Польша зарится на чужую территорию, но теряет контроль над своей

Польша планирует окончательно легализовать свое военное присутствие на территории Украины – пока что в формате наемников. В ближайшее время планируется отменить уголовную ответственность для граждан Польши, которые воюют на стороне Киева, а также для вербовщиков в киевские вооруженные формирования. Чтобы приучить поляков к этой мысли, власти Польши провели специальную информационную операцию.

В начале декабря респектабельное издание Rzeczpospolita сообщило, что польские власти раздумывают над тем, чтобы освободить от ответственности тех граждан Польши, которые ныне воюют в вооруженных силах Украины и других формированиях киевского режима. Газета напомнила, что ныне за службу в иностранной армии гражданину Польши грозит до пяти лет лишения свободы, если солдат не получал ранее разрешения на службу. Такое же наказание грозит за вербовку граждан Польши в иностранную армию.

Rzeczpospolita отметила, что соответствующие статьи Уголовного кодекса Польши могут стать причиной многочисленных приговоров, и «с этим должны считаться поляки», которые едут на Украину. Хотя, по разным оценкам, в киевских вооруженных формированиях воюют от нескольких сотен до нескольких тысяч граждан Польши, по состоянию на конец октября министерство обороны страны приняло 34 заявления от граждан о разрешении на службу в иностранной армии, 25 из которых касались прохождения службы в украинских войсках. Минобороны Польши одобрило лишь два заявления, а МВД страны выдало 14 таких разрешений.

А уже 21 декабря появилась информация, что в Сейм Польши внесен законопроект, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, служащих в вооруженных формированиях Украины с 20 февраля 2014 года без соответствующего разрешения польских уполномоченных органов. Кроме того, предусматривается освобождение от ответственности за вербовку польских граждан и иностранцев, проживающих на территории Польши, на службу как в ВСУ, так и в иные военные формирования Украины. Законопроект поддерживают как власть, так и оппозиция. Он может быть принят в начале 2023 года.

Отмена уголовной ответственности для поляков за службу в вооруженных формированиях Украины и за вербовку в них преследует несколько целей. В первую очередь она решит проблемы с законом тех действующих польских военных, которые ныне воюют на Украине – ведь формально они числятся либо в отпуске, либо «советниками» вне зоны боевых действий, или «инструкторами» в учебных центрах для украинских военных на территории Польши.

Во-вторых, Польша сможет создавать частные военные компании, которые начнут готовить независимые от НАТО армии, подчиняющиеся только властям в Варшаве. И если подразделения Войска польского не могут появиться на территории Украины без одобрения Вашингтона и Брюсселя, то условный «Польский легион» вполне может «поддержать желание жителей Волыни и Галичины вернуться в лоно Речи Посполитой». Собственно, именно таким образом Польша получила в 1920 году Виленский край – который сначала заняли «не подчинившиеся приказу» польские военные.

А в-третьих, получив таким образом в состав Войска польского тысячи солдат и офицеров с опытом войны против российских сил, Польша сможет претендовать на повышение своей роли – как в рамках НАТО, так и в ЕС, с которым Варшава ныне находится в состоянии перманентного конфликта.

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В тот самый день, когда поляки узнали о воинственных планах своих законодателей, через польскую территорию в США проследовал со своей свитой президент Украины Владимир Зеленский. И уже 22 декабря в Польше разгорелся скандал: оказалось, что Зеленский и сопровождавшие его лица не прошли в Польше необходимых формальностей и вообще не контактировали с соответствующими польскими службами. Как сообщило популярное в Польше Radio ZET со ссылкой на источники в специальных службах страны, Владимир Зеленский в сопровождении посла США в Киеве Бриджит Бринк и группы украинских чиновников попал на территорию Польши на специальном поезде. Польские власти и службы этот поезд не контролировали, более того, они вообще не знали, кто является его главным пассажиром.

На железнодорожном вокзале в Перемышле американцы посадили украинского президента и сопровождавших его лиц в свои автомобили и отвезли на аэродром в Жешуве, где расквартированы силы 82-й дивизии ВДВ США. Из Жешува Зеленский на американском самолете покинул Польшу, отправившись сначала на авиабазу США в Рамштайне (ФРГ), а уже оттуда – в Вашингтон. Пограничный и таможенный контроль делегация не проходила ни на въезде в Польшу, ни на выезде из нее.

Источники Radio ZET связывают такое поведение американцев с инцидентом, произошедшем 14 декабря в Главном управлении полиции Польши, когда ее начальник генерал Ярослав Шимчик случайно выстрелил из гранатомета, полученного в подарок от украинских коллег. «Украинцы и американцы не только читают наши СМИ, но и имеют свои источники информации. Это явное недоверие, вызванное несколькими причинами: страхом, что польское правительство преподнесет эту поездку как свой успех. Риск того, что мы будем давить на Зеленского, чтобы он извинился за гранатомет и ракету в Пшеводове, риск саботажа поездки», – заявил Radio ZET бывший глава одной из польских спецслужб, не пожелавший назвать себя.

«Забавно, как «крутые» поляки возмущаются тем, что Зеленского провезли через Польшу в США в обход «наших» служб. Но ведь для них Польша бантустан и колония. Они знают, что могут делать здесь все, что захотят! Да и вообще, у кого им мнение спрашивать, у политиканов или у парня, чуть не взорвавшего свой штаб из гранатомета? Давайте серьезно! Они видят, что с поляками они могут делать все, что захотят, ярким примером чего является Пшеводов, поэтому не стоит удивляться», – так прокомментировал произошедшее Марчин Роля, главный редактор правого онлайн-телеканала wRealu24.

Но на самом деле всё намного серьезнее. Польша передала часть своей территории под полный контроль США еще в начале 2000-х годов, когда в этой стране был размещен секретный американский центр, в котором сотрудники ЦРУ пытками добивались показаний от подозреваемых в терроризме. В 2014-м Европейский суд по правам человека признал, что власти Польши нарушали права человека, позволив ЦРУ в 2002 году содержать двух заключенных на своей территории. Согласно заключению суда, нарушением Конвенции о правах человека также является то, что польским властям не удалось провести эффективное расследование этой ситуации и предотвратить пытки заключенных, содержавшихся в тюрьмах ЦРУ.

А в рамках договора между США и Польшей об усиленном военном сотрудничестве, увеличивающем американское военное присутствие на берегах Вислы, ратифицированного в ноябре 2020-го, содержится соглашение о статусе сил США в Польше (Status of Forces Agreement, SOFA). Согласно ему, американские военные объекты в Польше получили статус экстерриториальных, а военнослужащие США не отвечают перед польским правосудием в случае совершения преступления в этой стране – хотя власти Польши в отдельных случаях теоретически могут этого потребовать.

Собственно, именно таким объектом является база 82-й воздушно-десантной дивизии США, расположенная в аэропорту Ясенка под Жешувом, откуда Владимир Зеленский со свитой отправился в Вашингтон. А соответственно – и транспорт, который ее обслуживает. Поэтому с формальной точки зрения, в отличие от случая с тайной тюрьмой ЦРУ, американцы в этот раз даже польских законов не нарушили.

Другой вопрос, что намеренно или нет, Вашингтон в очередной раз указал ее место Польше, грезящей возвратом Восточных кресов (то есть окраин, ныне территорий Западной Украины и Западной Белоруссии). И если захват земель на востоке для Варшавы пока является гипотетической возможностью, то потеря контроля над частью польских земель – геополитическая реальность.

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