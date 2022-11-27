Макрон слишком поздно засуетился

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27 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти

Российская нефть стала яблоком раскола Евросоюза Максим Богодвид/РИА Новости
ЕС провалил переговоры по потолку цены на российскую нефть. Причем позиции внутри Евросоюза разошлись кардинально. От радикальных 30 долларов от Польши до высоких 70 долларов от Греции. Почему Европа так сильно спорит из-за российской нефти? Ведь уже на следующей неделе заработает нефтяное эмбарго и ни одна страна ЕС не сможет покупать российскую нефть. Тогда зачем так конфликтовать из-за потолка цены? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

Выведены из строя подстанции на 750 кВ, ответственные за переброску энергии между регионами Александр Река/ТАСС
У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе. Оно попросил начать массовые поставки Киеву высоковольтного оборудования. Но есть ли у ЕС то, что нужно Киеву? Подробности...
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Британия столкнулась с французским сопротивлением в НАТО

Макрон разозлил Британию угрозой не дать Уоллесу стать генсеком НАТО Martyn Wheatley, Lev Radin/
Global Look Press
Отношения Лондона и Парижа вновь обострились. Президент Франции выступил против того, чтобы кандидат от Британии возглавил НАТО. Из-за этого он получил прозвище «последовательного англофоба». В чем заключается причина такого шага Эммануэля Макрона и как к этому конфликту относиться России?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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России пора взяться за создание отечественной игровой индустрии

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Компьютерные игры давно превратились в полноценные художественные произведения, можно сказать, это новые медиа. В плане влияния на сознание людей они ничем не отличаются от фильма, книги или газетной статьи. Подробности...
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Спецоперация вскрыла проблемы американского ВПК

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Дело не столько в пронизывающей американскую оборонку коррупции и банальном воровстве. Она изрядно сдулась, и произвести то оружие, которое нужно Украине, США уже не могут в принципе. Подробности...
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Государственный суверенитет формируется в головах у граждан

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Постоянное, стежок за стежком, сшивание географической основы и ее исторического содержания, происходящее в голове отдельно взятого гражданина, приводит к возникновению нации. Подробности...
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Шольц прозрел, Меркель раскололась

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    Макрон слишком поздно засуетился

    Макрон планирует разговор с Путиным. У Путина разговор с Макроном не запланирован
    		   27 ноября 2022, 10:55
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время суетится больше, чем обычно. Он поссорился со всеми союзниками Парижа и готов вывести конфликт с Москвой на новый уровень, требуя наказать Россию за блэкаут на Украине. Какие цели он преследует? И почему можно уверенно говорить о том, что никаких целей он не добьется?

    «Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года. Ни одного осуждения от руководства Франции мы не слышали».

    Таким словами пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал твит президента Франции Эммануэля Макрона о том, что удары по энергосетям Украины – это преступление России, за которым должно последовать наказание.

    При этом Макрон сообщил, что планирует разговор с Владимиром Путиным. По словам Пескова, телефонный разговор с Макроном у Владимира Путина не запланирован.

    Уже не в первый раз такое, что в Москве трубку не берут, хотя прежде Макрон часами висел на телефоне, а его мнением как будто бы интересовались. Теперь показательно не интересуются.

    Теоретически президент Франции должен был сам это понять, ведь намек оказался прозрачнее некуда. Комментируя беседу с коллегой, конфиденциальность которой была нарушена французской стороной с непонятной целью, Путин заявил, что изменил подход к разговорам с Макроном из-за этого «неприличного» поступка.

    Проще говоря, всё, баста. Прежде было доверие – Путин и Макрон даже называли друг друга на «ты», но доверия больше нет, а любой разговор стал формальностью. Преимущество выстраивать «особые» отношения с Россией действующим президентом Франции потеряно навсегда.

    Впрочем, Макрон этого, возможно, все-таки не понимает. Он вообще как-то странно себя ведет в последнее время – суетится и делает парадоксальные заявления. Вот и теперь: телефонный звонок в Москву это, по его логике, что – форма наказания?  

    В любом случае он по-бретерски конфликтует сейчас со всеми, не только лишь с Россией.

    Макрон ссорится с бывшим первым другом Франции – Германией – из-за невозможности договориться о совместной борьбе с энергокризисом, поскольку теперь каждый сам по себе. Он блокирует назначение британца генсеком НАТО, благо отношения между Парижем и Лондоном при нем дошли до ручки. Он открыто ропщет на экономическую политику США и собирает капитанов французского бизнеса, чтобы отговорить их от переезда в Америку.

    Турция, Китай, Бразилия, Саудовская Аравия. Вот далеко не полный список влиятельных стран, правительства которых в контрах с Макроном.

    На фоне всесторонней ругани до Франции наконец-то добрался прежде щадивший ее финансовый кризис. Кроме того, выяснилось, что армия Пятой республики не в полной мере дееспособна.

    Макрон суетится и мечется – «Фигаро тут, Фигаро там» – именно потому, что у него примерно ничего не получается. Куда ни плюнь – либо провал, либо упущенная возможность, что не соответствует восторженному мнению Макрона о себе и о Франции (в котором он не оригинален, как и почти всякий француз).

    Франция – сверхдержава на минималках, но все-таки сверхдержава: с заморскими территориями, ядерным оружием, собственным ВПК, мощной экономикой, национальными брендами всемирной известности. Однако французская гордость прошлым никак не отражена в настоящем: Париж хочет быть ведущим, но остается ведомым.

    Вопрос уже не в том, какую именно политику надо вести. Веди ты хоть какую, лишь бы она приводила к цели и отвечала французским амбициям, но Макрон последовательно упускал возможности, сливал козыри, терял шансы. Не лидер, а недоразумение.

    С чистой совестью его нельзя назвать законченным политическим неудачником. В конце концов, он смог переизбраться президентом Франции, а это французы позволяют далеко не каждому. Но на втором и последнем сроке, когда нужно думать не о переизбрании, а о вкладе в историю, стало понятно, что вклад Макрона будет отрицательным. Не вклад, а заем.

    Пользуясь «особыми» отношениями Франции с Россией и доверительными между их лидерами, он мог бы претендовать (причем заслуженно, что редкость в наше время) на Нобелевскую премию мира. Например, если бы заставил Киев выполнить Минские соглашения. Или если бы возглавил «голубей» Евросоюза – тех, кому стратегия «войны с Россией до последнего украинца» изначально казалась вредной.

    Если Париж занимает конструктивную позицию, Москва обычно готова отдать лавры миротворца от Европы именно ему, как это было в случае войны с Грузией и при взаимодействии по Карабаху в 1990-х. Но вместо конструктива и дальновидности Макрон годами пытался «заговаривать зубы», будто донбасская проблема могла рассосаться сама собой, а потом опубличил конфиденциальные переговоры с загадочной целью – и окончательно лишился любых шансов на посредничество.

    Раз не хочешь играть вместе с Россией, можно играть и за другой лагерь, если главная задача – играть эффективно. Цель поганая, конечно, но можно было сделать Францию лидером антироссийских сил и главным союзником США в Европе, к чему стремился, например, Николя Саркози и чего добился для своей страны Борис Джонсон.

    Но благодаря как раз-таки Джонсону, мы знаем о том, что Макрон вообще не верил в начало СВО, полагаясь, наверное, на свое исключительное обаяние как бесполезного «посланника мира». Зато верил в возможность Франции вести за собой Европу, а в общем и целом сложилось так, что для союзников по НАТО Макрон тоже теперь капризный и мутный тип, которому нельзя доверять, но которого можно показательно «кинуть». Как было, например, с контрактом на строительство атомных подлодок для Австралии

    Если чуть поумерить амбиции до национального уровня, Макрон мог хотя бы попытаться спасти национальную экономику от последствий геополитических потрясений, как это сделала Венгрия. Но главным средством остановить отток промышленности в ее погоне за рентабельностью стали жалобы на США и личные уговоры президента. Вера Макрона в собственную неотразимость неистребима, хотя подводит его раз от разу.

    Что уж тут говорить: африканцы – и те теперь не уважают. 

    У человека, который собрался «наказывать» Россию, есть обаяние, финансовая компетентность, амбиции. Чего нет, так это соответствия занимаемой должности – президента сверхдержавы на минималках, но все-таки сверхдержавы.

    Он сам хочет войти в историю, этого же требуют от него народ и статус. На выходе – сплошное разочарование, унылая планида.

    Громко жалуясь на вселенскую несправедливость, плестись в фарватере США. Обещая нации самую мощную армию на континенте, призывать к экономии на температуре в домах. Рассуждая о «наказании России», выпрашивать телефонный разговор с Москвой.

    Не такую Францию мы уважали.


     
     
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