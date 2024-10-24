Путин рассказал о сорванных Зеленским переговорах при посредничестве Турции

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил о предложении, поступившем через Турцию, начать переговоры с Украиной, передает ТАСС. Российский президент выразил готовность участвовать в обсуждениях, но столкнулся с отказом со стороны Киева.

«Вот недавно опять турецкая сторона, помощник [президента Турции] господина [Тайипа] Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сказал, что есть новые предложения, которые просят рассмотреть по переговорам. Я согласился. Я сказал, что хорошо, мы согласны. На следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Мы туркам сказали: ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами тогда – хотят они или не хотят. Пусть скажут прямо об этом», – рассказал Путин.

Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине, а также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России. Глава КНР Си Цзиньпин заявил на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс», что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.