Эксперт объяснил отказ Трасс считать Макрона другом Британии

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Болгария предложила Газпрому переговоры по поставкам газа
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
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У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эксперт объяснил отказ Трасс считать Макрона другом Британии
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«Отношения между Лондоном и Парижем полны конфликтов, но сейчас Макрон вряд ли способен проводить независимую от Британии и США внешнюю политику», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс отказалась называть президента Франции Эммануэля Макрона другом ее страны.
«Взаимоотношения между Британией и Францией сегодня довольно непростые. С одной стороны, страны проводят совместные военные учения, британцы используют французский атомный центр для тестирования своих ядерных боеголовок. Можно говорить о том, что между ними выстроена довольно серьезная военно-политическая кооперация. Вместе с тем между Лондоном и Парижем было и немало конфликтов», – рассказал ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.
«В частности, мы помним «Рыбные войны» и «Гребешковый конфликт», а также угрозы Франции отключить электроэнергию Британии. Кроме того, Макрон однажды якобы назвал Джонсона «клоуном». Также между странами был серьезный конфликт из-за создания альянса AUKUS. Поэтому даже если не брать в расчет исторический аспект, а только современный период, отношения между Лондоном и Парижем сложно назвать союзническими», – полагает собеседник.
«Вместе с тем заявление Лиз Трасс о Макроне – часть ее предвыборной кампании. Ради победы она может наговорить что угодно, даже выразить готовность применить ядерное оружие. С другой стороны, мы видим, что Франция не хочет всецело идти в фарватере внешней политики Лондона и Вашингтона, в том числе – по вопросам украинского кризиса», – отмечает эксперт.
При этом Парижу не хватает последовательности в проведении своей внешней политики, добавляет собеседник. «Макрон действительно критиковал НАТО, заявлял о «смерти мозга» альянса, но затем он изменил свою точку зрения на фоне событий на Украине. Он хотел бы добиться автономии ЕС в военно-политических вопросах и, возможно, продолжит добиваться этого в будущем. Но когда для этого появятся необходимые условия – он сам не знает», – продолжил Федоров.
«Поэтому мы можем констатировать, что французский лидер придерживается двойственной позиции и, вероятно, продолжит это делать в будущем. У Франции есть комплекс из-за потери статуса великой державы, но пока у нее нет ни сил, ни возможностей для того, чтобы встать в один ряд с США, Россией и Китаем», – заключил Федоров.
Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.
Она также добавила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Кроме того, французские СМИ пишут, что президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку его политика противоречит его же словам о «смерти мозга» НАТО.
Как полагает обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Но для этого нужна достойная дипломатия. Эммануэль Макрон далек от этого», – передает РИА «Новости» слова Готье.
Напомним, что после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.
В 2019 году президент Франции заявлял, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации.
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Гаага попросила освободить ее от санкций против России
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Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.
В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».
В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.
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Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России
Властям Латвии не следует провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере, заявило посольство России в Риге.
Посольство отметило в Telegram, что «объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы». Так, «не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище» в Рудбаржи.
МИД Латвии, сообщая об этом, не указал «ни причины эксгумации останков военнослужащих, ни то, какая судьба уготовлена захоронению и могилам упокоенных там воинов», а также не стал согласовывать «эти действия с российской стороной, как того требуют положения действующего межправительственного соглашения о статусе захоронений». Латвия нарушает как юридические договоренности, так и устные заверения «о неприкосновенности могил и воинских захоронений», отметило посольство.
По мнению российской стороны, «в погоне за электоральными рейтингами в преддверии осенних выборов в Сейм, движимые реваншистскими настроениями местные политики, похоже, готовы полностью поступиться этими обещаниями, равно как и общепринятыми морально-нравственными нормами и устоями».
Посольство напоминает, что «и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах». «До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности, – сказано в сообщении. – Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге».
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
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Трасс отказалась называть Макрона другом Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.
На вопрос о том, является Макрон «другом или врагом», Трасс ответила: «Пока неясно». Она заявила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.
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Эстония признала провал международной изоляции России
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Россию пытаются изолировать в международных организациях, но удается это не всегда, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу заявил, что Эстония оказывает активную поддержку шагам по изоляции России, а зачастую выступает их инициатором, но «есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях». Он не уточнил о каких конкретно организациях говорит.
При этом, по версии Эстонии, успехи также достигнуты. В частности, речь идет об исключении России из Совета Европы, приостановке ее членства в Совете по правам человека ООН, а также о решении прекратить рассмотрение членства России в ОЭСР, передает РИА «Новости».
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
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Проблемы со здоровьем Елизаветы II вынудили изменить британскую традицию
Назначение нового премьер-министра Великобритании состоится не в Букингемском дворце, как этого требует традиция, а в шотландском замке Балморал, сообщили источники.
Планировалось, что отдыхающая в Шотландии королева Елизавета II прервет отпуск для визита в Букингемский дворец. Однако, как сообщил источник Sun, из-за проблем со здоровьем «королеве рекомендовали не уезжать» в Лондон. По словам источника, «это не лучший выбор – заставлять королеву преодолевать тысячу миль туда и обратно для 48-часового визита, когда премьер-министр может сам легко добраться до Балморала». При этом Елизавета II сама собирается назначить нового премьера, а не поручать это своему сыну принцу Чарльзу, передает РИА «Новости».
В июле премьер-министр Британии Борис Джонсон позвонил королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти со своего поста. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сейчас является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.
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Польша указала на дестабилизацию ЕС из-за ситуации на Украине
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Конфликт на Украине полностью дестабилизировал весь ЕС, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, предложив заморозить цены квот на выбросы углекислого газа.
В понедельник состоится визит главы польского правительства в Париж. Моравецкий сообщил, что «хочет предложить президенту Макрону заморозить хотя бы на какое-то время или хотя бы свести до допустимого уровня в 25–30 евро» цены квот «за право эмиссии тонны СО2», передает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение.
«Посмотрим, какой будет реакция наших французских партнеров», – сказал Моравецкий, добавив, что Польша стремится работать с Францией «над изменением энергетической системы так, чтобы европейская промышленность не уходила из Европы». По его совам, во многих странах ЕС жители протестуют из-за высоких цен на энергию.
Напомним, действующие власти Польши вступили в конфликт с руководством ЕС, так как Брюссель отказывается направлять средства на восстановление польской экономики – по его мнению, Варшава нарушает общеевропейские нормы. Моравецкий сравнил Францию и Германию с олигархами.
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В Германии предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
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Нужно выдавать туристические визы в ЕС россиянам при условии размещения в анкетах графы об осуждении военной операции на Украине, исключение можно сделать для диссидентов или в гуманитарных случаях, заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Общий запрет на выдачу виз, вероятно, с политической и стратегической точки зрения будет выстрелом Запада себе в ногу... Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть – направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», – написал Ишингер в своей статье для газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».
Он считает «мыслимым способом» организацию выдачи туристических виз в ЕС россиянам при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении военной операции на Украине. При этом от обязательства подписывать подобные анкеты освобождались бы диссиденты или в гуманитарных случаях.
Таким образом, по мнению Ишингера, гнев россиян в случае преследования заявителей на визу будет направлен «минимум в такой же степени против... России, как и против Запада».
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял о необходимости ввести правило, обязывающее въезжающих в страну граждан РФ декларировать на границе, что они осуждают действия России против Украины. По сообщениям СМИ, аналогичная мера уже действует в Латвии.
Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Объявлено о повышении цен на электроэнергию в Британии на 80%
Стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября увеличится на 80%, усредненный счет британского домохозяйства достигнет рекордной суммы в 3549 фунтов (4,2 тыс. долларов, около 250 тыс. рублей) в год, говорится в сообщении Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem).
Таким образом, размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на 1578 фунтов (1,86 тыс. долларов) в год по сравнению с нынешним уровнем. Последний раз регулятор пересматривал цены в апреле этого года, когда они подскочили сразу на 54% до 1971 фунта в год (2,33 тыс. долларов), передает ТАСС.
При этом, по всеобщему мнению профильных экспертов, на этом рост цен не остановится и к апрелю 2023 года они могут достичь 6,5 тыс. фунтов стерлингов (7,7 тыс. долларов) в год. В качестве основной причины подобной динамики это они называют экономическое противостояние России и Запада, вызванное конфликтом на Украине, вследствие чего цены на газ не перестают бить рекорды.
Напомним, власти Великобритании предупредили, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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Макрону припомнили слова о «смерти мозга» НАТО
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Президент России Владимир Путин не доверяет французскому коллеге Эммануэлю Макрону, поскольку политика Макрона противоречит его же словам о «смерти мозга» НАТО, пишут СМИ.
Как полагает обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье, президенту Франции следовало бы выступить в роли посредника, чтобы положить конец конфликту на Украине. «Но для этого нужна достойная дипломатия. Эммануэль Макрон далек от этого», – передает РИА «Новости» слова Готье.
Вместо этого, как считает публицист, Макрон оказывает военную помощь Киеву, чем не способствует урегулированию. «Тем более что, поставив диагноз «смерть мозга НАТО», он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос», – говорится в статье.
В 2019 году президент Франции заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации.
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Рижская дума проголосовала за снос еще одного памятника советским воинам
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Депутаты Рижской думы на заседании большинством голосов поддержали идею сноса памятника советским воинам, в 1944 году освобождавшим Ригу, в столичном районе Румбула.
На заседании Рижской думы депутаты поддержали идею демонтажа посвященного Красной армии памятника в Румбуле, на улице Локомотивес. Большинство депутатов – 40 человек проголосовали за снос объекта, семеро депутатов проголосовали против, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi.
Как заявил директор Рижского агентства памятников Гунарс Нагелс, этот памятник «числится в списке подлежащих демонтажу объектов, представленном кабинетом министров, и поэтому самоуправление должно его демонтировать».
Также отмечается, что голосование сопровождалось словесными перепалками между депутатом от входящей в правящую коалицию партии «Новое единство» Эдмундса Юревицса и сопредседателем партии «Русский союз Латвии» Мирославом Митрофановым, которого обвинили в том, что его партия якобы ранее угрожала беспорядками в случае демонтажа советских памятников.
Другой депутат от «Русского союза Латвии» Владимир Бузаев предлагал перенести памятник в мемориал Румбульского леса, который посвящен жертвам холокоста во время Второй мировой войны, однако Дума это предложение не поддержала.
«Поддержанное депутатами столичной Думы решение предусматривает поручить Рижскому агентству памятников провести все необходимые действия, чтобы обеспечить демонтаж памятника до 15 ноября», – отмечается в сообщении.
Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов. Посольство подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии по сносу памятников, включая дипломатические и экономические меры.
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Последний элемент памятника Освободителям Риги снесли
В рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска.
На видеотрансляции из парка Победы зафиксировано, как обелиск после нескольких часов работ по демонтажу упал на территорию парка. Трансляция велась на портале LSM, сообщает РИА «Новости».
Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов. Посольство подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии по сносу памятников, включая дипломатические и экономические меры.
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Трасс предсказала долгий энергетический кризис в Британии
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Энергетический кризис в Великобритании – долгосрочная проблема, он продлится несколько лет, заявила глава МИД страны Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра.
По словам Трасс, «если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они неправы». Она сказала, что решение проблемы потребует резких мер со стороны правительства, передает ТАСС со ссылкой на TalkTV.
Трасс заявила о необходимости возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить строительство АЭС и активнее переходить на возобновляемые источники энергии, поскольку страна решила отказаться от поставок энергоносителей из России. Трасс обещала снизить налогообложение и улучшить условия для бизнеса, если станет премьером.
Напомним, власти Великобритании предупредили, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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В Лондоне предрекли Британии «национальную катастрофу» из-за цен на энергию
Мэр Лондона Садик Хан на фоне очередного повышения цен на энергию заявил, что Великобританию ждет «национальная катастрофа», если правительство срочно не начнет действовать.
«Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой», – передает РИА «Новости» его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% – до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.
Ранее в Британии предсказали энергетический кризис, который продлится несколько лет. Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Также власти страны предупредили, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
Лукашенко назвал Шольца и Макрона пиарящимися контактами с Путиным пацанами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.
«Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике», – передает БелТА его слова.
Лукашенко добавил, что такие «разговоры между двумя руководителями государств носят абсолютно закрытый характер». «О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: «Вот, я хочу». И так далее», – продолжил он.
Глава Белоруссии также напомнил, что некоторое время назад и Макрон «пиарился перед журналистами» разговором с Путиным. «Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», – сказал Лукашенко.
Кроме того, президент Белоруссии заявил, что не верит словам Шольца о высказываниях Путина про независимость Белоруссии.
«Я знаю иную точку зрения президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства – это вещи незыблемые. Все!» – подчеркнул он.
По мнению Лукашенко, будущее ЕС возможно только в сотрудничестве с Белоруссией и Россией, а США «исчезнут с радаров».
«Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать, и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся», – заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что совершен прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, а интеграционное сотрудничество наполнилось новым содержанием.
До этого глава Белоруссии назвал посольство страны в России вторым правительством.
Чехия решила предложить ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян
Правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского.
По его словам, Прага выступит с этой инициативой на следующей неделе на встрече министров иностранных дел государств-членов Евросоюза.
«Это позволит россиянам и белорусам и дальше подавать заявки на краткосрочный въезд, но увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит затраты с 35 до 80 евро», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Издание называет это предложение «компромиссом», направленным на смягчение разногласий в ЕС относительно визовых ограничений в отношении россиян.
«Официальные лица ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться», – пишет Bloomberg.
В самой Чехии запрет на выдачу виз и на проживание для россиян, за исключением гуманитарных целей, был выдан 25 февраля, а в июле – продлен до конца марта 2023 года. В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
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