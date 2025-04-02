Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».13 комментариев
Победителей премии «За безопасное цифровое детство» наградили на форуме в Москве
В Москве состоялось награждение победителей премии «За безопасное цифровое детство», организованной Альянсом по защите детей в цифровой среде, где отметили проекты, поддерживающие безопасное использование цифровых технологий.
Премия проводится в третий раз и направлена на поддержку проектов, способствующих безопасному и ответственному использованию цифровых технологий детьми, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко в своем обращении к участникам форума подчеркнул важность действия Альянса: «Активная поддержка Альянсом новых проектов помогает объединить общество перед лицом информационных угроз, преодолеть "цифровой разрыв" поколений, сохранить наш уникальный культурный код». В этом году на участие в премии подали заявки из всех регионов России и Белоруссии.
Награды были вручены в четырех номинациях. В номинации «Цифровая безопасность семьи» победила настольная игра «Семейный киберщит: Защита для детей» от семьи Кувиных из Екатеринбурга. В номинации «Уроки безопасности в Сети» победителем стал веб-квест «БЕЗопасности» Полины Черкасовой из Нижегородской области. Специальный приз получила Наталия Воротова из Ижевска, а проект «Белый Хакер» из Московской области признан лучшим в номинации «Будущее интернета».
Начальник управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий Татьяна Матвеева выделила угрозы, связанные с манипуляциями и вербовкой детей в интернете. Она подчеркнула значимость формирования у молодого поколения коллективного «цифрового иммунитета».
На форуме также выступили представители Минцифры России и АНО «Диалог», подчеркивая важность защиты персональных данных и повышение киберграмотности населения. Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев отметил, что онлайн-пространство предоставляет молодежи не только угрозы, но и возможности.