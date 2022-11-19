Глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России

Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной, США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона заявил, что у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но даже это не позволило российской стороне победить на Украине, передает ТАСС.

Он привел слова Байдена о том, что Украина никогда не станет победой России. По словам Остина, впереди у Украины много трудностей и будет суровая зима, но США будет продолжать помогать Киеву.

Также шеф Пентагона отметил, что исход конфликта на Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в этом столетии.

Он также напомнил, что альянс не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы, НАТО не будет втянуто в конфликт, но будет поддерживать Украину.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и сдерживание», – отметил Остин.

Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели.

Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения».