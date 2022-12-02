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2 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Federico Gambarini/DPA/Global Look Press
Пока поставки трубопроводного газа из России находятся под пристальным вниманием, ЕС втихую скупает все большие объемы другого российского газа – СПГ. Затраты Европы на импорт российского СПГ взлетели до рекордного уровня, выяснило Bloomberg. Как Россия начала больше поставлять именно сжиженного газа в Европу и, главное, почему сами европейцы не видят в этом ничего страшного? Подробности...
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Православных украинцев отправят в подполье

Власти Украины решили запретить УПЦ и захватить святыни русского православия Maxym Marusenko/
NurPhoto/Reuters
Украинская власть решила запретить связанные с Россией религиозные организации. Под удар в первую очередь попадет каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Почему Киев решился на этот шаг именно сейчас? И что ждет тысячи священнослужителей и миллионы прихожан УПЦ? Подробности...
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Для технологического прорыва России пригодится сталинский подход

Обеспечить технологический суверенитет России должны молодые ученые REUTERS/Marko Djurica
Уход иностранных компаний из России и западные санкции освободили отечественным производителям рыночную нишу в триллионы рублей. Но чтобы отечественная промышленность смогла наладить выпуск товаров на замену иностранным и внедрять высокотехнологичные разработки, ей придется решить кадровую проблему. Как подготовить необходимых специалистов и инженеров, не допустить утечку мозгов за рубеж и вернуть уже уехавших профессионалов? Подробности...
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Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал»

Восточная Европа, используя советские производственные линии, насыщает ВСУ боеприпасами Сергей Аверин/РИА Новости
Страны Восточной Европы переживают бум военной промышленности, производя «советские» образцы боеприпасов для ВС Украины. К этому процессу намерены подключиться и США. Как быстро страны НАТО могут развернуть массовое производство необходимых им боеприпасов советского образца и что этому может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
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Открытый конфликт на Украине схлопнул все симуляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
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Тимофей Бордачёв
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    Страны Восточной Европы превратились в «украинский Урал»

    Восточная Европа, используя советские производственные линии, насыщает ВСУ боеприпасами
    		   2 декабря 2022, 15:10
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Страны Восточной Европы переживают бум военной промышленности, производя «советские» образцы боеприпасов для ВС Украины. К этому процессу намерены подключиться и США. Как быстро страны НАТО могут развернуть массовое производство необходимых им боеприпасов советского образца и что этому может противопоставить Россия?

    В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что НАТО изучает возможность оказания помощи Украине с поставкой и организацией производства боевых систем советского образца и соответствующих боеприпасов. В частности, речь идет об американских инвестициях в предприятия на территории Чехии, Словакии и Болгарии.

    По его словам, сказанное частично относится и к системам советских времен, которые хранились на складах десятилетиями. Он также подтвердил, что в некоторых случаях может потребоваться производить то, что уже не производилось «какое-то время».

    Ранее газета The New York Times сообщила, что две трети стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия на Украину. Отмечается, что запасы 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако оставшиеся 10, в частности Германия, Италия, Франция и Нидерланды, сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Издание также указывает, что страны НАТО уже передали Украине оружия на 40 млрд евро, что соответствует военному бюджету Франции за год.

    На этом фоне агентство Reuters сообщало, что оружейная промышленность Восточной Европы переживает бум, производя советские образцы вооружений и боеприпасов для Украины. Темпы производства названы «невиданными со времен холодной войны». В пользу этого решения играет дешевизна производства и удобная логистика доставки боеприпасов на Украину.

    Доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД подтвердил наличие соответствующей производственной базы в ряде стран бывшей Организации Варшавского договора. «В частности, в Чехословакии производилась знаменитая пушка «Дана» калибра 152 мм, тогда как на Западе принят 155-миллиметровый калибр», – отметил Сивков.

    «Страны бывшего соцлагеря сейчас крайне заинтересованы в наращивании военного производства для того, чтобы отправлять свою продукцию на Украину и зарабатывать на этом. Но имеющиеся у них мощности совсем небольшие», – полагает эксперт.

    Сивков также отметил, что у западных союзников Украины фактически исчерпаны запасы вооружений советского производства, которые можно было передать Киеву. «Большие потери были у ВСУ и в части оружия «поля боя» – ПЗРК и противотанковых ракетных комплексов. Поэтому Запад сейчас крайне заинтересован в разворачивании производства вооружений советского образца», – отметил он.

    Что касается возможностей для разворачивания производства, то в Болгарии расположены два крупных военных предприятия – это завод «Арсенал» в Казанлыке, который выпускает стрелковое, гранатометное, минометное вооружение и патроны, а также Вазовский машиностроительный завод в Сопоте, производящий ПТРК. Их продукция сыграла особую роль в конфликтах на Ближнем Востоке.  

    На территории бывшей Чехословакии также имеются значительные мощности для производства стрелкового оружия, средств радиоэлектроники для систем ПВО и связи. Сама Чехия находится на девятом месте по оказанию прямой военной помощи Украине. В то же время военная промышленность Словакии представлена сборочными предприятиями бронетанковой, артиллерийско-стрелковой и боеприпасной промышленности. Имеется ряд заводов по производству компонентов авиационной и радиоэлектронной техники.

    Что касается Польши, то ее предприятия ставят рекорды по выручке (1,49 млрд долларов) благодаря поставкам для ВСУ артиллерийских и минометных систем. Также Польша произведет тысячу ПЗРК Piorun («родственник» советских комплексов «Игла-1» и «Игла») – это в три раза больше, чем страна производила ранее. Кроме того, Варшава намерена инвестировать в военное производство вдвое больше денег, чем обычно – 1,8 млрд долларов.

    Мощности по производству артиллерийских боеприпасов и управляемых ракет имелись и у самой Украины, потому что в Киеве расположено одно из крупнейших на постсоветском пространстве таких производств – это завод «Артем». Однако работать на нужды ВСУ предприятие сейчас не может, производственные корпуса неоднократно подвергались ракетным ударам ВКС России. Кроме того, сказывается энергодефицит.

    «Решение Запада возобновить производство вооружений советского образца ожидаемо. В Чехии, Словакии, Болгарии и других странах сохранились возможности производства боеприпасов, подходящих для российской и советской техники. Также там достаточно много предприятий по ремонту военного оборудования», – рассказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Очевидно, реализация планов Вашингтона в большей степени будет зависеть от финансовой составляющей. Несмотря на то, что у американцев в экономическом плане ситуация достаточно напряженная, вероятность того, что они пойдут на подобные инвестиции, крайне велика», – считает эксперт.

    «Как минимум организация производств в Восточной Европе обойдется дешевле, чем сборка и доставка боеприпасов через весь мир. Кроме того, в эту инициативу могут быть втянуты и другие страны региона. Определенными возможностями обладают государства Прибалтики, Румыния», – акцентирует собеседник.

    «Следует ожидать, что финансовые вливания в европейский ВПК будут сделаны в кратчайшие сроки, что может серьезно повлиять на ход СВО. От России это потребует достаточно оперативной реакции. Необходимо наращивать удары по инфраструктуре на западе Украины, изолировав театр военных действий от подпитки извне, делая бессмысленными подобные проекты Запада», – считает Бартош.

    По мнению консультанта Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергея Денисенцева, НАТО сосредоточится на увеличении производства артиллерийских боеприпасов советских калибров 122 мм и 152 мм. «В целом Польша и Болгария могут обеспечить ВСУ значительной частью необходимого запаса снарядов, поскольку в этих странах имеется вполне приличная боеприпасная промышленность», – отметил собеседник.

    Отвечая на вопрос о том, что с развертыванием военного производства для нужд ВСУ в Восточной Европе у Украины по сути появится свой «Урал», эксперт отметил, что «фактически он уже и так есть». «Украинским Уралом» уже являются, к примеру, территории Польши и Румынии, недоступные для наших бомбардировок. Через них уже давно идут поставки вооружения для ВСУ из стран НАТО», – полагает Денисенцев.

    Рассуждая о том, насколько с экономической точки зрения США будет выгодно инвестировать в ВПК Восточной Европы, эксперт отметил, что «Вашингтону наиболее выгодно само затягивание конфликта». «Поэтому нет сомнений, что Соединенные Штаты будут направлять инвестиции в европейские предприятия и всячески затягивать конфликт, поскольку это ведет к рецессии в Европе, бегству капитала, производств и квалифицированных специалистов из Европы в США».

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