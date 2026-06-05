В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.6 комментариев
Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%
За последние пять лет доходы граждан страны увеличились почти на треть с учетом инфляции благодаря повышению производительности труда, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
«За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении, более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий», – сказал президент, передает ТАСС.
Дальнейшее повышение оплаты труда глава государства связал с эффективностью производственных процессов. Важную роль в этом сыграет внедрение современных технологических решений и развитие отечественной инженерной школы.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о росте реальных денежных доходов россиян более чем на 25% за три года.
За последние 15 лет среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в пять раз. По итогам прошлого года реальные зарплаты в стране увеличились на 4,5%.