ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия

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15 октября, пятница  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
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Россия поразила Запад рекордными накоплениями

Россия накопила пятые в мире по объему резервы Донат Сорокин/ТАСС
Россия достигла исторически рекордного объема золотовалютных резервов – более 618 млрд долларов. Это пятый результат в мире. Столь большой подушки безопасности России хватит на 19 месяцев жизни при полном отсутствии экспортных доходов. Мало кто может похвастаться такими накоплениями. Что же помогло России нарастить запасы вопреки санкционной войне со стороны Запада и кризису пандемии? Подробности...
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Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

Нуланд назвала свои встречи в Москве «конструктивными», «продуктивными», «откровенными» и «полезными» Владимир Гердо/ТАСС
Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американская сторона оценивает более оптимистично, чем российская. Но наиболее проигравшей стороной выглядит Украина – гостья из Вашингтона подтвердила, что Донбассу нужна автономия, а Минским соглашениям – имплементация, чего в Киеве боялись больше всего. Почему один из вашингтонских «ястребов» вдруг решил стать «голубем»? Подробности...
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Зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов

В Россию смогут вернуться те, кто был выслан по решению органов МВД Максим Блинов/РИА «Новости»
Решение МВД об амнистии сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения, подверглось критике со стороны депутатов новой Госдумы. Среди возмущенных парламентариев – лидер эсеров Сергей Миронов и вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой. Ряд экспертов, однако, одобряют и объясняют решение МВД. Надо ли Москве разрешать въезд ранее депортированным мигрантам? Подробности...
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ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия

Британцы рискуют замерзнуть из-за торгового конфликта с ЕС Heline Vanbeselaere/ZUMA/ТАСС
Евросоюз готовится ввести экономические санкции против Британии. Брюссель грозит Лондону прекращением поставок газа и электроэнергии, а Франция обещает соседям по Ла-Маншу отключение двухгигаваттного кабеля. Почему страны Западной Европы оказались на пороге энергетической войны? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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На зарубежных рынках россиян никто не ждет

Аркадий Комаров
Аркадий Комаров, предприниматель
Многие российские экспортеры не могут, не знают, не умеют продвигать продукцию. Но гораздо чаще, как показывает мой опыт общения с сотнями компаний-экспортеров, просто не думают об информационной поддержке своего экспорта. Подробности...
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Карибский кризис до сих пор удерживает Землю от большой войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день 15 октября 1962 года американские аналитики внимательно изучили полученные с воздуха снимки размещенных на Кубе советских вооружений. Внезапно оказалось, что русские поднесли ядерный пистолет прямо к американскому виску. Подробности...

Любителей турецкого "олл-инклюзива" на Алтае не ждут

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Уникальные экосистемы, такие, как на Алтае, очень хрупкие. Увеличить плотность населения, поток туристов, застройку, нагрузку на природу – и всё сломается. Поэтому туризм нужен, но очень бережный. Подробности...
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Зачем Супермена сделали геем

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
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    ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия

    Британцы рискуют замерзнуть из-за торгового конфликта с ЕС
    		   15 октября 2021, 14:18
    Фото: Heline Vanbeselaere/ZUMA/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев,
    Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз готовится ввести экономические санкции против Британии. Брюссель грозит Лондону прекращением поставок газа и электроэнергии, а Франция обещает соседям по Ла-Маншу отключение двухгигаваттного кабеля. Почему страны Западной Европы оказались на пороге энергетической войны?

    Номинальные союзники Британии – Франция, Германия, Нидерланды, Италия и Испания – призвали Брюссель подготовить план действий на случай торговой войны с Британией. Речь идет об ответных мерах в ситуации, если Лондон приостановит торговые соглашения с Северной Ирландией, закрепленные в документах по Brexit.

    В частности, в ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Британией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию, которая является страной Евросоюза.

    Если эти условия будут нарушены Лондоном, ЕС рассматривает следующие варианты ответных мер: ограничение доступа Британии к энергоснабжению блока, введение тарифов на британский экспорт или, в крайнем случае, расторжение торгового соглашения между двумя сторонами. При этом около 10% электроэнергии и 12% природного газа, потребляемых в Великобритании, поставляются из стран ЕС. Соединенное Королевство выражает готовность к переговорам с ЕС для разрешения спора о статусе Северной Ирландии, оговоренного протоколом в рамках сделки по Brexit, но готово отказаться от соблюдения части документа, если Брюссель не согласится на коренной пересмотр.

    Еще одной проблемой является спор за рыболовные квоты. Три дня назад Франция от имени 11 ведущих рыболовных стран Западной Европы заявила, что ответ Лондона «на запросы о предоставлении лицензий на рыболовство является неадекватным» – британская сторона ограничила вылов рыбы в водах Джерси.

    В частности, французские рыболовы получили только 200 лицензий – фактически вдвое меньше, чем требовал Париж. Кроме того, как пишет Financial Times, в рамках спора о правах на рыбную ловлю Франция грозится отключить свой двухгигаваттный электрический кабель, ведущий в Британию.

    Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря прошлого года британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. В марте нынешнего года Еврокомиссия начала разбирательства по нарушениям Британией договоренностей, достигнутых в рамках Brexit.

    «Изнывающая из-за бензинового кризиса Британия достаточно сильно зависит от Евросоюза в вопросе электроэнергии и поставок газа»,

    – отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, «на Британские острова идут достаточно большие перетоки энергии с континента».

    «Если они прекратятся, Британия столкнется с серьезными трудностями. В частности, ей придется вырабатывать больше электроэнергии у себя, а для этого нужно больше газа и угля. На фоне энергетического кризиса в Европе все это довольно дорого. Так что в плане энергетики дезинтеграция с ЕС в большей степени ударила по самой Британии», – пояснил эксперт.

    Юшков напомнил, что раньше Британия добывала на шельфе Северного моря довольно много газа и нефти и экспортировала энергоресурсы на континент. «Но сейчас она больше не страна-экспортер. Она по-прежнему добывает небольшие объемы, но это не покрывает даже внутренние нужды страны, – уточнил он. – Проблема в том, что из-за постоянной риторики Евросоюза о скором энергопереходе, то есть отказе от традиционных источников энергии, энергетические компании Великобритании потеряли стимул вкладываться в разработку новых месторождений и поддержание на должном уровне уже существующих».

    Кроме того, у ЕС сейчас нет лишней энергии, чтобы делиться с Британией, уверен собеседник. «Если у них есть возможность под каким-то предлогом не экспортировать туда газ и электроэнергию, то ЕС скорее предпочтет этим воспользоваться в условиях собственного дефицита в преддверии отопительного сезона. А после начала зимы вообще начнется драка за энергоносители», – предрекает эксперт.

    По словам Юшкова, в условиях надвигающейся торговой войны с ЕС Британия может вновь открыть угольные станции, которые она якобы закрыла. «В реальности эти станции просто были переведены на так называемые пеллеты (топливные гранулы, получаемые из торфа и древесных отходов). По сути, они используют переработанные древесные опилки, из них получают гранулы, которые жгут. Хитрость в том, что пеллеты считаются зеленой энергетикой, а уголь или дрова – нет. Но в текущих условиях угольные ТЭС более эффективны, чем переведенные на пеллеты, так как дают больше объемов энергии», – рассказал эксперт.

    «В случае угрозы прекращения доступа энергоресурсов из ЕС, Британия будет использовать все возможные варианты вплоть до мазутных электростанций, – предполагает собеседник. – Сейчас страна будет руководствоваться стремлением как-то пережить эту зиму, а дальше будет искать способы подготовиться к такой политике Евросоюза». «Но в случае серьезного дефицита энергии, британцам придется отключить от теплоснабжения промышленность, чтобы сохранить его хотя бы в домах граждан и объектах социальной инфраструктуры», – добавил он.

    При этом эксперт указал на достаточно либеральный характер британского рынка электроэнергии. «Потребитель всегда видит на счетчике, во сколько ему обходится газ и тепло. В этих условиях многие британцы не могут себе позволить отапливать свои дома полноценно и либо совсем перекрывают отопление, либо делают его минимальным. Поэтому многие из них страдают от последствий отсутствия отопления – от воспаления легких, ОРВИ и других болезней», – объяснил он.

    Таким образом, по мнению Юшкова, текущий энергокризис накладывается на уже имеющиеся проблемы в двусторонних отношениях Британии и ЕС. «Вдобавок у ЕС появился дополнительный рычаг давления на Британию в плане энергетики, – полагает он. – Вряд ли они полностью перекроют британцам доступ к энергоресурсам, так как это довольно сложно сделать из-за свободы торговли. Но наверняка будут требовать от Британии каких-то уступок, возможно, по вопросу Северной Ирландии».

    «Но главное, что европейские угрозы – это очевидное использование поставок энергии в качестве политического оружия, – констатировал эксперт. – То есть ровно то, за что они ругают Россию в отношении Украины».

    В свою очередь немецкий политолог Александр Рар считает, что «экономический конфликт Лондона и Брюсселя будет усиливаться». «ЕС требовал, чтобы граница внутри Ирландии осталась открытой из-за опасений превращения «сосисочной войны» в гражданскую, – пояснил он. – Если на границе между Ирландией и Северной Ирландией начнется торговая война, то она может повлечь за собой настоящую войну и террор».

    Собеседник напомнил, что по ранее достигнутым договоренностям граница на острове Ирландия должна оставаться «прозрачной» ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, благодаря которому удалось прекратить вооруженное противостояние между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

    «ЕС будет всеми силами давить на Лондон, но проблемы есть и в самом Евросоюзе. К примеру, Брюссель пытается давить на Варшаву, но слишком сильное давление приведет к выходу Польши из ЕС. А в целом ссоры Лондона и Брюсселя приведут к тому, что Британия еще дальше будет уходить в сторону США и закрывать границу с Европой», – подчеркнул политолог.

    Угрозы же Франции «отрубить» кабель Британии эксперт назвал последствием создания союза AUKUS и унижений Парижа. «Французы проглотили эту горькую пилюлю, потому что у них отняли зону влияния в Азии. Созданием AUKUS Вашингтон и Лондон поставили французов на место в единый ряд с другими странами Евросоюза. И это, вероятно, более серьезный конфликт, чем тот, что разворачивается вокруг Ирландии», – резюмировал Рар.

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