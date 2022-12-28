Польша зарится на чужую территорию, но теряет контроль над своей

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Новый авиадвигатель обеспечит технологический суверенитет России

Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России начался важнейший этап создания ключевого элемента модернизированного самолета Superjet New – летные испытания авиадвигателя ПД-8. Данная разработка позволит российскому авиапрому добиться настоящей технологической независимости в данном сегменте авиалайнеров. В какие сроки это будет наконец сделано? Подробности...
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Планы «обезглавить Кремль» доказывают безумие руководства США

США обсуждают ядерный удар по России AP Photo/Los Alamos National Laboratory
Глава МИД Лавров заявил, что США угрожают физическим устранением президента России. Кто и на каком уровне в руководстве США обсуждает эту идею, почему к этим угрозам стоит отнестись предельно серьезно и каким будет неизбежный ответ России в случае реализации такого безумия? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Польша зарится на чужую территорию, но теряет контроль над своей

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Если захват земель на востоке для Варшавы пока является гипотетической возможностью, то передача американцам контроля над частью польских земель – геополитическая реальность. Подробности...

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Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Венгры на своей собственной стороне

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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Как обеднели олигархи Украины

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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

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    Польша зарится на чужую территорию, но теряет контроль над своей

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		28 декабря 2022, 09:28

    Польша планирует окончательно легализовать свое военное присутствие на территории Украины – пока что в формате наемников. В ближайшее время планируется отменить уголовную ответственность для граждан Польши, которые воюют на стороне Киева, а также для вербовщиков в киевские вооруженные формирования. Чтобы приучить поляков к этой мысли, власти Польши провели специальную информационную операцию.

    В начале декабря респектабельное издание Rzeczpospolita сообщило, что польские власти раздумывают над тем, чтобы освободить от ответственности тех граждан Польши, которые ныне воюют в вооруженных силах Украины и других формированиях киевского режима. Газета напомнила, что ныне за службу в иностранной армии гражданину Польши грозит до пяти лет лишения свободы, если солдат не получал ранее разрешения на службу. Такое же наказание грозит за вербовку граждан Польши в иностранную армию.

    Rzeczpospolita отметила, что соответствующие статьи Уголовного кодекса Польши могут стать причиной многочисленных приговоров, и «с этим должны считаться поляки», которые едут на Украину. Хотя, по разным оценкам, в киевских вооруженных формированиях воюют от нескольких сотен до нескольких тысяч граждан Польши, по состоянию на конец октября министерство обороны страны приняло 34 заявления от граждан о разрешении на службу в иностранной армии, 25 из которых касались прохождения службы в украинских войсках. Минобороны Польши одобрило лишь два заявления, а МВД страны выдало 14 таких разрешений.

    А уже 21 декабря появилась информация, что в Сейм Польши внесен законопроект, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, служащих в вооруженных формированиях Украины с 20 февраля 2014 года без соответствующего разрешения польских уполномоченных органов. Кроме того, предусматривается освобождение от ответственности за вербовку польских граждан и иностранцев, проживающих на территории Польши, на службу как в ВСУ, так и в иные военные формирования Украины. Законопроект поддерживают как власть, так и оппозиция. Он может быть принят в начале 2023 года.

    Отмена уголовной ответственности для поляков за службу в вооруженных формированиях Украины и за вербовку в них преследует несколько целей. В первую очередь она решит проблемы с законом тех действующих польских военных, которые ныне воюют на Украине – ведь формально они числятся либо в отпуске, либо «советниками» вне зоны боевых действий, или «инструкторами» в учебных центрах для украинских военных на территории Польши.

    Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Во-вторых, Польша сможет создавать частные военные компании, которые начнут готовить независимые от НАТО армии, подчиняющиеся только властям в Варшаве. И если подразделения Войска польского не могут появиться на территории Украины без одобрения Вашингтона и Брюсселя, то условный «Польский легион» вполне может «поддержать желание жителей Волыни и Галичины вернуться в лоно Речи Посполитой». Собственно, именно таким образом Польша получила в 1920 году Виленский край – который сначала заняли «не подчинившиеся приказу» польские военные.

    А в-третьих, получив таким образом в состав Войска польского тысячи солдат и офицеров с опытом войны против российских сил, Польша сможет претендовать на повышение своей роли – как в рамках НАТО, так и в ЕС, с которым Варшава ныне находится в состоянии перманентного конфликта.

    В тот самый день, когда поляки узнали о воинственных планах своих законодателей, через польскую территорию в США проследовал со своей свитой президент Украины Владимир Зеленский. И уже 22 декабря в Польше разгорелся скандал: оказалось, что Зеленский и сопровождавшие его лица не прошли в Польше необходимых формальностей и вообще не контактировали с соответствующими польскими службами. Как сообщило популярное в Польше Radio ZET со ссылкой на источники в специальных службах страны, Владимир Зеленский в сопровождении посла США в Киеве Бриджит Бринк и группы украинских чиновников попал на территорию Польши на специальном поезде. Польские власти и службы этот поезд не контролировали, более того, они вообще не знали, кто является его главным пассажиром.

    На железнодорожном вокзале в Перемышле американцы посадили украинского президента и сопровождавших его лиц в свои автомобили и отвезли на аэродром в Жешуве, где расквартированы силы 82-й дивизии ВДВ США. Из Жешува Зеленский на американском самолете покинул Польшу, отправившись сначала на авиабазу США в Рамштайне (ФРГ), а уже оттуда – в Вашингтон. Пограничный и таможенный контроль делегация не проходила ни на въезде в Польшу, ни на выезде из нее.

    Источники Radio ZET связывают такое поведение американцев с инцидентом, произошедшем 14 декабря в Главном управлении полиции Польши, когда ее начальник генерал Ярослав Шимчик случайно выстрелил из гранатомета, полученного в подарок от украинских коллег. «Украинцы и американцы не только читают наши СМИ, но и имеют свои источники информации. Это явное недоверие, вызванное несколькими причинами: страхом, что польское правительство преподнесет эту поездку как свой успех. Риск того, что мы будем давить на Зеленского, чтобы он извинился за гранатомет и ракету в Пшеводове, риск саботажа поездки», – заявил Radio ZET бывший глава одной из польских спецслужб, не пожелавший назвать себя.

    «Забавно, как «крутые» поляки возмущаются тем, что Зеленского провезли через Польшу в США в обход «наших» служб. Но ведь для них Польша бантустан и колония. Они знают, что могут делать здесь все, что захотят! Да и вообще, у кого им мнение спрашивать, у политиканов или у парня, чуть не взорвавшего свой штаб из гранатомета? Давайте серьезно! Они видят, что с поляками они могут делать все, что захотят, ярким примером чего является Пшеводов, поэтому не стоит удивляться», – так прокомментировал произошедшее Марчин Роля, главный редактор правого онлайн-телеканала wRealu24.

    Но на самом деле всё намного серьезнее. Польша передала часть своей территории под полный контроль США еще в начале 2000-х годов, когда в этой стране был размещен секретный американский центр, в котором сотрудники ЦРУ пытками добивались показаний от подозреваемых в терроризме. В 2014-м Европейский суд по правам человека признал, что власти Польши нарушали права человека, позволив ЦРУ в 2002 году содержать двух заключенных на своей территории. Согласно заключению суда, нарушением Конвенции о правах человека также является то, что польским властям не удалось провести эффективное расследование этой ситуации и предотвратить пытки заключенных, содержавшихся в тюрьмах ЦРУ.

    А в рамках договора между США и Польшей об усиленном военном сотрудничестве, увеличивающем американское военное присутствие на берегах Вислы, ратифицированного в ноябре 2020-го, содержится соглашение о статусе сил США в Польше (Status of Forces Agreement, SOFA). Согласно ему, американские военные объекты в Польше получили статус экстерриториальных, а военнослужащие США не отвечают перед польским правосудием в случае совершения преступления в этой стране – хотя власти Польши в отдельных случаях теоретически могут этого потребовать.

    Собственно, именно таким объектом является база 82-й воздушно-десантной дивизии США, расположенная в аэропорту Ясенка под Жешувом, откуда Владимир Зеленский со свитой отправился в Вашингтон. А соответственно – и транспорт, который ее обслуживает. Поэтому с формальной точки зрения, в отличие от случая с тайной тюрьмой ЦРУ, американцы в этот раз даже польских законов не нарушили.

    Другой вопрос, что намеренно или нет, Вашингтон в очередной раз указал ее место Польше, грезящей возвратом Восточных кресов (то есть окраин, ныне территорий Западной Украины и Западной Белоруссии). И если захват земель на востоке для Варшавы пока является гипотетической возможностью, то потеря контроля над частью польских земель – геополитическая реальность.

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