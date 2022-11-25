В России оценили разногласия между Британией и США по зимней кампании ВСУ

Американист Дудаков: Британия и США по-разному видят тактику ВСУ на зиму

Решающее слово в дискуссии о зимней кампании ВСУ остается за Белым домом, но он пока отмалчивается, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес призвал ВСУ продолжать наступление, в то время как генерал США Марк Милли считает целесообразным переговорный процесс.

«Важно понимать, что США и Британия сходятся в оценке ситуации на фронте: Украина обладает численным преимуществом на поле боя. Различия присутствуют лишь в понимании того, как именно стоит воспользоваться этим преимуществом», – считает эксперт.

«Британия полагает, что можно попытаться еще продвинуться в наступлении, в то время как США ссылаются на непредсказуемость военных действий. У Украины имеются проблемы с электричеством и водой, что также усугубляет ее положение. Таким образом, Вашингтон считает, что лучше сесть за стол переговоров сейчас, пока на земле ВСУ владеют инициативой», – акцентирует собеседник.

«То есть разница присутствует именно в оценке того, как можно использовать сложившееся преимущество. Однако необходимо понимать, что точка зрения Пентагона важнее, чем Минобороны Британии. То есть к истине, вероятно, ближе Марк Милли, желающий усадить Киев за стол переговоров», – подчеркивает Дудаков.

«Другое дело, что финальное решение не зависит ни от Милли, ни от Уоллеса. Всё будут решать Белый дом, администрация Байдена и Совет национальной безопасности. Они же пока тормозят с ответом», – считает эксперт.

«В настоящее время Вашингтон не дает «зеленый свет» на переговоры. Вероятно, его позиция состоит в том, что начало диалога в текущий момент будет выглядеть как потеря лица США и моральное поражение Запада. Им хочется оттянуть переговоры, однако если у американцев сложится понимание, что шансов на победу немного, тогда Штаты достаточно быстро перейдут к диалогу», – акцентирует собеседник.

«В целом Бен Уоллес известен своими «ястребиными» взглядами. Он более агрессивен, чем Милли. Точно такие же «ястребы» есть и в США, поэтому особого противоречия между двумя странами нет. Просто мы столкнулись с позицией «ястреба» и чуть меньшего «ястреба». Такие точки зрения, повторюсь, присутствуют как в Лондоне, так и в Вашингтоне», – резюмирует Дудаков.

Напомним, что ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину продолжать сохранять темп наступления. Издание The Daily Beast пишет, что политик еженедельно общается с украинскими коллегами и просит их не останавливаться даже зимой. «Мировое сообщество передало им 300 тыс. единиц арктического снаряжения – им нужно сохранить темп наступления», – цитирует издание слова Уоллеса.

При этом ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что «физически выбить» войска России с территории Украины будет достаточно сложно. «Вести переговоры надо тогда, когда вы сильны», – сказал Милли. В то же время глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России.

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