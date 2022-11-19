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Глава Пентагона предрек Украине суровую зиму из-за вооружения России
Шеф Пентагона Остин признал, что у России «впечатляющие вооружения», Украину ждет «суровая зима»
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Россия располагает производящими впечатление вооружениями, а предстоящая зима будет для Украины трудной, США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Глава Пентагона заявил, что у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но даже это не позволило российской стороне победить на Украине, передает ТАСС.
Он привел слова Байдена о том, что Украина никогда не станет победой России. По словам Остина, впереди у Украины много трудностей и будет суровая зима, но США будет продолжать помогать Киеву.
Также шеф Пентагона отметил, что исход конфликта на Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в этом столетии.
Он также напомнил, что альянс не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы, НАТО не будет втянуто в конфликт, но будет поддерживать Украину.
«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и сдерживание», – отметил Остин.
Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели.
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения».
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Политолог: Реакция США на инцидент в Польше стала шоком для Зеленского
Политолог Корнилов: США решили приземлить Зеленского из-за риска развязывания третьей мировой
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Американские политики, осаживая «ястребиные» взгляды некоторых европейских коллег, пытаются не допустить развязывания новой мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов, комментируя сообщения в СМИ о том, что США попросили европейцев и Украину осторожнее говорить об инциденте в Польше.
«США приземляют «ястребиные» изречения политиков, требовавших немедленно применить пятую статью Устава НАТО и нанести удар по России. При этом делая такие опасные заявления, политики этих стран даже не удосужились вникнуть, кто же на самом деле нанес удар по Польше», – рассказал донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Для украинского президента Владимира Зеленского позиция США действительно стала шоком. Ведь он привык выдвигать абсолютно фейковые, абсурдные обвинения против России и получать поддержку Запада в этой лжи», – отметил собеседник.
«Но когда речь заходит о практической реализации сценариев новой мировой войны, то некоторые западные политики понимают, что ставки слишком высоки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что все это может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели санкции и публичное осуждение действий России», – полагает эксперт.
«Вместе с тем у нас нет никаких оснований ожидать смягчения риторики в адрес России. Когда речь шла о вероятности развязывания третьей мировой войны, у западных политиков сработали тормоза как во время Кубинского кризиса. Именно по этой причине в США решили приземлить Зеленского», – заключил Корнилов.
Накануне зарубежные СМИ сообщили, что американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на источники написала американская газета Politico.
В статье также отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее, поэтому американской стороне приходится настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракет на территории Польши, но не будут допущены к участию в нем. Вместе с тем накануне украинский президент заявлял, что эксперты страны получат допуск к участию в расследовании.
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден счел его пустословом.
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НАТО заявила о небезопасном инциденте с самолетами России на Балтике
НАТО сообщила об инциденте с облетом самолетами России кораблей альянса
НАТО утверждает, что во время учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому командованию альянса «небезопасным».
По данным командования, утром 17 ноября российские истребители якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра), передает РИА «Новости».
В НАТО заявили, что это было небезопасно и непрофессионально, так как проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений.
При этом военно-морское командование НАТО подчеркнуло, что альянс «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы». В Минобороны России заявили, что все полеты выполняются строго в соответствии с правилами.
Высокоточным ударом уничтожен арсенал ВСУ с западной артиллерией
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Вооруженными Силами России в четверг, 17 ноября, нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны.
Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
По данным МО РФ, в результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, говорится в сообщении.
14 ноября Минобороны сообщало, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Конгрессвумен Грин заявила о войне США против России
Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила об опосредованной войне США против России
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США, которые тратят на Украину столько средств, будто она стала 51-м штатом, ведут опосредованную войну с Россией, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин посетовала, что на переданные Киеву деньги сами США могли бы обезопасить границу от нелегальных мигрантов, но вместо этого Вашингтон «защищает границу другой страны» и «ведет опосредованную войну с Россией», передает ТАСС.
По словам Грин, жители США должны знать, почему администрация Джо Байдена и Конгресс при демократах «так заинтересованы в финансировании защиты границ Украины», а не самих Соединенных Штатов. Она указала, что «11,8 млрд долларов идут на помощь, в том числе на прямую бюджетную поддержку» Украины. «Вопрос: Украина теперь является 51-м штатом США? И какую позицию занимает Зеленский в нашем правительстве?» – заявила она.
Напомним, республиканцы внесли в Палату представителей проект резолюции о контроле за расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Марджори Тейлор Грин.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
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Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.
Медведев объяснил «слезливые истерики клоунов в Киеве»
Медведев: Америка всегда бросала своих «сукиных сынов», так будет и с Украиной
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Американцев снова надули в интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока «в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине».
По словам Медведева, тема денег для Украины становится токсичной в США. Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли «гигантские бабки» и куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные «странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины», пишет зампред СБ России в своем Telegram-канале.
«Настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности», – полагает Медведев. По его мнению, граждан США снова надули: из американского бюджета в интересах «раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена» перекачали гигантские средства.
Медведев прогнозирует, что недовольство действиями властей среди американцев будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине.
«А это случится. Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз. Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют все новых и новых санкций против России. И все больше и больше западного бабла на войну. Только это способно продлить их сладкую наркотическую агонию…» – заключил Медведев.
Ранее группа конгрессменов-республиканцев в США потребовала от главы Госдепа Энтони Блинкена прокомментировать финансовые отношения между Демократической партией, Украиной и потерпевшей банкротство криптобиржей FTX.
Кроме того, республиканцы в Палате представителей Конгресса США начали расследование деятельности нынешнего президента Джо Байдена.
В России оценили желание Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным
Евгений Минченко: Переговоров с Россией хочет не Зеленский, а Запад
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В урегулировании конфликта на Украине заинтересована администрация Джо Байдена, чтобы использовать эту тему как козырь на выборах в 2024 году. При этом идея Владимира Зеленского провести переговоры с Россией публично – вполне рациональна для него. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. В то же время политолог Павел Данилин счел желание президента Украины профанацией и жаждой пиара.
«Полагаю, что желание идти на переговоры с Россией появилось не у Зеленского, а у его западных кураторов, поэтому и причины стоит искать в их логике», – рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«В числе таких причин, очевидно, достаточно серьезные логистические и транспортные проблемы, которые создает украинский конфликт, а также крайне высокий рост цен на энергоносители. Поэтому вполне возможно, что некоторые западные страны решили попытаться урегулировать конфликт или заморозить его», – отметил собеседник.
«На мой взгляд, в решении этих проблем могут быть заинтересованы в США, поскольку сейчас один из факторов, который очень сильно бил по рейтингу Джо Байдена, – это рост цен на энергоносители и рекордная инфляция. Если к выборам президента Америки в 2024 году удастся стабилизировать рынок, то тот, кто пойдет на эти выборы от демократов, получит достаточно серьезный козырь», – уверен Минченко.
«При этом Владимир Зеленский и украинское руководство в целом настроены на то, чтобы оставаться в мировой повестке дня. Вместе с тем это не какое-то желание хайпа, а вполне рациональная логика. Пока украинский конфликт находится в сфере внимания мировых СМИ и симпатии Запада, очевидно, на стороне Украины, повышение градуса публичности им очень выгодно», – полагает эксперт.
В свою очередь политолог Павел Данилин, отвечая на вопрос о возможности участия российского президента Владимира Путина в таких переговорах, отметил, что «прежде чем начинается публичный формат переговоров первых лиц государств, необходимо, чтобы были достигнуты какие-то договоренности непублично». «А предложение Зеленского сделать процесс публичным с самого начала – это профанация и жажда пиара», – добавил он.
«Я думаю, Москва не будет вести переговоры с Украиной, пока не будет предварительных договоренностей на уровне посланников. Изначально нужно добиться четкого понимания, кто и что хочет, а только потом выходить на переговоры первых лиц, неважно публичные или не публичные», – отметил Данилин.
«По какому сценарию будет строиться переговорный процесс – это еще предстоит решить. Но это вопрос не дипломатии, а политической воли обеих сторон», – полагает эксперт.
В то же время политолог Алексей Чеснаков считает, что «публичный формат», который хочет Зеленский, «в первую очередь (а возможно, и всего лишь) означает создание удобной площадки для формирования потока нужных новостей и личного пиара украинского президента. Апелляции к необходимости информировать общество не более чем уловка».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией. По его словам, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны. При этом несколько дней назад, вопреки попыткам Госдепа, Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный отказывались от каких-либо переговоров.
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Все ракетные соединения ВС России перевооружили на «Искандер-М»
Минобороны: Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на комплекс «Искандер-М»
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Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный и уникальный комплекс «Искандер-М», говорится в публикации на официальном сайте Минобороны в честь Дня ракетных войск и артиллерии.
Как заявили ведомстве, в настоящее время все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современный, не имеющий аналогов в мире, ракетный комплекс «Искандер-М», передает РИА «Новости».
Там также сообщили, что на вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции.
В департаменте уточнили, что в реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) как крупного, так и среднего калибра семейства «Торнадо» (300-мм РСЗО «Торнадо-С» и 122-мм РСЗО «Торнадо-Г»).
Кроме того, подчеркивается, что арсеналы артиллерийских подразделений продолжают пополняться модернизированными самоходными гаубицами 2С19М2 «Мста-С», обладающими повышенной скорострельностью.
Эта боевая машина способна действовать в режиме «шквал огня», во время которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня и обеспечивая гарантированное поражение противника.
Ранее в США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России.
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Россиян задержали в Аргентине по запросу США за книжное «пиратство»
Минюст США сообщил о задержании в Аргентине обвиняемых в управлении пиратским книжным сайтом россиян
В аргентинской Кордове по запросу США задержаны россияне Антон Напольский и Валерия Ермакова, которых обвиняют в управлении сайтом Z-Library, сообщает американский Минюст.
В суде Бруклина россиянам предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег. США считают Z-Library пиратским сайтом, сеть доменов отключена и конфискована по решению суда, передает РИА «Новости».
Минюст США сообщил, что «пара была арестована 3 ноября». По версии американских властей, Напольский и Ермакова с 2009 года управляли пиратской библиотекой, главной задачей которой было «предоставление украденной интеллектуальной собственности». Отмечается, что без решения суда россияне считаются невиновными в инкриминированных деяниях.
В посольстве России в Буэнос-Айресе сообщили, что аргентинский суд пока не получил запрос на выдачу россиян. Российская сторона выразила надежду на транспарентное и справедливое рассмотрение аргентинским судом запроса. «Исходим из того, что действующее законодательство Аргентины не допускает автоматического исполнения экстерриториальных решений и запросов третьих государств», – приводит ТАСС текст сообщения.
Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы устраивают охоту на граждан России в различных странах мира.
МИД прокомментировал идеи о «возвращении» острова Врангеля США
Посол МИД по особым поручениям Корчунов: Идеи о «возвращении» острова Врангеля США являются экстремистскими
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Идеи, которые высказывают эксперты в США о «возвращении» острова Врангеля американцам – экстремистские, его принадлежность России неоспорима, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Как отметил Корчунов, в условиях беспрецедентного обострения конфронтации в российско-американских отношениях по вине Вашингтона неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив.
Он подчеркнул, что попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что автор статьи Томас Дэнс – бывший член комиссии по арктическим исследованиям США, откуда его изгнали за профнепригодность. Принадлежность России острова Врангеля Белым домом не оспаривается, указал дипломат.
Он подчеркнул, что Россия имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет, а предложения же «вскрыть» данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа.
Он выразил сомнение, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе, подчеркнув, что ответ России будет незамедлительным.
Ранее американская The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля якобы «принадлежит» США, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года. После этого в Госдуме заявили, что США не получат «ни пяди» российской земли, но будет справедливым, если Аляску, за которую так и не заплатили русскому царю, вернут России.
Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
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Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Названы условия для обрушения фронта ВСУ в ДНР
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Говорить об освобождении крупных населенных пунктов в ДНР можно будет ближе к новому году, но при условии увеличения численности войск и средств поражения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении вперед «по всей линии фронта» в регионе.
«Мы берем под контроль отдельные укрепрайоны, части населенных пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП «Майорское» и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперед. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Тем не менее, надеяться на освобождение крупных населенных пунктов в ДНР можно к новому году. Среди них в первую очередь может оказаться село Первомайское в пригороде Донецка.
«Но шансов освободить Марьинку нет, потому что весь месяц бои продолжаются в центре города на проспекте Дружбы. К Невельскому за два месяца мы приблизились на 800 метров, к Новомихайловке – на расстояние двух километров. За осень не было никаких существенных продвижений, которые позволяли бы говорить о том, что в этом году будет взят Артемовск, Соледар, Северск или любой другой город на Донецком фронте», – пояснил собеседник.
В субботу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта. Он особо отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре. Накануне российские военные освободили от Вооруженных сил Украины поселок Опытное.
Со своей стороны, Онуфриенко напомнил, что Павловка была оставлена в июне, но сейчас вновь отбита. «Удалось взять под контроль дорогу, которая идет из Павловки на восток. Она находится практически под полным огневым поражением противника, танки могут бить по ней прямой наводкой. Поэтому какие-либо передвижения по этой дороге весьма затруднены. До тех пор, пока Угледар, который находится на несколько метров выше Павловки, что позволяет врагу корректировать огонь артиллерии, не будет взят, заметных продвижений ожидать не стоит. Дорога из Угледара на Марьинку не перерезана до сих пор, хотя об этой задаче говорилось всю осень» – сказал он.
Расположенная юго-восточнее этой трассы Новомихайловка тоже не взята, российские войска уже три недели находятся приблизительно в полутора километрах от окраин села. «Принципиальные изменения могут произойти после взятия Новомихайловки и Угледара – тогда под угрозой будет участок фронта противника, и у нас появляется перспектива идти дальше на Курахово. Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления», – подчеркнул эксперт.
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Родион Мирошник: Зеленский вряд ли понимает, что Байден назвал его лгуном
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Владимир Зеленский активно пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией на Украине, что явно не отвечает интересам США. При этом он не осознает смысл слов, сказанных Джо Байденом в его адрес. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент США заявил, что слов Зеленского о непричастности ВСУ к инциденту в Польше недостаточно.
«Мы видим кардинально разные стратегии американцев и Зеленского. Украина давно вынашивает планы официального втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией. Им это необходимо, чтобы чувствовать себя под защитой и быть уверенными в том, что их не бросят», – сказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
«Вместе с тем Вашингтон осознает все последствия такого шага, поэтому Белый дом не собирается соглашаться с украинской позицией. Их вполне устраивает сценарий, при котором они ведут войну чужими руками», – продолжил собеседник.
«При этом сам Зеленский вряд ли понимает, что его назвали лгуном. Поэтому он и дальше будет отыгрывать подобный сценарий, как один из персонажей в фильме «День сурка», – заключил Мирошник.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской.
Кроме того, издание Financial Times пишет, что в НАТО назвали смешной позицию президента Украины по ракетному удару в Польше. «Украинцы разрушают доверие Запада к ним. Ведь Украину никто не обвиняет, но они продолжают врать. Это даже более разрушительно, чем сама ракета», – отмечает газета.
Напомним, Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши. Инцидент произошел во вторник вечером. Польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.
Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагают подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.
В свою очередь премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявили, что вне зависимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».
Однако президент Польши Анджей Дуда признал, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала системе противовоздушной обороны Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, почему работа украинских ПВО часто приводит к катастрофам, а также разбиралась, в связи с чем США не стали обвинять Россию в инциденте.
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Небензя обвинил Украину и Польшу в попытке спровоцировать войну России и НАТО
Небензя обвинил Украину и Польшу в желании превратить «войну по доверенности» в прямое столкновение НАТО с Россией
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Украина и Польша в ситуации с падением украинских ракет на польской территории пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
На заседании СБ ООН Небензя отметил, что власти Украины и Польши после инцидента сделали безответственные заявления, которые можно воспринимать только в качестве попытки спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, передает РИА «Новости».
Как указал Небензя, президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать, чьи ракеты упали в Польше, а значит, обвинения украинского лидера в адрес России были не просто умышленной дезинформацией, но и попыткой вовлечь НАТО, которое сейчас «ведет войну по доверенности с Россией на Украине», в прямое столкновение с российскими силами.
Постпред сказал, что Украина выполняет роль полигона для испытаний западного оружия. Страны НАТО, которые поставляют его на Украину, становятся вовлеченными в конфликт, а США даже занимаются там военным планированием и руководством, сказал Небензя.
Он напомнил, что у ПВО Украины «уже давно устойчивая дурная слава». Так, в 2001 году был сбит российский гражданский самолет над Черным морем, а в последние месяцы украинские ракеты регулярно падают на жилые дома, за которыми вооруженные силы Украины прячут системы ПВО. Киев же, отметил Небензя, пытается выдать это «за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре». Постпред указал, что «в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа».
Комментируя заявления представителей западных стран о том, что «даже если ракеты запускала Украина, виновата все равно Россия», Небензя сказал: «Мы бы не оказались там, где оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот».
Напомним, сразу после падения ракет на территории Польши прозвучали обвинения в адрес России. Польша решила созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако в результате странам Запада пришлось признать, что ракеты были не российскими, а украинскими. Польша отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО.
В 2001 году авиалайнер авиакомпании «Сибирь» был сбит зенитной ракетой, которую запустили украинские средства ПВО. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Киева и уволил министра обороны страны.
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Осужденную баскетболистку Грайнер отправили в колонию в Мордовии
Адвокат Благоволина сообщила о пребывании осужденной баскетболистки Грайнер в колонии ИК-2 в Мордовии
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, находится в исправительной колонии в Мордовии, сообщила ее адвокат Мария Благоволина.
Благоволина сообщила, что Грайнер находится в ИК-2. Защита посетила ее в начале недели. По словам Благоволиной, американская спортсменка «справляется с ситуацией настолько, насколько возможно». Адвокат заявила, что Грайнер пытается «держаться и адаптироваться к новым условиям», передает ТАСС.
Напомним, летом Грайнер осудили на девять лет лишения свободы. В октябре приговор признали законным и оставили без изменения. Президент США Джо Байден назвал ситуацию с Грайнер «неправомерной» и «неприемлемой».