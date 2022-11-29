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29 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
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Европейской промышленности предсказали годы упадка

Европейские эксперты предупреждают ЕС о нескольких годах упадка Eliot Blondet/
ABACAPRESS.COM/Reuters
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Как Сталин впервые поздравил Красную армию с победой над гитлеровцами

56-я армия в боях за Ростов mil.ru
Принято считать, что первым крупным успехом Красной армии во время Великой Отечественной стала победа в битве за Москву. Однако еще раньше, 29 ноября 1941 года, советские войска достигли стратегической победы. Они смогли отбить у гитлеровцев Ростов-на-Дону и тем самым сорвать планы германского командования по вторжению на Кавказ в начале 1942 года. Как этого удалось добиться?  Подробности...
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Выход США из НАТО не решит проблем России

США – это чуть меньше четверти бюджета секретариата НАТО и 70% военных ресурсов альянса в целом NATO/flickr
Если США покинут НАТО, НАТО станет безопасно для России – и это принесет на Украину мир. Таково мнение Брюса Фейна – влиятельного политолога, работавшего на Белый дом при президенте Рейгане, когда отношения наших стран удалось вывести из тяжелого кризиса. Теперь не удастся. По крайней мере, не путем выхода США из НАТО, хотя он и стал бы губительным для альянса.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Владимир Можегов, публицист
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Тимур Шерзад, журналист
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Насколько надежным союзником России является Казахстан?
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    Выход США из НАТО не решит проблем России

    США – это чуть меньше четверти бюджета секретариата НАТО и 70% военных ресурсов альянса в целом
    		   29 ноября 2022, 11:18
    Фото: NATO/flickr
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Если США покинут НАТО, НАТО станет безопасно для России – и это принесет на Украину мир. Таково мнение Брюса Фейна – влиятельного политолога, работавшего на Белый дом при президенте Рейгане, когда отношения наших стран удалось вывести из тяжелого кризиса. Теперь не удастся. По крайней мере, не путем выхода США из НАТО, хотя он и стал бы губительным для альянса.

    «Конгресс США может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО и превратив альянс тем самым из могучего дуба в крошечный желудь, не представляющий опасности для России».

    В одном этом абзаце – вся суть громкой публикации в издании The Hill, если не считать того, что ее автор – специалист по конституционному праву США Брюс Фейн – сулит своей поиздержавшейся американской родине экономию в 100 млрд долларов только за счет отказа от помощи ВСУ. 

    Это не шутка, не троллинг, не мнение креативного блогера.

    The Hill – серьезное политическое издание, ориентированное непосредственно на политические элиты (hill по-английски «холм»; в данном случае Капитолийский холм, где находится Конгресс) и играющее роль трибуны для представителей обеих основных партий.

    Фейн – не просто юрист и вообще не журналист, хотя известен, прежде всего, своей публицистикой. Он не только сотрудник администрации Рональда Рейгана, как его обычно титруют в РФ, и лоббист интересов Турции в США, как любят уточнять в Армении. Он политаналитик и даже чуть-чуть идеолог, оппонировавший всем президентам в порядке очереди после преемника и вице-президента Рейгана – Джорджа Буша-старшего.

    В каких-то вопросах Фейн весьма прогрессивен, в каких-то, наоборот, консервативен, но в критике военных интервенций Америки последователен. При этом его волнуют не столько права жертв интервенций, сколько то, что, по его мнению, военная экспансия противоречит национальным интересам Соединенных Штатов.

    В этом он типичный американский изоляционист. Все американские изоляционисты по определению не любят НАТО и обычно примыкают к республиканцам, но многие более традиционные консерваторы не воспринимают их за своих.

    Собственно, к республиканцам, с огромным трудом заполучившим контроль над нижней палатой Конгресса, как бы и обращается Фейн, расписывая пацифистские радости государства-эгоиста.

    С его призывом мог бы согласиться Дональд Трамп, который стал наиболее близким к изоляционистам президентом со времен Герберта Гувера и Великой депрессии, а теперь претендует (а зря) на возвращение в Белый дом.

    Другое дело, что Трампа Фейн терпеть не может, а сам наиболее близок к сенатору-либертарианцу Рэнду Полу, который в мае единолично заблокировал очередной транш помощи Украине, но это стало, скорее, демонстративным жестом, чем реальной неприятностью для ВСУ и президента Зеленского.

    Как бы там ни было, из НАТО Соединенные Штаты не выведут ни Конгресс, ни Трамп. Неубиваемая претензия на исключительность и доминирование не позволят вот эдак, разом, кинуть всех основных союзников Америки, которым подобный демарш показался бы катастрофой.

    США – это чуть меньше четверти бюджета секретариата НАТО и 70% военных ресурсов альянса в целом. Без американцев этот блок недееспособен. И дело даже не в том, что он специально «заточен» под американский военно-промышленный комплекс (продавать свое оружие в Европу США в любом случае не отказались бы), но в том, что продолжительное членство в альянсе уничтожило вооруженные силы каждой из стран НАТО как автономную единицу.

    Газета ВЗГЛЯД недавно писала об этом на примере кризиса во французской армии. Суть в том, что при составлении своей оборонной стратегии страны-члены альянса отдают на откуп союзникам даже целые рода и виды войск. Если объяснять это максимально условно, французский катер под американским управлением везет болгарских десантников с немецким оружием на тренировку в Румынию. То есть у тебя есть либо катер, либо десантники, либо оружие, либо тренировочная база, но не все это сразу, а командуют вами США.

    У Исландии вообще армии нет – и ничего, полноправный член Североатлантического альянса с момента его основания.

    Для маленьких стран так удобнее и дешевле, но дешевизна и удобство в итоге развратили даже страны немаленькие. Армия Германии, например, находится в плачевном состоянии из-за хронического недофинансирования.

    Таким образом, Фейн прав в том, что без американцев НАТО – тот еще желудь. И если воспринимать Североатлантический альянс как главного противника России, столь значительное его ослабление стало бы для нее сказочным подарком.

    Правда, только в том случае, если бы такой шаг не стал со стороны Америки аферой. А он натуральная афера и есть, даже если Фейн чистосердечно хочет окончания второй холодной войны и сэкономить сотни миллиардов (и то, и другое желание в его личность вполне органично вписывается).

    Невозможно спорить с ним в том, что одна из первопричин конфликта Москвы с Вашингтоном и Киевом – приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ. В поисках способа решения этой проблемы, альтернативного военной спецоперации, Россия предлагала юридически зафиксировать обязательство альянса не расширяться на восток, которое его гранты давали «на словах» в конце 1980-х, чтобы вскоре нарушить. 

    Брюссель Москве отказал, причем единогласным голосованием и сославшись на пункт устава, который предполагает открытый характер блока. Откол США как бы позволяет обойти это юридическое препятствие. Но слабость Фейна, что он рассуждает как юрист, а создали и управляют НАТО те еще «законники».

    Он то ли наивен, то ли считает наивными людьми руководство РФ. Демарш США (даже если воспринимать его как реальность, а не как смелую идею аналитика) не способен снять стратегической озабоченности России из-за Украины в силу того, что ничто не помешает Вашингтону вернуться в НАТО позднее. Например, после того как в якобы безопасный для России альянс все-таки возьмут Киев.

    Бегать туда-сюда – суверенное право США, в котором им никто отказать не может. Кроме других стран НАТО, но это было бы не в их интересах – отказать одумавшемуся, поскольку без американской армии они, как известно, желудь.  

    Причем возвращение Вашингтона может произойти «по щелчку», за считаные дни.

    Соединенные Штаты соответствовали и продолжат соответствовать всем формальным критериям для членства в альянсе, благо сами эти критерии и составляли.

    Прецеденты есть: обозлившись на попытки англосаксов навязывать свою волю, президент Шарль де Голль в 1966 году вывел Францию из оборонных структур альянса, но президент Николя Саркози в 2009-м вернул ее обратно, что только обострило деградацию некогда великой армии.

    Как подчеркивал прежде президент РФ Владимир Путин, в конечном счете не важно – приняли бы Украину в НАТО сейчас или через десять лет, для истории это срок короткий. Столь же не важно, когда США аннулировали бы свой демарш – через два года или через шесть лет, после очередной смены власти в Конгрессе или в Белом доме. Фундаментальная безопасность России не может находиться в зависимости от таких вопросов.

    Поэтому, господин Фейн, «спасибо, но нет». Подобное развитие событий не способно урегулировать российско-американский и российско-украинский конфликты, если только за период временного лага обессилевший, обескровленный и потерявший большую часть смысла к существованию альянс не распадется окончательно.

    Этого хотела бы Россия, этого, возможно, хотел бы лично Брюс Фейн. Но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Рисковать американцы не станут, а давать им повод думать, будто такая афера может сработать, не станем мы.

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