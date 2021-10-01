Изгнание мигрантов ввергло Британию в бензиновый кризис

Гигантские очереди на заправках, преследования и попытки захвата бензовозов, закрытие предприятий, школ и университетов. Все это не постапокалиптический голливудский триллер, а сегодняшняя реальность в Великобритании. Как до такого дошло и при чем здесь решения, принятые британским правительством для ограничения миграции?

Некоторые российские эксперты регулярно предлагают властям радикальное решение миграционного вопроса. По их словам, рабочих из Средней Азии нужно отправить по домам, ввести визовый режим с их республиками и радикально сократить приток иностранной рабочей силы на отечественный рынок труда. Который, естественно, сразу же займут жаждущие зарабатывать соотечественники.

Проблема в том, что жизненные реалии серьезно отличаются от представлений сторонников быстрых решений. И к чему приведут такого рода решения, отечественные специалисты могут прямо сейчас понаблюдать на примере Великобритании. Там как раз изгнали гастарбайтеров – и спровоцировали тем самым серьезнейший экономический кризис.

Очереди по-британски

Сегодняшняя Великобритания напоминает Австралию из культовой серии фильмов «Безумный Макс». Нет, страна еще не превратилась в выжженную пустошь, однако топливо, как и в «Безумном Максе», превратилось в один из самых ценных товаров в стране.

«Длинные очереди людей на заправочных станциях, с нетерпением ожидающих возможность заправить свои машины – все это стало в последние дни пугающей реальностью Соединенного Королевства», – пишет издание Foreign Policy. По состоянию на 28 сентября 37% заправок, принадлежащих членам Ассоциации продавцов топлива (крупнейшее сообщество в этой отрасли), были пустыми. Ряд АЗС в итоге закрылись, на других ввели ограничение на выдачу бензина населению для предотвращения массовых ажиотажных закупок (максимум на 30 фунтов за заправку – то есть около 20 литров).

Неудивительно, что СМИ сообщают о самых настоящих побоищах на заправках, а некоторые рисуют и более странные картины.

«Мой родственник работает водителем бензовоза, он развозит топливо. Сейчас он в дороге и говорит, что его преследуют другие машины. Буквально следуют по пятам. По его словам, это похоже на какой-то апокалипсис, а они – простые задроты», – пишет один из британцев в Twitter.

Нехватка топлива привела к множеству кругов на воде. Предприятия (куда не могут доехать сотрудники) находятся под угрозой закрытия – как и школы с университетами. Дошло до того, что врачебные организации уже предлагают размещать докторов, работающих на выезд в сельскую местность, в тамошних гостиницах – чтобы им не приходилось кататься и сжигать топливо, которого нет. И перспективы безрадостные – по мнению издания Times, даже если прямо сейчас паника и ажиотаж прекратятся, перебои с топливом будут продолжаться еще месяц.

Как ни странно, причиной апокалипсиса стала не нехватка топлива из-за резкого роста цен на энергоносители. По словам главы британского Минтранса Гранта Шеппса, топлива в стране больше чем достаточно – но вот доставить его в пункты продаж некому. В Великобритании на сегодняшней день категорически не хватает простых водителей грузовиков (в том числе и бензовозов). А не хватает их, по мнению самих британских экспертов, не только из-за коронавируса (в стране недавно сняли ряд ограничений и люди снова начали ездить на работу, а также по другим делам), но и из-за недальновидности и радикализма британских властей, а также чопорности и снобизма английского населения. То есть из-за Брекзита и того, как этот Брекзит осуществлялся.

«Крутая была сделка, да?»

Напомним, что несколько лет назад (когда англичане обсуждали, нужно ли им уходить из ЕС) одним из основных аргументов сторонников выхода из ЕС было желание не пускать в Великобританию гастарбайтеров. Всяких болгар и румын, которые отнимают у честных англичан зарплату.

Неудивительно, что за Брекзит проголосовала как раз та самая «рабочая» Англия, не любящая чужаков. Проголосовала – и теперь за это коллективно страдает. Ведь в процессе Брекзита на исторические родины уехали десятки тысяч водителей грузовиков, заменить которых банально некем – а значит, бензин доставлять тоже оказалось некому.

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«Я обошел семь АЗС этим утром, ни на одной из них не было топлива. Затем на кольцевой развязке меня ударил фургон. Шикарное начало дня», – пишет в Twitter один из идеологов выхода Великобритании из ЕС Найджел Фарадж. «Добро пожаловать в Брекзит, Найджел. Нравится?» – отвечает ему один из подписчиков. «Крутая была сделка по Брекзиту, да?» – комментирует другой.

Дело действительно в условиях сделки. «Правительство пояснило, что делает упор на переход с зависимости от европейских рабочих к упору на британских, и бизнес готов поучаствовать в данном процессе – однако это долгосрочный процесс. Нужно было уже давно озаботиться созданием плана между правительством и бизнесом по организации управляемого транзита. Вместо этого поток рабочей силы из ЕС закрыли, а никакой дорожной карты по переходу без вреда для услуг и цепочек поставок в Великобритании не разработали», – возмущается председатель Британской торговой палаты баронесса Руби Макгрегор-Смит.

Сейчас власти, проморгавшие ситуацию, в режиме ошпаренного ежика начинают принимать меры для решения проблемы с топливом. Так, министерство образования выделяет 10 млн фунтов в программу по обучению трех тысяч водителей грузовиков. Еще тысячу планируют получить при помощи местных курсов в регионах, которые финансируются в рамках текущих бюджетных программ. Наконец с водилами пообещало помочь министерство обороны.

Однако все понимают, что это капля в море – Британии, по некоторым оценкам, сейчас нужно около 100 тысяч водителей грузовиков. Стране срочно нужны тысячи уже обученных спецов. Поэтому британцы хотят вернуть хотя бы часть уехавших из страны иностранных водителей – они собираются выдать пять тысяч временных виз для иностранных «специалистов», а заманить их зарплатой до 78 тыс. фунтов в год. Наконец, власти в экстренном порядке рассылают письма миллиону британцев с лицензией, позволяющей им водить большегрузный транспорт, и просят вернуться на работу.

Вы просите без уважения

Проблема в том, что сами водители скептически относятся к призыву властей – просто потому, что до этого власти относились к ним и их труду (а там 11-часовой рабочий день) совсем без уважения. Да, чисто теоретически – по закону – после каждых четырех с половиной часов на трассе водители обязаны 45 минут где-то отдыхать, но на практике это сделать непросто из-за недостатка специальных мест, где можно помыться, поесть и подремать.

«Я с детства мечтал водить грузовик, видел себя этаким рыцарем дорог, который доставляет всем товары и помогает людям. Вот только не учел то пренебрежение, с которым стали относиться к людям моей профессии, – говорит бывший водитель грузовика Джим Титеридж. – Сначала исчезли специальные парковки и транспортные кафе. Затем выросло количество запретов на предмет того, где и на какое время я могу останавливаться в городах. Они все хотели получить доставку товаров, но не собирались терпеть у себя пустой грузовик». По словам водителя, во Франции, например, к людям его профессии принципиально иное отношение. «30 лет я отпахал на этой работе, и ни за что не вернусь – у вас просто нет столько денег, чтобы заставить меня передумать», – резюмировал Джим.

Неудивительно, что его коллеги из той же Франции и других стран в Британию ехать отказываются – им хорошо и в странах ЕС, где спрос на их услуги резко возрос.

«Деньги – это важный, но единственный момент. До начала кризиса с коронавирусом и Брекзитом в этой индустрии уже были серьезные проблемы. Она была поражена высокими ожиданиями от водителей, а также безответственным поведением мультинационалов, сбивающих уровень зарплат. В итоге водители проголосовали ногами и перешли на другие профессии. И сейчас водители из стран ЕС, с которыми мы говорили, не отправятся в Великобританию по краткосрочным визам для того, чтобы вытащить Соединенное Королевство из того дерьма, в котором оно по своей вине оказалось», – говорит Эдвин Атема из нидерландского профсоюза водителей.

Хуже того, постбрекзитное «дерьмо», как его назвал Эдвин Атема, коснулось не только сферы перевозок. Резкое изгнание гастарбайтеров вместо постепенной замены их отечественной рабочей силой привело к тому, что, по некоторым данным, 76% компаний гостиничного бизнеса и 82% строительных фирм столкнулись в последние месяцы с проблемой в деле найма персонала. В целом в стране на начало сентября был один миллион вакантных рабочих мест.

И власти в лице правящей Консервативной партии не собираются решать этот вопрос через стимулирование миграции. «Мы пытаемся сделать упор на создании рабочих мест с высокой зарплатой, где люди обладают высокими же навыками – то есть на высокопроизводительный подход в деле развития экономики. Не думаю, что народ этой страны хочет решать все проблемы при помощи неконтролируемой миграции», – заявил премьер-министр Борис Джонсон.

А значит, возможно, Британию ожидают новые постапокалиптические рекорды. Эксперты уже говорят, что в стране возможно повторение «Зимы недовольства» – так назывались массовые протесты зимой 1978-1979 годов, обрушившие рейтинг правящей тогда Лейбористской партии. И зима приходит по душу консерваторов.