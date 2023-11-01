Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни

После недавних парламентских выборов Польша в который раз подтвердила свой статус весьма чудной страны. Даже арифметика у поляков оказалась специфической. Так, президент Анджей Дуда, встретившись 26 октября с представителями политических партий, которые вошли в новый состав Сейма (нижней палаты парламента Польши), заявил: «У нас две группы, которые утверждают, что могут создать парламентское большинство. Партия «Право и справедливость» (ныне правящая – прим. авт.) проинформировала меня, что их кандидатом на должность премьера будет Матеуш Моравецкий, и проинформировала меня о том, что будут иметь большинство в парламенте. Далее я услышал, что кандидатом (от оппозиции – прим. авт.) является Дональд Туск, и «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Новые левые» также утверждают, что смогут сформировать парламентское большинство».

Это заявление вызвало шквал комментариев в стиле «одна из половинок точно больше» и «президенту стоит научиться считать до 231-го» (именно столько мандатов составляет большинство в Сейме, позволяющее сформировать правительство). При этом результаты парламентских выборов, состоявшихся 15 октября, четко демонстрируют, что консерваторы из «Права и справедливости» (ПиС) такое большинство сформировать не смогут: у ПиС 194 мандата, а у их потенциальных партнеров из националистической «Конфедерации» – 18. В то же время у трех оппозиционных леволиберальных сил – 248 депутатских мест.

Анджей Дуда также умудрился прямо солгать, заявив, что в Польше «никогда не было ситуации, чтобы одна партия выиграла выборы, а другие партии, также имеющие своих представителей в парламенте, заявляли, что получат большинство без партии-победителя, и выдвигают своего кандидата на пост премьер-министра».

На самом деле так уже было в октябре 1991 года, когда на выборах Сейма победила «Демократическая уния». Тогдашний президент Польши Лех Валенса в неформальном разговоре спросил кандидата от этой партии на пост премьера Бронислава Геремека, сможет ли тот сформировать правительство. Услышав отрицательный ответ, Валенса предложил на пост премьер-министра Яна Ольшевского, которого поддержало большинство Сейма – кстати, в том числе нынешний председатель ПиС Ярослав Качиньский.

Но самый главный парадокс победы нынешней оппозиции состоит совсем в другом. Как показал экзитпол, проведенный исследовательской группой OGB (Ogolnopolska Grupa Badawcza), главной проблемой, которая волновала польских избирателей, стала экономическая ситуация в стране, в первую очередь инфляция (27,8%). На втором месте с достаточно большим отрывом (16,5%) оказались аборты и права женщин (16,5%), причем именно по этим двум направлениям оппозиция жестко критиковала ПиС. Столько же избирателей (16,5%) волновала тема безопасности государства, на которой делала акцент уже правящая партия.

То есть можно с уверенностью сказать, что польский «холодильник» победил польский «телевизор», и социально-экономические вопросы оказались куда ближе избирателю, чем политико-идеологические. Именно первые, судя по всему, мобилизовали тот электорат, который в обычной ситуации предпочел бы остаться дома. К примеру, на нынешние парламентские выборы пришли 70,9% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет, и почти две трети из них поддержали оппозицию. Для сравнения: четыре года назад явка в этой возрастной категории составила лишь 46,4%.

Однако проголосовавшие за оппозицию, которая (вполне справедливо) обвиняла ПиС в падении уровня жизни большинства поляков, уже в ближайшее время могут быть крайне разочарованы. Дело в том, что почти 20-процентная инфляция в Польше в последние годы в значительной степени вызвана поддержкой Киева в военном плане, а также помощью украинским беженцам в Польше, которые получили те же социально-экономические права, что и поляки.

Но если правительство ПиС в последние месяцы заявляло, что Польша больше не будет поставлять Киеву оружие, а украинцы с 2024 года останутся без польских пособий, то оппозиционеры в ходе кампании обещали всё это продолжить и расширить. А ведь еще летом 2023 года (более свежих открытых данных нет) военная помощь Киеву со стороны Варшавы оценивалась в 3 млрд евро, а затраты польского бюджета на поддержку украинских беженцев – в 10 млрд евро. То есть речь шла о суммах, превышающих 2% годового ВВП Польши.





Более того, учитывая желание леволибералов наладить отношения с Брюсселем, может быть отменен запрет на импорт в Польшу украинского зерна, чего требует ЕС. При этом лидеры оппозиции, которые в ходе кампании обещали своим избирателям решить их и страны финансовые проблемы при помощи Евросоюза, уже начинают отказываться от своих слов. Напомню, что Брюссель, желая смены власти в Польше, заморозил выделение Варшаве нескольких десятков миллиардов евро из бюджета ЕС и так называемого фонда восстановления.

Дональд Туск, который в 2014-2019 годах был президентом Европейского совета, неоднократно заявлял, что «на следующий день после выборов» разблокирует эти средства. Естественно, этого не произошло, а 20 октября депутат от партии Туска Барбара Новацкая заявила в эфире Radio ZET, что «это была метафора», причем требования к кандидату в премьеры ответить за слова назвала «странными глупостями».

Стоит отметить, что готовящиеся создать правительство оппозиционеры уже готовят поляков к затягиванию поясов. Заместитель председателя «Гражданской коалиции» Изабелла Лещина сразу после выборов заявила, что в нынешнем бюджете «гигантская дыра», а в следующем году Польша, вероятно, столкнется с «чрезмерным дефицитом бюджета, и нам придется вести переговоры с Европейской комиссией для достижения наших целей». Хотя в действующем польском кабмине эту информацию опровергли, однако подобные заявления не способствуют социально-экономической стабильности в стране.

Кроме того, польский либеральный экономист Михал Можджень на днях заявил, что реализацию весьма щедрых обещаний оппозиции придется отложить до тех пор, пока не будут найдены постоянные источники финансирования этих расходов, то есть рассмотрен вопрос о повышении налогов. Естественно, что в ходе кампании тот же Дональд Туск предлагал налоги уменьшить – в частности, в два раза увеличить необлагаемую сумму доходов физических лиц. Но от такого обещания оппозиционеры уже отказались, мотивируя это нехваткой денег в бюджете.

Таким образом, проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году. Но, как говорил герой польского фильма «Ва-банк», грабитель банков Генрик Квинто, «смотреть надо было».