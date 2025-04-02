В Москве стартовал форум президентов школ

Tекст: Дарья Григоренко

В форуме школьных президентов участвуют почти 180 лидеров ученического самоуправления из различных регионов России и более 90 советников директоров по воспитанию. Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев приветствовал собравшихся участников и наставников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наш форум проходит второй год. Сделано уже немало, и я уверен, что у него большое будущее – так же, как и у всего ученического самоуправления в стране. Давая ребятам возможность реализовывать свои идеи и мечты на благо нашей большой Родины, каждого города и каждой школы, нужно прививать им те самые традиционные духовно-нравственные ценности, которые свойственны всем народам и конфессиям, исторически населяющим нашу страну. Развивая ученическое самоуправление, вы развиваете Россию! Мы, со своей стороны, будем и дальше делать всё, чтобы вы могли реализовать себя на благо нашей Родины», – сказал Бугаев.

Главной темой форума стало совершенствование управленческих компетенций лидеров самоуправления. В пленарной дискуссии приняли участие представители Минпросвещения РФ, Росдетцентра и другие эксперты. Участники форума пройдут образовательные блоки и конкурсные испытания, такие как деловая игра «Вектор решений» и мастер-классы «Урок с лидером».

Ученики смогут практиковать свои навыки в управлении и публичных выступлениях, делясь опытом и укрепляя свои компетенции. Иван Баликин, ученик 9-го класса и президент школы из Владимирской области, рассказал о своем участии в школьной службе примирения и планах поделиться опытом с коллегами.

Советники директоров по воспитанию играют значительную роль в развитии ученического самоуправления, становясь наставниками для школьников. Елена Курышева, советник директора одной из школ Архангельской области, отметила активное участие старшеклассников в наставничестве и организации мероприятий.

Форум также включает культурные мероприятия: участники посетят Музей Победы и смогут пообщаться с Героем России Артуром Орловым. Мероприятие проводится Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ.