Трамп назвал «отбросами» сливающих данные хакеров и призвал их казнить

Трамп назвал «отбросами» сливающих данные и призвал их казнить

Tекст: Катерина Туманова

«Кто-то слил информацию, какой-то мерзавец. Его нужно посадить в тюрьму и расстрелять. Он должен провести остаток своей жизни в тюрьме», – цитирует Трампа The Hill на митинге в Буллхед-Сити, штат Аризона.

«Они слили информацию о том, что мы вылетаем из Миссури в 12:07, и это было в The New York Times и CNN. Они слили время нашего вылета и время нашего прибытия», – сказал он, отметив, что рейд пришлось отложить на два дня.

Трамп, очевидно, имел в виду операцию «Полуночный молот», которая состоялась в июне 2025 года, поясняет The Hill.

«По моему мнению, тех, кто сливает информацию, следует расстреливать. Раньше мы расстреливали таких людей. Когда они сливают информацию о том, когда вы собираетесь атаковать страну, причина атаки на самом деле заключается в обороне, потому что вы не хотите, чтобы у них было оружие, способное взорвать миллионы людей одним выстрелом», – продолжил Трамп.

Президент США сравнил журналистов, освещающих его деятельность, с теми, кто сливает информацию, заявив, что они «почти так же плохи, как и те, кто это делает».

«Они сливают ложную информацию. Это делает их источниками утечек. Часто [они распространяют информацию] без указания источника. Думаю, они часто выдумывают свои источники», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель летом обсудил с чиновниками Белого дома инцидент с утечкой секретной информации, тогда как авторы статьи об уязвимостях президентского борта получили повестки в суд.

Военных США на Ближнем Востоке обещали лишить мобильных телефонов во избежание утечек военный данных.