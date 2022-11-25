Британия столкнулась с французским сопротивлением в НАТО

Отношения Лондона и Парижа вновь обострились. Президент Франции выступил против того, чтобы кандидат от Британии возглавил НАТО. Из-за этого он получил прозвище «последовательного англофоба». В чем заключается причина такого шага Эммануэля Макрона и как к этому конфликту относиться России?

Президент Франции Эммануэль Макрон собрался заблокировать назначение Бена Уоллеса, который сейчас возглавляет Минобороны Великобритании, генсеком НАТО. Так, по данным Daily Express, Макрон выступил против назначения любого британского или турецкого кандидата генсеком НАТО и пригрозил использовать право вето.

Депутат от Консервативной партии Эндрю Бриджен выразил разочарование «англофобией Макрона», заметив, что в этом президент Франции «последователен». Бриджен считает, что Уоллес «идеально подходит» для должности генсека альянса.

Daily Express также приводит слова неназванного депутата-консерватора, который считает, что теперь возникают вопросы к британскому премьеру Риши Сунаку, назвавшему Макрона другом. Зампредседателя Европейской исследовательской группы Дэвид Джонс напомнил, что Британия – второй по величине вкладчик в НАТО.

Напомним, Йенс Столтенберг должен был покинуть пост генсека 1 октября, но еще весной лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. Сообщалось, что в НАТО есть негласный консенсус, согласно которому новым генсеком станет женщина. Основным кандидатом СМИ называют вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд. В России она известна как внучка бандеровца.

Однако список кандидатов на этом не исчерпывается. На кресло генсека претендуют экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, премьер Эстонии Кая Каллас и экс-премьер Керсти Кальюлайд, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Также ходили слухи, что генсеком НАТО может стать Борис Джонсон, который недавно разозлил Германию и Францию своими откровениями о причинах СВО на Украине.

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Что касается франко-британских противоречий, то в последние годы они стабильно обостряются. Здесь можно вспомнить о «рыбных войнах» «гребешковом конфликте» , а также угрозах Франции отключить электроэнергию Британии. Кроме того, Макрон однажды якобы назвал Джонсона «клоуном» . Но наибольший разлад в отношения Лондона и Парижа внесло создание альянса AUKUS , из-за чего Франция лишилась крупного контракта на строительство подводных лодок для Австралии.

«Отношения между странами последовательно ухудшаются, это было видно еще при правительстве Бориса Джонсона. Ему на смену пришла Лиз Трасс, которая за непродолжительный период своего премьерства ничего не изменила. Хотя надежды на это были», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов.

«Таким образом, по обе стороны Ла-Манша обиды сохраняются. Лондон недоволен примирительной риторикой Макрона по отношению к России, потому что Британия занимает строго антироссийскую позицию. Также британцы недовольны тем, как решается вопрос миграции. Поэтому нынешний демарш Макрона – это точно не последний негативный эпизод в отношениях двух стран», – предположил Куликов.

В то же время политолог Владимир Корнилов напоминает, что еще со времен Brexit Лондон и Париж не могли о чем-либо договориться. В этом плане было показательным поведение Лиз Трасс, которая не могла определиться: Макрон ей друг или нет?

«Для России этот конфликт максимально выгоден. Нам нужно сделать ставку на формулу «СДД» – «сожрите друг друга». Но уж если говорить о степени русофобии, то в этом вопросе Лондон опережает Париж на несколько порядков. Поэтому болеть за британцев нам точно не следует», – считает Корнилов.

Французы смотрят на этот конфликт иначе. «Макрон давно продвигает идею стратегической автономии Европы, согласно которой союз с США и Британией должен сохраниться, но при этом Европа обретет большую субъектность», – напомнил газете ВЗГЛЯД ведущий сотрудник Центра социальных проблем Института Европы РАН Сергей Федоров.

«В этой ситуации Франции ни к чему усиление Британии внутри НАТО. Наоборот, Париж пытается увеличить свое влияние таким образом, чтобы определять стратегию НАТО на ближайшие годы, – добавил эксперт. –

Поэтому Макрон будет сопротивляться назначению британца генсеком альянса до последнего».

«Назначение нового генсека НАТО станет вопросом политического торга. У разных игроков есть разные приоритеты. Кто-то хочет, чтобы генсеком стала женщина – это модно. К примеру, канадка Фриланд. Кто-то хочет, чтобы генсеком стала не просто женщина, а представительница Восточной Европы или Балкан, разрушив монополию «старой Европы» в этом вопросе», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«При этом европейцы справедливо считают, что Британия после Brexit представляет интересы США в Европе, поэтому они заинтересованы в балансе между Лондоном, Вашингтоном и Европой. На это накладывается традиционное франко-британское соперничество. К тому же это единственные страны НАТО, помимо США, обладающие своим ядерным оружием», – добавил собеседник.

«Но для России предпочтительнее избрание кандидата от «старой Европы» – Италии, Франции или даже Германии, который придерживался бы традиционных взглядов на внешнюю политику. Понятное дело, что НАТО находится под контролем США, но фигура генсека может придавать нашим отношениям личностный оттенок», – резюмировал Кортунов.

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