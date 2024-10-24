  • Новость часаСи Цзиньпин: Китай и Бразилия помогут решить кризис на Украине
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    Зачем Варшава придумала «поджоги, устроенные русской разведкой»
    Financial Times: Северокорейские войска помогут России освободить Курскую область
    Семь стран НАТО выступили против вступления Украины в альянс
    Премьер Британии предложил закрыть вопрос о репарациях за работорговлю
    Путин предложил создать систему неделимой безопасности в Евразии
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Киев перебросил резервы ВСУ на Оскольское водохранилище
    Лукьянов объяснил поддержку Ирана Китаем
    Путин и лидеры «БРИКС плюс» сделали совместную фотографию
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    3 комментария
    24 октября 2024, 13:07 • Новости дня

    Путин: Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

    Россия сожалеет о наличии вооруженных конфликтов в мире, включая ситуацию на Украине, заявил президент страны Владимир Путин на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», сообщает ТАСС.

    «Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», – сказал Путин после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса, акцентируя внимание на том, что ситуация требует особого внимания.

    Путин добавил, что Россия будет продолжать прилагать усилия для урегулирования конфликтов на международной арене, подчеркивая важность мирных переговоров и дипломатических путей решения. Российский лидер отметил, что такие подходы являются основными приоритетами страны в международной политике.

    Ранее президент Владимир Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Глава КНР Си Цзиньпин на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил, что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.

    23 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    @ Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, купюра была создана одним из российских участников встречи, возможно, Торгово-промышленной палатой. Он добавил, что купюра символизирует общую работу, которая осуществляется в рамках БРИКС, сообщает ТАСС.

    Путин, осмотрев «банкноту», передал ее Набиуллиной. Песков отметил, что реакция главы Банка России была весьма сдержанной. «Квазиденьга», как ее назвал представитель Кремля, не понравилась Набиуллиной. «Она очень ревностно следит за нашим рублем», - пояснил Песков реакцию главы ЦБ.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС обсудить создание единой финансовой системы, а не замену национальных валют.

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    23 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Германия решила лишить украинцев пособия в 563 евро
    Германия решила лишить украинцев пособия в 563 евро
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинцы в Германии лишатся гражданского пособия в 563 евро вследствие изменения социальной политики, предусматривающей переориентацию льгот для беженцев, заявил министр финансов Кристиан Линднер, сообщает Deutsche Welle (признана иноагентом).

    Линднер объявил о планах отменить выплату гражданского пособия (Burgergeld) для украинцев. Эта выплата, составляющая 563 евро в месяц, предоставляется безработным гражданам Германии. В то время как украинцы получают эту поддержку с июня 2022 года, Линднер отметил: «Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев с Украины. Украинцы не должны сразу получать гражданское пособие, которое ориентировано на предоставление социально-экономического прожиточного минимума и участие в жизни общества даже без работы».

    Министр подчеркнул, что украинцы, подобно другим беженцам, должны будут получать пособие в 460 евро, что меньше чем Burgergeld. Несмотря на это, Линднер заверил, что украинцам не потребуется проходить процедуру предоставления убежища, однако они не будут автоматически получать гражданское пособие.

    По данным Deutsche Welle, в Германии сейчас находится около 1,2 млн украинцев, и из них 65% получают Burgergeld. Эта доля значительно превышает показатели среди беженцев из других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС с целью их возвращения домой, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал эту инициативу в контексте интеграции граждан в украинское общество.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    24 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене

    NTV: Россиянина в Мюнхене обвинили в убийстве двух солдат ВСУ после спора в баре

    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральная прокуратура Мюнхена предъявила обвинение гражданину России в убийстве двух украинских солдат, участвовавших в боевых действиях и находившихся на лечении в Германии, сообщил телеканал NTV.

    По версии следствия, 57-летний россиянин в городе Мурнау, Верхняя Бавария, проводил время в баре с двумя мужчинами, которых ранее прооперировали в местной больнице после боевых ранений.

    В какой-то момент между ними возник конфликт на почве ситуации на Украине. Тела мужчин с ножевыми ранениями нашли на территории ТЦ, передает телеканал «360» со ссылкой на NTV.

    Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения в убийстве гражданину России.

    Ранее суд в Германии приговорил мужчину с гражданством России и Германии к шести годам и девяти месяцам заключения за поставки электроники в Россию якобы в нарушение санкций.

    До этого немецкие правоохранительные органы задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.

    В Баварии были задержаны двое россиян по подозрению в «работе на российские спецслужбы» и якобы подготовке диверсий на территории Германии.

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    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

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    23 октября 2024, 23:18 • Новости дня
    Посольство России обвинило Британию в прикрытии морских поставок оружия ВСУ

    Россия обвинила Британию в использовании зернового коридора для доставки оружия по Черному морю

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.

    В заявлении, поступившем в представительство ТАСС в Лондоне, посольство России утверждает, что Британия использует защиту зернового коридора как прикрытие для поставок вооружений на Украину через Черное море.

    «Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение», – отмечается в сообщении посольства.

    Российские дипломаты подчеркнули, что британские власти раздувают тему российских ударов по украинским портам для прикрытия своих действий. Это, по словам представителей России, подтверждает участие западных стран в поставках вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам.

    Дипломаты отметили, что британцы осведомлены о видеоматериалах Минобороны России, подтверждающих факт доставки вооружений. Кроме того, посольство подчеркнуло, что анонсированные Лондоном расходы на новые морские дроны и радары направлены не на защиту зернового коридора, а на поддержку ВСУ.

    22 октября канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о выделении 120 млн фунтов на военно-морскую помощь Украине в рамках морской коалиции с Норвегией.

    В заявлении упоминалось, что ищутся партнеры для финансирования поставок Украине сотен беспилотников и радиолокационных станций для защиты зернового коридора.

    Российское диппредставительство также обвинило Лондон в попытке отвлечь внимание от требования выплаты репараций за работорговлю. В заявлении говорится, что обсуждение продовольственной безопасности является лишь попыткой увести внимание от требования выплаты 206 млрд фунтов пострадавшим от колониальной эксплуатации странам. The Daily Mail ранее сообщала, что 15 карибских стран поднимут вопрос репараций на саммите Содружества на Самоа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.

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    23 октября 2024, 20:20 • Новости дня
    Лукашенко о ядерных амбициях Киева: Россия ударит так, что Украина исчезнет

    Лукашенко: Запад и Россия не позволят Зеленскому разработать ядерное оружие на Украине

    Лукашенко о ядерных амбициях Киева: Россия ударит так, что Украина исчезнет
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой заявил, что Запад не позволит Киеву обладать ядерной бомбой, а если Киев будет угрожать России ядерной атакой, то Украина исчезнет.

    Лукашенко отверг угрозы президента Украины Владимира Зеленского о возможности разработки ядерного оружия. Как передает «Sputnik Беларусь», Лукашенко подчеркнул, что Запад и Россия не допустят такой ситуации. По его словам, «больше всего Запад, англосаксы боятся ядерного конфликта» и не хотят его допустить.

    Кроме того, Лукашенко отметил, что американцы, возможно, надеются отсидеться за океаном, но без поддержки Европы им будет сложно вести даже ядерную войну. Европа, по его мнению, категорически против использования ядерного оружия, и это сказывается на позициях западных стран.

    Лукашенко также подчеркнул, что если Украина попытается совершить атаку с помощью «грязной бомбы». «Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты «грязную бомбу» сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», – заявил Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что украинские власти стремятся к началу ядерного конфликта с Россией.

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    24 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово

    Минобороны: Российские войска с помощью ФАБ-3000 уничтожили базу БПЛА и 50 операторов ВСУ

    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по временной базе БПЛА ВСУ в Курахово, уничтожив около 50 операторов и инструкторов, а также семь единиц военной техники, сообщило министерство обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в городе Курахово.

    Для атаки использовалась авиабомба ФАБ-3000, которая поразила цель с высокой точностью. В результате удара было уничтожено около 50 операторов и инструкторов беспилотных летательных аппаратов, а также семь единиц вооружения и военной техники вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Операция по уничтожению базы БПЛА проводилась в координации с разведывательной деятельностью группировки войск «Южная». Операторы БПЛА обнаружили местоположение базы, после чего был нанесен точный удар.

    Между тем украинские войска начали отход с восточной окраины Курахово в ДНР, понеся значительные потери.

    Ранее ВС России уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянск. До этого ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции.

    Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ликвидировали цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области.

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    24 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в районе аэродрома в Староконстантинове на западе Украины

    Tекст: Мария Иванова

    На западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздаются взрывы; в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

    Взрывы слышны в районе Староконстантинова в Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, передает Страна.ua. Сообщение о взрывах появилось в Telegram-канале украинского издания.

    Официальных заявлений от украинских властей по поводу произошедшего пока не поступало. Ранее подобных сообщений о взрывах в этом районе не поступало. Староконстантинов расположен в западной части Украины, и военный аэродром там играет стратегическую роль в оборонной системе страны.

    На данный момент воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях.

    Ранее авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склад безэкипажных катеров ВСУ и объекты военной инфраструктуры, включая военный аэродром. Российские войска также нанесли удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и ряду других объектов инфраструктуры ВСУ, что привело к значительным потерям противника. «Герани» поразили вражеские объекты в районе нефтебазы, а также аэродром Школьный в Одессе.


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    24 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Подростков арестовали за поджоги на транспортных объектах в Иркутской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое несовершеннолетних в Иркутской области арестованы по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи.

    Как передает РИА «Новости», в Иркутской области задержали троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет по обвинению в совершении террористического акта. Они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, что привело к возбуждению уголовного дела по ст. 205 УК России.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что задержанные признались в указанных действиях и добавила, что они действовали по указанию неизвестного лица, связавшегося с ними через мессенджер. Подростки сняли свои действия на видео и отправили их куратору, получив за это по 15 тыс. рублей.

    В ходе расследования выяснилось, что подросткам также предлагалось поджечь самолет на военном аэродроме в Усольском районе, но они отказались из-за опасности.

    Максимальное наказание за совершение теракта в России – пожизненное лишение свободы. Волк подчеркнула, что подобные предложения часто поступают от спецслужб Украины, которые ищут россиян для выполнения таких заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала шестерых россиян, в том числе трех подростков, которые по заданию спецслужб Украины осуществляли поджоги на железных дорогах в Нижегородской, Иркутской и Самарской областях.

    В Свердловской области завели два уголовных дела против восьми несовершеннолетних за попытки совершения терактов на железной дороге, получивших инструкции от лица, находившегося на Украине.

    Также в Биробиджане задержали 23-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, собирал разведданные для украинских спецслужб и планировал совершить диверсии на железных дорогах.

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    24 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Названы не поддерживающие вступление Украины в НАТО члены альянса

    Politico: США, Германия и еще пять стран НАТО против вступления Украины в альянс

    Названы не поддерживающие вступление Украины в НАТО члены альянса
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Семь стран НАТО, включая США и Германию, против вступления Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией, пишет газета Politico.

    По данным Politico, США, Германия и еще пять стран НАТО не согласны с идеей немедленного вступления Украины в альянс.

    Газета подчеркивает, что такая позиция обусловлена опасениями прямого военного конфликта с Россией.

    Также в публикации приводятся слова неназванного представителя НАТО, который отметил, что такие страны, как Бельгия, Словения и Испания, следуют за США и Германией, избегая принятия Украины в альянс. Против членства Киева также выступают Венгрия и Словакия.

    Второй источник издания подчеркнул, что большинство стран блока поддерживают вступление Украины лишь в гипотетическом контексте. Если ситуация с приглашением Киева станет реальной, они начнут активно противодействовать этому процессу.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, так как это недопустимо как в настоящем, так и в будущем.

    Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО.

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    23 октября 2024, 22:57 • Новости дня
    Эрдоган собрался досрочно вылететь из Казани после теракта в Анкаре

    Эрдоган вернется в Турцию после теракта на заводе в предместье Анкары

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта на территории завода в предместье Анкары погибли пять человек и ранены 22.

    Президент Турции Тайип Эрдоган вынужден прервать свой визит в Казань и вернуться в Турцию в четверг утром из-за произошедшего теракта. Об этом сообщил телеканал A haber.

    В результате нападения, которое произошло в районе Кахраманказан, погибли пять человек и 22 получили ранения, из которых трое уже выписаны из больницы. Двое террористов, мужчина и женщина, атаковали территорию завода TUSAS в предместье Анкары.

    Террористы, прибывшие на угнанном такси, были вооружены автоматами и пистолетами и, согласно сообщениям, имели при себе дополнительные магазины с патронами и взрывчатку. Они привели в действие взрывчатку на въезде и открыли огонь по охране, пытаясь проникнуть на территорию завода.

    Телеканал TRT сообщил, что из-за событий в Анкаре Эрдоган не присутствовал на торжественном приеме в Казани, организованном в честь саммита БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам министра внутренних дел Али Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS, в то время как российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.

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    24 октября 2024, 03:10 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС

    МВФ подтвердил смещение экономического баланса от G7 к странам БРИКС

    Bloomberg сообщил о смещении экономического баланса от G7 к БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    По прогнозу МВФ, в ближайшие пять лет БРИКС будет доминировать в мировом экономическом росте, опережая G7 по вкладу в глобальную экономику.

    Как сообщает Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что баланс сил мировой экономики смещается от стран G7 к БРИКС. Это связано с тем, что основная доля роста мировой экономики в ближайшие пять лет будет приходиться на страны БРИКС.

    Наибольший вклад в глобальный экономический рост, по прогнозам, внесут такие страны, как Китай, Индия, Россия и Бразилия.

    В то же время экономический вклад членов G7, включая США, Германию и Японию, будет пересмотрен в сторону уменьшения. Ожидается, что Китай останется крупнейшим вкладчиком, а Индия значительно увеличит свое влияние.

    Также подчеркивается, что рост экономик стран, таких как Египет и Вьетнам, будет на уровне развитых государств, как Германия и Япония, что подчеркивает возросшую значимость развивающихся экономик.

    Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, стал первой встречей, в которой участвуют новые члены группы: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Ожидается участие представителей более 30 стран, что подтверждает растущую роль объединения на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, обозначающую цели на долгосрочную перспективу, уделив лишь один пункт мирному урегулированию украинского конфликта, что демонстрирует сосредоточенность БРИКС на экономическом развитии всех стран объединения.

    Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой подчеркивается негативное влияние односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    24 октября 2024, 08:51 • Новости дня
    Комиссия Госдумы выявила попытки дискредитации саммита БРИКС

    Комиссия Госдумы зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств зафиксировала попытки дискредитации саммита БРИКС в Казани, организованные иноагентами под контролем западных стран.

    Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит БРИКС, проходящий в Казани, сообщает РИА «Новости». Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что эта деятельность направлена на заполнение информационного пространства фейками и шумом, несмотря на открытость саммита, где присутствуют СМИ из недружественных государств.

    Пискарев отметил, что иноагенты собирали на территории России негативную информацию о саммите. Он подчеркнул, что особенно активными были издания, чью антироссийскую деятельность ранее оправдывал Европейский суд по правам человека.

    По словам депутата, стремление отвлечь мировую аудиторию от изучения предложений саммита и критики колониальной политики Запада стало очевидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ из стран с недружественными режимами были аккредитованы на саммит БРИКС в Казани. Между тем в России поглумились над «Дождем» за попытки найти негатив в Казани в дни проведения этого саммита.

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    24 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.

    Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.

    «Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.

    Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.

    Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

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