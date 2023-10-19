Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.16 комментариев
Президент Польши назвал «свиньями» голосовавших на выборах во времена ПНР
Президент Польши Анджей Дуда назвал «свиньями» тех граждан страны, которые принимали участие в выборах во времена Польской Народной Республики (ПНР).
По его словам, демократия в Польше укоренилась, удалось изменить общественный подход благодаря поступательной правильной деятельности. «Ибо все мы прекрасно помним, что до 89-го года только свиньи ходили на выборы», – передает РИА «Новости» слова Дуды, который выступил на съезде профсоюза «Солидарность».
Он заявил, что во времена ПНР явка избирателей на всевозможных выборах завышалась. Вместе с тем Дуда отметил рекордную явку на прошедших 15 октября выборах в Польше.
Напомним, по итогам выборов правящая в Польше партия «Право и справедливость» получила 194 места в Сейме, а оппозиционные «Гражданская коалиция» – 157, «Третий путь» – 65, «Левые» – 26. Еще 18 мест получила «Конфедерация».