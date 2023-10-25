Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.8 комментариев
Украинцам посоветовали не питать иллюзий об итогах выборов в Польше
На Украине призвали отказаться от иллюзий в отношении Дональда Туска
Киеву не стоит питать иллюзии относительно того, что экс-глава Евросовета Дональд Туск, имеющий шансы сформировать новое правительство в Польше, коренным образом изменит отношения Варшавы и Киева, пишут украинские СМИ.
По словам близкого к МИД и офису президента Украины источника, в Киеве восприняли «победу» партии «Гражданской коалиции» Туска и двух других оппозиционных партий со сдержанным оптимизмом, выразив при этом надежду, что по ряду вопросов удастся уменьшить тот уровень напряженности, возникшей между странами в последнее время, передает РИА «Новости» содержание публикации в украинских СМИ.
Указывается, что Киев все еще питает надежды закрыть зерновой вопрос и проблему с транзитом, ограниченные Варшавой с учетом того, что правительство Туска не захочет портить отношения с Еврокомиссией.
Как отмечается в статье, «поляки поняли», что через несколько лет Украина может присоединиться к Евросоюзу, а это значит, что Киев может стать главным получателем фондов ЕС вместо Варшавы.
Часть польского общества, которая критически относится к Украине, по оценке автора статьи в украинском издании, вряд ли резко изменит свое мнение, это же коснется исторических дискуссий.
Новый глава правительства Польши не сможет коренным образом изменить отношения Варшавы и Киева, как когда-то он «перезагружал» отношения Польши с Россией и вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель пытался якобы «задабривать» Москву, указано в публикации.
«Поэтому смотрим на региональную, да и на глобальную политику без всяких иллюзий», – заключили авторы статьи.
Напомним, по итогам выборов правящая в Польше партия «Право и справедливость» получила 194 места в Сейме, а оппозиционные «Гражданская коалиция» – 157, «Третий путь» – 65, «Левые» – 26. Еще 18 мест получила «Конфедерация».
В Кремле рассказали, как повлияют выборы в Польше на отношения Москвы и Варшавы.