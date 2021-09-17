Униженной Франции нечем ответить англосаксам

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17 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
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В Европе появилась первая жертва газового кризиса

Великобритания показала, к чему доведет Европу энергокризис Christoph Hardt/Geisler
Fotopres/Global Look Press
Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего. В Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Простой при таких ценах на газ – лучшее из двух зол. И это только начало – дальше снежный ком будет нарастать. Это яркий пример того, к чему надо готовиться европейскому континенту этой зимой при сохранении энергетического кризиса.  Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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В сознании Австралии Китай превратился в монстра

США и Австралия вспомнили о «морских демократиях» и их вековой «борьбе за свободу» MICK TSIKAS/EPA/ТАСС
«Страхи правящей элиты в Австралии очень сильны. Они эффективно подпитываются прессой и экспертным сообществом. В итоге австралийские политики буквально в каждом китайце видят угрозу», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Алексей Куприянов. Какие причины вынудили США, Великобританию и Австралию создать новый военный союз AUKUS? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Над либералами надругались с помощью УГ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Безусловно, искренние антикоммунисты обмануты Волковым – Навальным в самых лучших чувствах, и обмануты жестоко. Можно даже сказать, что над ними цинически надругались. Подробности...
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Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Современный мир – это война

Денис Фисенко
Денис Фисенко, Ветеран Группы «А»
Война сейчас – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов. Подробности...
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Униженной Франции нечем ответить англосаксам

    Макрон сейчас испытывает некоторое раздвоение сознания    17 сентября 2021, 20:15
    Фото: Brendan Smialowski/Pool/REUTERS
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    Франция решила отменить совместное с США празднование годовщины Чесапикского сражения – когда флот Бурбонов фактически спас новорожденные Североамериканские Штаты. Сейчас отношения двух держав куда хуже, чем 240 лет назад. Париж не скрывает возмущения за срыв своего многомиллиардного контракта с Австралией. Но чем кроме беспомощного жеста может ответить Париж Вашингтону?

    В пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата на рейде Балтимора должны были пройти юбилейные торжества. Ровно 240 лет назад  в устье Чесапикского залива произошло сражение между английскими кораблями под командованием сэра Томаса Грейвза и французской линейной эскадрой графа де Грасса.

    Французское королевство решило поддержать североамериканских республиканцев в борьбе против общего врага – британской короны. И, по мнению историков, именно поражение английского флота в Чесапикской баталии привело к перелому в Войне за независимость и скорому ее завершению.

    Отпраздновать юбилей совместной победы не удалось. Все торжества отменены, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилее, досрочно возвращается в Париж. Причину назвала The New York Times – издание назвало демарш Парижа «отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за сделки о подводных лодках». Напомним, что Австралия внезапно решила разорвать контракт с французской компанией Naval Group на строительство подлодок. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это известие ударом в спину. По злой иронии истории, причиной стало соглашение между США, их бывшей метрополией – Британией и английской экс-колонией – Австралией.

    В среду вечером британский премьер Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и президент США Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Прямым следствием этого соглашения стал отзыв обязательств австралийцев перед французами. Оправдываясь, премьер Австралии Моррисон заявил в пятницу, что он предупредил французского президента Эмманюэля Макрона о разрыве сделки еще в июне, отмечает France 24. Но маловероятно, что Париж сейчас откажется от уже сделанных резких заявлений.

    «Разрыв «сделки века» на строительство атомных субмарин – это не только удар по французской судостроительной отрасли, но и удар по амбициям Парижа в этой части света, ведь французы рассматривали Канберру как одного из ключевых союзников», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник  ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Как отмечали эксперты, не только Париж, но и все европейские партнеры США по НАТО не знали о предстоящей договоренности, а Китай увидел в новом блоке угрозу всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. 

    «Обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины. Французы продают оружие кому не лень, поэтому здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений. Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев «дружить» против Китая, но Франция не соглашается с определенными решениями американцев, в то время как немцы и другие европейцы в этом вопросе пока на стороне США», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    «Американцы, в свою очередь, начинают вооружать соседей Китая, причем в Азии хватает стран, готовых стоять на страже интересов США и вести политику сдерживания Пекина, – отметил германский эксперт. – Речь идет прежде всего о Южной Корее, Японии и в первую очередь об Австралии, из которой Вашингтон пытается сделать антикитайский щит и меч». С другой стороны, страны континентальной Европы, и, в первую очередь, Франция, отнюдь не заинтересованы во втягивание в американо-китайское противостояние, полагает Рар.

    «Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО.

    Президент Эмманюэль Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – продолжил Рар. Сценарий раскола возможен, если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу – тогда Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле, полагает собеседник. Сам генерал де Голль, если был жив, думаю, он стал бы сторонником Европы, сотрудничающей с Россией, добавил Рар.

    Политолог, глава Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) Наталия Нарочницкая более скептична в отношении возможности Франции насолить американцам. «К сожалению, у нынешней Франции нет реальных рычагов влияния на Вашингтон, кроме внешних декларативных заявлений», – полагает Нарочницкая.

    «Эммануэль Макрон сейчас наверняка испытывает некоторое раздвоение сознания: с одной стороны, как француз он оскорблен таким поведением США и Великобритании, но с другой стороны, как глобалист он должен смириться с всевластием англосаксов, – считает эксперт. – Думаю, каких-то серьезных ответных шагов со стороны Парижа не последует, кроме незначительных попыток политически или экономически «укусить» Вашингтон». По мнению Нарочницкой, такая слабая позиция Франции – прямое следствие ориентации нынешних властей республики на Вашингтон и Лондон.

    «Кроме того, видимо, в Париже забыли, как они сами под абсолютно надуманным предлогом отказались от контракта по поставке России кораблей типа «Мистраль».

    Конечно, там не ожидали аналогичного отношения к себе со стороны союзников», – заметила собеседница.

    Произошедшее сейчас – прямое следствие того, что Франция, равно как и вся Европа становится менее существенной в приоритетах внешнеполитической стратегии США, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов. «Тем более, военные возможности европейцев недостаточны для того, чтобы активным образом содействовать американской политике в Тихом океане. А самое главное – не факт, что они так уж рвутся это делать. Поэтому Австралия явно выбрана Вашингтоном в качестве нового непотопляемого авианосца в регионе», – уверен эксперт.

    «Что касается дальнейших последствий, я не думаю, что от Европы можно будет ожидать каких-то решительных шагов, кроме демонстративных актов наподобие отмены мероприятий, – отметил собеседник. – Европе некуда деваться, потому что она себя никак не ощущает без Соединенных Штатов».

    Куда существеннее то, что новое партнерство США, Великобритании и Австралии направлено против Китая, указал Лукьянов. Соединенные Штаты и не скрывают, что КНР – их безоговорочный соперник на предшествующие десятилетия. Показательны заявления, прозвучавшие в четверг в Вашингтоне на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина с главой МИД Австралии Марис Пейн и австралийским министром обороны Питером Даттоном. Помимо уже традиционной обеспокоенности по поводу «обширных морских претензий» КНР в Южно-Китайском море, американцы и австралийцы наступили Пекину на больную мозоль. Как сообщает ТАСС, они выразили намеренность укреплять связи с Тайванем и поддерживать его участие в международных организациях.

    Основным пространством американо-китайской конкуренции становится Индо-Тихоокеанский регион, и тогда понятно, почему США ищут опорных союзников там, а не в Европе, отметил Лукьянов. По его мнению, «в ближайшей перспективе в регионе будут образовываться различные конфигурации политических сил, чтобы вовлечь в партнерство как можно большее число стран». «Там формируется ядро, к которому могут примкнуть другие страны региона. Япония уже связана тесными узами с США, поэтому неудивительно, что она выступила в поддержку нового союза, – пояснил аналитик. – Если США удастся привязать к себе каким-то образом Индию, это станет безусловным плюсом для американской стратегии».

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