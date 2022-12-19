Польша начала расследование взрыва подаренного Украиной гранатомета

Rzeczpospolita: Спецслужбы расследуют взрыв подаренного Украиной польскому генералу гранатомета

В здании Главной комендатуры польской полиции произошел взрыв подаренного Украиной гранатомета, расследование данного происшествия проводят спецслужбы двух стран, сообщил главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик.

Шимчик в интервью газете Rzeczpospolita сообщил, что расследованием занимается Агентство внутренней безопасности. По его словам, украинская сторона подключила к делу Службу безопасности своей страны.

Главный комендант полиции Польши заявил, что в этом деле у него есть «много сомнений в том, что это была чья-то ошибка», передает ТАСС.

Шимчик заявил, что не знал о потенциальной опасности подарка, так как украинские партнеры заверили его в полной безопасности.

По его словам, сразу же после взрыва польская сторона попросила украинских партнеров разъяснить случившееся. Ответ от украинской стороны пока не получен, отметил он, уточнив, что сообщение прислал только глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, подаривший ему гранатомет, переделанный под музыкальную колонку. Клименко выразил сожаление в связи со случившимся.

Шимчик сказал, что молчание других украинских партнеров «удивляет», но он уверен, что они не имеют со взрывом ничего общего.

«Верю, что польская прокуратура все расследует. Я не могу выяснять, кто и кому это передавал, у кого был доступ и был ли момент, когда стволы от гранатометов оставались без присмотра», – заключил Шимчик.

Польский генерал объяснил, что получил в подарок тубус от гранатомета, который, как заявила украинская сторона, пуст, безопасен, переделан в динамик, которым можно пользоваться по Bluetooth, передает РИА «Новости».

Шимчик добавил, что подобные подарки на Украине вручают довольно часто. Например, аналогичный использованный элемент недавно презентовали его заместителю.

Генерал утверждает, что незнаком с оружием, которое ему подарили. «Впервые в жизни у меня в руках был гранатомет такого типа. Я не увлечен оружием, особенно строго военным, и единственное оружие, которое у меня есть, – это мое служебное оружие», – заявил он.

Взрыв произошел 15 декабря. Шимчик рассказывал, что когда переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв.