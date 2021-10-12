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ЕС собрался принять меры против «неадекватной» политики Британии
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Ведущие рыболовные страны Западной Европы считают неадекватными действия Великобритании в области рыболовства, заявило министерство Франции по делам моря.
Франция от имени 11 ведущих рыболовных стран Западной Европы заявила, что ответ Лондона «на запросы о предоставлении лицензий на рыболовство является неадекватным» – британская сторона ограничила вылов рыбы в водах Джерси. В частности, французские рыболовы получили только 200 лицензий — фактически вдвое меньше, чем требовал Париж. Министр по делам моря Анник Жирарден заявила, что «единство рыболовных стран является крайне важным», оно даст возможность «вести эффективные переговоры с Лондоном». Жирарден сказала, что позиция стран Европы будет подкреплена соответствующими мерами в отношении Великобритании. Об ответных шагах объявят до конца октября, передает ТАСС.
В апреле ЕС пригрозил Британии санкциями в случае невыполнения обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства. Напомним, Соединенное Королевство заявило, что готово к переговорам с ЕС для разрешения спора о статусе Северной Ирландии, оговоренного протоколом в рамках сделки о Brexit, но готово отказаться от соблюдения части документа, если Брюссель не согласится на коренной пересмотр.
Франция и Германия потребовали от Польши безоговорочного следования правилам ЕС
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Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас прокомментировали решение Конституционного суда Польши о превосходстве конституции республики над законодательством ЕС.
Ле Дриан и Маас напомнили Польше, что членство в ЕС «сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам». Ответственность за «соблюдение» этих правил несет каждая страна, входящая в ЕС, включая Польшу, которая «занимает важное место в Европейском союзе», заявили министры.
Они подчеркнули, что «это не просто моральное обязательство», а «юридическое обязательство». Ле Дриан и Маас выразили поддержку Еврокомиссии, которая как «хранительница договоров» ЕС должна «гарантировать соблюдение европейских прав», передает РИА «Новости».
Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.
В Германии потребовали исключить Польшу из ЕС
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали решение Конституционного суда Польши о верховенстве конституции республики над законодательством ЕС и призвали исключить страну из Евросоюза.
«Пусть уходят. Польша – одна из тех стран, которые более всего выигрывают от ЕС, если они хотят уйти – пожалуйста. В то же время это один из самых злостных нарушителей спокойствия. По крайней мере, в этом я вижу шанс на оздоровление ЕС», – передает РИА Новости слова пользователя HarryManback.
«Нет проблем, Польша вон, Венгрия вон. Тот, кто не хочет поддерживать основную идею ЕС, может и должен уйти», – указал другой комментатор.
«Я хочу экономически сильный, современный, светский ЕС, где уважают права человека. Польша и Венгрия здесь не особо подходят», – отметил TEW.
«Все понимают, что Польша все еще состоит в ЕС только потому, что она получает деньги. Если бы это был чистый донор, она бы уже давно вышла. То же самое касается и Венгрии», – заметил Krude.
«Самое главное – прекратите выплаты!» – призвал Hans7890.
«ЕС должен расценивать это принципиальное решение польского суда как юридически–политическое заявление о выходе в соответствии со статьей 50 (Договора о Европейском союзе) и немедленно начать соответствующий процесс», – подчеркнул еще один читатель.
«Польша может уважать верховенство права и подписанные договоры. Или выйти. ЕС – это не банкомат и не улица с односторонним движением», – добавил Mark55733.
В прошлый четверг Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. Как заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Европейская комиссия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения Конституционного суда Польши.
Глава Европарламента захотел заблокировать выплаты Польше из бюджета ЕС
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Пришло время рассмотреть вопрос о целесообразности блокировки выплат из бюджета Евросоюза (ЕС) Польше, где ранее Конституционный суд (КС) констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.
Сассоли заявил в интервью газете La Repubblica, что «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши», передает ТАСС.
«Европейский парламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (ЕС) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение», – указал он.
По оценке Сассоли, «еще есть шанс избежать необратимого кризиса», однако «должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение».
Ранее КС Польши подтвердил превосходство конституции страны над правом ЕС.
Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.
Отметим, что разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.
В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Это касается всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран ЕС после пандемии.
Польша и Венгрия, которые регулярно подвергаются критике из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.
Швеция возложила на Россию вину за кризис на границе Белоруссии и ЕС
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Глава минобороны Швеции Петер Хультквист утверждает, что за миграционным кризисом на границе Белоруссии и Литвы якобы «стоит Россия».
Хультквист встретился в Стокгольме с коллегой из Литвы Арвидасом Анушаускасом. После встречи он заявил: «Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия». По версии Хультквиста, Москва якобы стремится «дестабилизировать» государства ЕС, «оказать давление» на регион и «на весь Евросоюз», передает ТАСС со ссылкой на TV4
По мнению Хультквиста, Россия «весьма заинтересована в этой ситуации». Он сказал, что «сейчас масштаб значительно больше, все это происходит в контексте». Хультквист заявил: «Сначала начинается приток мигрантов, затем – крупные военные учения «Запад», а дальше поток мигрантов продолжается». В ответ на вопрос о том, как Швеция и ЕС могут противостоять России, Хультквист призвал «продолжать санкции».
Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. В ходе дискуссии в Европарламенте по поводу миграционного кризиса политики обвинили в напряженном положении Россию, Польшу и прибалтийские страны.
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Президент Сербии назвал причину газового кризиса в Европе
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Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочных контрактов на поставки газа из России, из-за чего остались без него, заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Что привело к подорожанию <…>: во-первых, введение новых углеродных пошлин, во-вторых, нехватка газа, поскольку китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя, в-третьих, многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Они брали газ, но не заключали долгосрочных контрактов с русскими, потому что у кого еще можно взять газ, больше ни у кого газа нет, а все пустые разговоры на эту тему я слышу уже 10 лет и, к счастью, никогда к ним не прислушивался», – приводит ТАСС слова Вучича.
По его словам, из-за того, что Европа «не заключила долгосрочные соглашения с русскими и остались без газа, и цена на газ подпрыгнула с 400 долларов на 1 800 долларов».
«Путин сделал заявление, и цена спустилась до 800 долларов, а через день вернулось до 1 200 долларов за тыс. куб. м.», – добавил Вучич.
«Это ненормальные цены», – считает сербский президент. Он отметил, что Сербия ведет с Россией переговоры о поставке газа по сниженным ценам.
Кроме того, он отметил, что Сербия благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток» вопреки давлению Запада стала с 1 октября страной-транзитером газа.
«Мы обновили все станции на участке Хоргош – Белград, решив все проблемы. Газ поступает. Мы с 1 октября являемся транзитной страной, поставляем газ венграм, себе берем ежедневно от 6,3 до 8 млн кубометров газа. В настоящий момент у нас в хранилищах около 250 млн кубометров нашего газа», — сказал сербский лидер. По его оценке, усилия Белграда, направленные на строительство «Балканского потока» и планирование долгосрочных контрактов, увенчались успехом.
«В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств», – подчеркнул Вучич.
Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
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В ЕС выступили за интенсивное развитие ядерной энергетики
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Представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен, говорится в статье, опубликованной в издании Figaro.
С французской стороны подпись под статьей поставили министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр и министр-делегат по вопросам промышленности при этом ведомстве Аньес Панье-Рюнаше. Их соавторами выступили премьер-министры, министры экономики и министры энергетики Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии, передает ТАСС.
Они выразили уверенность в том, что ядерная энергетика защитит европейских потребителей от волатильности цен на энергию, которая «наблюдается в настоящее время в ситуации с газом». «Повышение цен на энергию указывает, насколько важно нам как можно быстрее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей будет становиться в дальнейшем все более частым явлением. У нас нет иного выбора, как диверсифицировать наши источники поставок, стараясь при этом не увеличивать импорт внеевропейской энергии», – подчеркивается в публикации.
«Ядерная энергетика играет важнейшую роль в деле защиты климата. На нее в настоящее время приходится около половины европейского производства электроэнергии, не связанной с выбросом углекислого газа», – говорится в статье.
«Совершенно необходимо, чтобы ядерная энергетика была уже до конца нынешнего года включена в документ «Таксономия ЕС» [классификация юридически обязательных критериев инвестирования в перечне мер по защите климата]», – считают представители десяти стран ЕС. Ожидается, что Еврокомиссия примет этот документ в ближайшие месяцы.
«Нам необходима ядерная энергетика, чтобы одержать победу в битве за климат. Это наше лучшее оружие для ведения такого боя. Это источник чистой, надежной, независимой и конкурентоспособной энергии. Она предоставляет нам, европейцам, возможность продолжать развивать нашу промышленность», – говорится в статье. По убеждению ее авторов, интенсивное развитие ядерной энергетики «позволит создать в Европе около миллиона рабочих мест для высококвалифицированных» рабочих.
Статья опубликована за сутки до выступления президента Эммануэля Макрона, посвященного программе активизации экономической и научной деятельности «Франция-2030». Согласно просочившимся в СМИ сведениям, Макрон в выступлении уделит большое внимание развитию ядерной энергетики, в том числе малым модульным реакторам.
Напомним, в прошлую среду стоимость газа в Европе впервые в истории приблизилась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Он призвал избегать резких шараханий и несбалансированных решений.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Боррель испугался превращения ЕС в объект глобальной политики
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Евросоюз рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене, превратившись в объект политики мировых держав, написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.
«Европейцы рискуют во все большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события», – приводит слова Борреля ТАСС.
По его оценке, в мире наметились две тенденции, которые все сильнее влияют на европейские дела. Во-первых, это усилия США и их союзников, направленные на сдерживание Китая. В качестве примера Боррель привел формирование Вашингтоном, Лондоном и Канберрой оборонного пакта AUKUS, из-за которого Франция потеряла оборонный контракт с Австралией на более 50 млрд евро. Эти поставки теперь обеспечат США.
Во-вторых, «это многополярная динамика, при которой такие игроки, как Россия, стремятся расширить пространство для маневра и сферу влияния», продолжал Боррель. По его мнению, «такие действия довольно часто ущемляют ценности и интересы Евросоюза, как это произошло в Сирии, Ливии и Мали».
Чтобы не дать ЕС превратиться в объект глобальной политики, Боррель призывает лидеров сообщества поддержать создание собственных вооруженных сил Евросоюза и определить конкретные условия их применения. Как уточнил глава внешнеполитической службы ЕС, эти силы должны не конкурировать с НАТО, а дополнять ее, при этом ЕС следует плотно координировать усилия с США, которые останутся для европейцев главным стратегическим партнером.
Как подтвердил Боррель, новый стратегический подход ЕС к глобальной политике и основные пути его реализации будут сформулированы в концепции «Стратегический компас ЕС». Внешнеполитическая служба Евросоюза представит ее в ноябре, а утверждение ожидается в марте 2022 года.
Ранее в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров призвал ЕС выполнять обязательства по «Брюссельскому» соглашению. Перед этим Британия потребовала пересмотра соглашения с ЕС по Северной Ирландии. Днем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала ЕС заняться внутренними проблемами.
Напомним также, в четверг Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности. В среду председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.
16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.
Британия потребовала пересмотра соглашения с ЕС по Северной Ирландии
Соединенное Королевство готово к переговорам с ЕС для разрешения спора о статусе Северной Ирландии, оговоренного протоколом в рамках сделки о Brexit, но готово отказаться от соблюдения части документа в случае не готовности Брюсселя к коренному пересмотру, заявили в правительстве Британии.
«Мы конструктивно и со всем вниманием рассмотрим любые предложения, которые поступят от ЕС. Наши команды переговорщиков готовы интенсивно и быстро работать над поиском решения, и мы рассчитываем, что эта работа уже скоро начнется. Наградой за нее станут более прочные отношения Соединенного Королевства и Евросоюза, нацеленные на будущее. Но ограничиваться косметическими изменениями нельзя. Если ЕС не может продемонстрировать наличие амбиций и готовность существенно пересмотреть протокол, нам придется задействовать статью 16 [данного документа], чтобы гарантировать условия для сохранения Белфастского соглашения и мирного процесса [в Северной Ирландии]», – приводит выдержку из документа ТАСС.
В июле британская сторона направила ЕС свои предложения, направленные на урегулирование спорной ситуации, возникшей при воплощении протокола в жизнь. Лондон настаивает на полноценном переговорном процессе и выработке новых договоренностей по статусу Северной Ирландии после Brexit. Еврокомиссия 13 октября должна дать официальный ответ на инициативу Лондона, однако ранее в Брюсселе неоднократно заявляли о том, что текст протокола должен оставаться неизменным.
По данным британских СМИ, в ЕС готовы пойти на целый ряд уступок королевству, облегчив таможенный режим в Ольстере, но Лондон считает это недостаточным. Как отмечается в распространенном правительством заявлении представителя премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвида Фроста, для страны исключительно важно ограничить юрисдикцию Европейского суда в Северной Ирландии, где ему сейчас принадлежит последнее слово в спорах о соблюдении правил единого рынка ЕС. Британская сторона добивается создания двустороннего арбитражного органа для решения подобных вопросов, однако в Брюсселе предупреждают, что на таких условиях Ольстер не сможет оставаться частью единого рынка ЕС.
Статья 16 позволяет и Лондону, и Брюсселю в одностороннем порядке принимать меры, необходимые для того, чтобы избежать серьезных негативных последствий для экономики, общества или окружающей среды, которые может вызвать особый статус Северной Ирландии, которое ей гарантирует соглашение о Brexit. Однако и для ЕС, и для королевства применение этой статьи остается крайней мерой, которая вызовет крайне жесткую реакцию противоположной стороны.
Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года между ЕС и Британией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.
ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Республику Ирландия, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от таможенных проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.
Напомним, в апреле ЕС пригрозил Британии санкциями в случае невыполнения обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства.
Лавров призвал ЕС выполнять обязательства по «Брюссельскому» соглашению
Россия выступает за решение косовской проблемы путем диалога Белграда и Приштины, ЕС пора начать выполнять свои обязательства по «Брюссельскому» соглашению о нормализации отношений между сторонами конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
«Мы говорили, конечно же, о региональных делах, о косовской проблеме. Россия неизменно выступает за то, чтобы решение этой ситуации основывалось исключительно на уважении резолюции 1244, за то, чтобы это решение было найдено в рамках прямого диалога между Белградом и Приштиной, и чтобы это окончательное решение было вынесено на одобрение Совета безопасности ООН», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва примет любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ. Он также обратил внимание, что Россия была обеспокоена провокацией на севере Косово в конце сентября.
«Хотим также подчеркнуть, что неизменно в наших контактах с Европейским союзом напоминаем об ответственности Брюсселя за те посреднические функции, которые были Брюсселем самим инициированы и которыми Евросоюз был наделен решением Генеральной ассамблеи ООН. Пора выполнять договоренности, которые были достигнуты много лет назад, в частности, договоренность о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, о чем было условлено официально, конкретно еще в 2013 году. Не делает части Евросоюзу попустительство попыткам косоваров заматывать это важнейшее решение для сербского населения Косово», – добавил Лавров.
Ранее глава МИД России призвал США использовать свое влияние на Приштину для обеспечения переговорного процесса с Белградом. В прошлую субботу военнослужащие Польши и Италии в составе контингента НАТО прибыли к КПП «Ярине» на севере Косово.
Напомним, в конце сентября Белград и Приштина достигли договоренности о деэскалации в Северном Косове. Стороны договорились, что силы НАТО KFOR заменят на линии разграничения в Косово приштинский спецназ. Ранее Россия призвала НАТО и ЕС убедить Приштину отозвать войска с севера Косово.
Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась, когда сотни косовских силовиков, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам более чем на 400 автомобилях и начали мирный протест, который продолжается по сей день. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей госномера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это «пошлину» в пять евро.
Президент Сербии Александр Вучич предъявил НАТО ультиматум, пригрозив ответить на нападение на сербское население Косово. Премьер Сербии Ана Брнабич на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН призвала ЕС заставить Косово исполнять Брюссельские соглашения.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Косово вновь превращается в горячую точку.
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Боррель не исключил закупки большего объема российского газа
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что Европе, возможно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено.
«Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и нам, вероятно, потребуется больше, чем [то, что значится в] контракте», – цитирует ТАСС дипломата.
Боррель напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств – членов сообщества, а не каждая страна сама по себе.
«Я надеюсь, что [в ЕС] подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию», – отметил Боррель.
По его словам, «было бы разумно переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам». «Но такая модификация требует времени, а ситуация требует более быстрых решений», – подчеркнул он.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что ситуация на европейском рынке газа стабилизируется «скорее раньше, чем позже», проблемы в Европе с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
В МИД оценили ситуацию с ценами на газ в Европе
Ситуация на европейском рынке газа стабилизируется «скорее раньше, чем позже», проблемы в Европе с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«[Президентом России Владимиром Путиным] Газпрому было рекомендовано проявлять больше гибкости. И что-то заставляет меня думать, что Газпром прислушается», – приводит ТАСС слова Чижова, сказанные дипломатом в интервью Financial Times.
Постпред России при ЕС отметил, что Москва не заинтересована в скачках газовых цен, так как это создает нестабильную обстановку на рынке углеводородов.
Российский дипломат отверг обвинения в том, что Россия целенаправленно спровоцировала дефицит газа в Европе. При этом он отметил, что решение ЕС относиться к России как к геополитическому противнику не способствует диалогу с Москвой. «Суть вопроса в формулировках. Если заменить «противника» на «партнера», то все будет решаться проще. <…> Когда ЕС проявит достаточно политической воли, чтобы это сделать, то там знают, где нас найти», – подчеркнул дипломат.
По словам Чижова, наблюдающиеся сейчас в Европе проблемы с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику. В условиях спотового рынка европейские энергетические компании, по его словам, сокращают закупки, ожидая снижения цен. «Долгосрочные контракты [на поставки газа в Европу] … обеспечивали надежность поставок, стабильность объемов и цен. А затем появилась исходящая от Брюсселя идея о том, что систему надо поменять, – отметил Чижов. – Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезны в одних ситуациях, а в других от них мало проку. Ситуация может меняться, и она изменилась».
По его словам, в ЕС также недооценивают ту роль, которую газ продолжит играть в Европе в качестве энергоносителя на фоне продолжающегося развития зеленой энергетики. «Пока человечество не найдет способ хранить большие объемы электроэнергии, ветряки и солнечные панели не будут играть определяющей роли», – отметил Чижов.
Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. После цена упала, торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за тысячу кубометров.
Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Евросоюз продлил санкции против россиян за «применение химоружия»
ЕС продлил на год санкции против ответственных, по мнению Евросоюза, за распространение и применение химического оружия, под санкции попали несколько граждан России, говорится в заявлении Совета ЕС.
«Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия еще на один год, до 16 октября 2022 года. Нынешний режим санкций был впервые введен в 2018 году в отношении физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку», – цитирует документ РИА «Новости».
В список включены 15 физических и два юридических лица. Это лица, связанные с нападениями в Сирии и в английском городе Солсбери. В частности, санкции распространяются на россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают «агентами ГРУ». Также рестрикции введены в отношении сирийского Центра научных исследований и изысканий.
Напомним, 14 октября 2018 года стало известно, что ЕС утвердит санкции в отношении России и Сирии по химоружию. В Кремле подчеркивали, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают.
ЕС назвал интеграцию энергорынка одной из главных целей работы с Украиной
Полная интеграция энергетического рынка Украины в рынок ЕС является одной из основных целей сотрудничества, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Симсон отметила, что у нее и министра энергетики Украины Германа Галущенко была «возможность хорошо побеседовать несколько недель назад в Брюсселе». В частности, интеграция включает синхронизацию электросетей. Во вторник состоится саммит ЕС – Украина, на котором собираются обсудить и вопросы, связанные с энергетикой, передает РИА «Новости».
Напомним, США обещали помочь сближению Украины с ЕС через энергоинфраструктуру. Стороны заявляли о намерении «укрепить защиту важнейшей энергетической инфраструктуры страны от кибератак и физических атак, а также иного вредоносного влияния, направленного на то, чтобы помешать Украине удовлетворить потребности граждан в энергетической сфере».
«Нормандская четверка» договорилась об организации встречи глав МИД
В ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), сообщил Елисейский дворец.
Париж сообщил, что стороны «договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной», передает РИА «Новости».
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт также сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин во время трехсторонней беседы договорились о проведении «в ближайшее время» встречи глав МИД, передает ТАСС.
Зайберт отметил, что разговор с Путиным состоялся после видеоконференции Меркель и Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались минские договоренности, Меркель, Макрон и Зеленский «подчеркнули необходимость полностью реализовать» их, а также «решения парижского саммита».
Напомним, в Кремле сообщили, что Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки». Президент России «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».
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Жителей ЕС предупредили о риске роста цен на продукты
В связи с энергетическим кризисом жители стран ЕС могут столкнуться с ростом цен на продовольствие, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.
По итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства Войцеховский сообщил, что из-за «роста цен на энергоресурсы» подорожали и удобрения. В результате возник «риск роста стоимости продовольствия», передает ТАСС.
Он заявил, что Еврокомиссия вскоре озвучит ряд мер, которые государства ЕС смогут использовать для поддержки своих жителей на фоне роста цен на энергию, передает РИА «Новости».
Напомним, фьючерсы на газ в Европе в понедельник стоили около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Евростат сообщал, что годовая инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до рекордных с 2008 года 3,4% (месяцем ранее уровень инфляции составлял 3%).
Глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».