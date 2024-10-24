Путин: Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России

Tекст: Мария Иванова

Россия сожалеет о наличии вооруженных конфликтов в мире, включая ситуацию на Украине, заявил президент страны Владимир Путин на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», сообщает ТАСС.

«Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», – сказал Путин после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса, акцентируя внимание на том, что ситуация требует особого внимания.

Путин добавил, что Россия будет продолжать прилагать усилия для урегулирования конфликтов на международной арене, подчеркивая важность мирных переговоров и дипломатических путей решения. Российский лидер отметил, что такие подходы являются основными приоритетами страны в международной политике.

Ранее президент Владимир Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

Глава КНР Си Цзиньпин на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил, что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.