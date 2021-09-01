Китай стал наказывать другие страны за непослушание

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1 сентября, среда  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
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Туристический сезон оказался лучшим для России

Российский юг оказался вне конкуренции Константин Михальчевский/РИА Новости
Летний отдых россияне провели в этом году в основном в России. Лидерами пляжного сезона стали Краснодарский край, даже несмотря на жесткие ковидные ограничения, и Крым. Они побьют прошлые рекорды по турпотоку. Для Крыма это вообще лучший сезон со времен развала Советского Союза. Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Земля и дети: Как в Северной Осетии добиваются справедливости

Беслан. Школа №1. Через год на этом месте должен быть воздвигнут мемориал Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Многие годы с деньгами здесь происходили очень разные вещи», и поэтому «придется резать по живому». А еще потому, что «у людей очень остро стоит запрос на справедливость». Такими словами и. о. главы Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло описывает то, что ему приходится делать каждый день. Ключевые объекты и стройки с и. о. главы региона посетил спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зеленский ввязался в ядерную авантюру США

В строительстве атомных электростанций Украина теперь надеется на Америку ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС
Важнейшее для Киева соглашение подписано в Вашингтоне – меморандум о строительстве сразу пяти атомных энергоблоков. Строить новые АЭС для Украины, как заявлено, будет американская компания Westinghouse. Однако вряд ли надежды Киева заменить российскую атомную энергию американской оправдаются. Все дело в том, что американцы разучились строить АЭС. Как же такое произошло? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Америка – королева государственного лицемерия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами? Подробности...

Зачем люди становятся религиозными фанатиками

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
И вот идет афганский моджахед в средневековой одежде, с современным смартфоном и оружием, а в голове у него набор мыслей из пещерных времен. И ни у кого не возникает никакого когнитивного диссонанса, а менее всего – у самого моджахеда. Подробности...
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Америка поворачивает дышло

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Демократический выбор – это приговор, который выносит большинство. А большинство, как мы понимаем, не всегда право. Демократия хороша, если чаша с идеологией равенства перевешивает чашу с идеологией превосходства. Подробности...
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США отказываются от войн

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
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    Китай стал наказывать другие страны за непослушание

    Китайские товары стали предметом политического давления    1 сентября 2021, 18:20
    Фото: Zhang Jingang/Sipa Asia/Global Look Press
    Текст: Михаил Кувырко

    Китай на глазах осваивает инструмент давления, который до последнего времени применял только Запад, – экономические санкции. Пекин накладывает торговые ограничения против стран, посмевших пойти наперекор самым принципиальным вопросам китайской внешней политики. И давление это дошло даже до стран бывшего СССР.

    Недавнее решение китайской железнодорожной корпорации CRCT отменить прямые контейнерные поезда до Вильнюса стало прямым следствием дипломатического скандала, спровоцированного властями Литвы. В начале августа, после того как Литва дала добро на открытие в стране дипломатического представительства Тайваня, Китай, считающий этот остров своей территорией, отозвал посла в Литве для консультаций и порекомендовал литовскому послу в Пекине отбыть на родину. «Такое решение грубо нарушает дух дипломатических отношений между двумя нашими странами и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая... Мы призываем Литву немедленно изменить решение и не идти по ложному пути», – прокомментировал ситуацию китайский МИД.

    Урегулировать конфликт на уровне двух стран не удалось, поскольку в поддержку Литвы незамедлительно выступили США. 22 августа американский госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, поговорив по телефону, сделали совместное заявление о «двусторонних скоординированных действиях». В отдельном заявлении Госдеп «подчеркнул твердую солидарность США с нашим союзником по НАТО и партнером по Евросоюзу Литвой перед лицом насильственных действий Китайской Народной Республики». Такую же позицию заняли и ведущие европейские державы: на прошлой неделе парламенты Германии, Франции, Великобритании, а также Европарламент осудили «политическое, дипломатическое и экономическое давление» Китая на Литву.

    В ответ китайское посольство в Литве выразило надежду, что власти страны предпримут конкретные действия для исправления своей ошибки, а пока этого не произошло, на литовские компании фактически будут наложены санкции КНР. Как сообщают литовские СМИ, китайские импортеры уже отказались от приобретения литовской древесины и продукции пищевой промышленности, а среди особенно пострадавших компаний называется молочный комбинат Vilkyskiy pienine.

    Значимость этого события для литовской экономики вряд ли стоит переоценивать. По данным аналитиков нидерландского Rabo Bank, на Китай приходится всего 0,9% литовского экспорта – один из самых низких показателей в Евросоюзе (для сравнения, у Германии это 7,3%, у Франции – 4,2%). Не выглядит критичной и зависимость Литвы от китайских товаров: в совокупном импорте страны на них приходится лишь 2,9%, тогда как для соседней Польши этот показатель превышает 12%. Но конфликт с Литвой нельзя рассматривать вне общего контекста ухудшения отношений Китая с Евросоюзом.

    Синьцзянский тупик

    Первым признаком серьезного кризиса в этих отношениях стало принятое в марте решение Евросоюза о присоединении к антикитайским санкциям США, Великобритании и Канады, связанным с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском районе КНР. Фактически это была победа американской дипломатии, которой наконец удалось добиться того, что европейцы стали на ее сторону в давних обвинениях Китая в масштабном нарушении прав тюркоязычных уйгуров.

    До этого Европа вводила санкции против Китая в далеком 1989 году после событий на площади Тяньаньмэнь, но они оказались нежизнеспособны и были быстро сняты. Теперь же ситуация выглядит куда более серьезной. Последствием синьцзянских санкций стал отказ Европарламента ратифицировать инвестиционное соглашение с КНР, которое готовилось несколько лет. В конце прошлого года стороны в присутствии первых лиц Китая и Евросоюза наконец договорились по всем вопросам, прежде всего относительно доступа европейских компаний на китайские рынки, но теперь впору говорить об открытии нового фронта торговой войны. Китай ответил на европейские санкции симметричными мерами, а затем эскалация продолжилась, когда в середине июля Евросоюз вновь стал на сторону США, осудив кибератаки на серверы компании Microsoft со стороны китайских хакеров.

    Аналитики Rabo Bank в своем недавнем докладе о перспективах отношений КНР и Евросоюза признают наличие значительного риска, что в дальнейшем их ждет еще более резкое ухудшение. Это нанесет ущерб торговле и инвестициям европейских компаний, увеличит их производственные затраты, а также поставит под угрозу переход к «зеленой» энергетике Евросоюза в целом. На уровне же отдельных его стран наиболее негативно эти процессы скажутся Германии, поскольку ее экспорт и доходы от иностранных инвестиций сильно связаны с Китаем.

    О том, что конфронтация будет нарастать, свидетельствует ряд недавних законодательных актов, принятых с обеих сторон. Европарламент еще в марте одобрил закон о комплексной проверке корпораций, который возложит ответственность на крупные компании Евросоюза за нарушения прав человека и окружающей среды в их производственно-сбытовой цепочке. Для Китая это может означать, что продукция из Синьцзяна – хлопок, редкоземельные элементы и комплектующие для солнечной энергетики – будет преодолевать серьезные трудности для попадания на европейский рынок.

    В свою очередь в КНР в июне был принят закон, который позволяет Китаю принимать ответные меры против иностранных государств, организаций или лиц, подозреваемых в причастности к дискриминационным и ограничительным мерам в отношении китайских организаций и граждан. Этот закон распространяется и на Гонконг, где в значительной мере представлены компании и банки Евросоюза.

    Пока ситуация на европейском фронте торговой войны определенно не зашла настолько далеко, как на американском. В конце июля глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в октябре он представит Европейскому совету совместный с Еврокомиссией доклад о том, нужно ли пересматривать текущую стратегию по Китаю. Судя по предварительным комментариям Борреля, он склоняется к тому, что радикальных решений стоит избежать. Несмотря на отличающиеся от официальной позиции Пекина представления по ситуации в Гонконге или Синьцзяне, экономический разрыв с Китаем в духе Дональда Трампа выходит за рамки намерений Европы и противоречит ее интересам, считает глава европейской дипломатии.

    Похоже, что в Евросоюзе прекрасно понимают, чем может кончиться полномасштабный торговый конфликт с КНР для планов радикального «озеленения» европейской экономики. Именно Китай является основным производителем таких незаменимых для аккумуляторов электромобилей и накопителей энергии металлов, как кобальт и литий, которые в ближайшие годы потребуются Европе в невиданных прежде объемах. Уже к 2030 году, по прогнозам Евросоюза, потребление кобальта на его территории вырастет в пять раз, а лития – на 18%, и заместить китайские поставки будет очень сложно. То же самое касается и редкоземельных элементов, где зависимость почти тотальная – 98% металлов этой группы поставляются в Евросоюз из Китая.

    Полноценная торговая война между Евросоюзом и Китаем чревата серьезными геополитическими последствиями, предупреждают нидерландские эксперты: Китай может ускорить создание собственной сферы влияния, за пределами которой окажется Европа.

    Это грозит падением экспорта Евросоюза и новым разделением мировой экономики на два блока, как до распада социалистического лагеря, что уже принесло Европе печальный опыт. В нынешней геополитической конфигурации Евросоюзу так или иначе придется стать на сторону США – без собственной армии и с высокой зависимостью от экспорта Европа не сможет успешно сыграть автономную роль в новых технологиях и «зеленом» переходе, считают в Rabo Bank.

    Австралия, которую они потеряли

    Наглядным примером того, чем могут обернуться для экономики отдельно взятой страны испорченные политические отношения с Китаем, является Австралия, в недавнем прошлом один из важнейших торговых партнеров КНР. В начале прошлого десятилетия именно Китай помог Австралии избежать худших последствий глобального кризиса 2008 года. В последующие три года объем торговли между ними почти удвоился, достигнув уровня 121 млрд долларов, причем ее баланс складывался в пользу Австралии, поставлявшей в Китай различное сырье – уголь, железную руду, газ, а также продукцию АПК – мясо, зерно, вина, морепродукты и т. д. Очередным стимулом для австралийского экспорта стало подписание в 2015 году соглашения о свободной торговле с Китаем, но затем в дело вмешалась политика.

    Спусковым крючком для будущего конфликта стал все тот же Синьцзян: в июле 2019 года Австралия присоединилась к группе из 22 стран, которые осудили китайские методы обращения с уйгурами и другими национальными меньшинствами, потребовав от Китая закрыть так называемые лагеря перевоспитания. А весной прошлого года Австралия призвала к независимому международному расследованию причин пандемии коронавируса и затем открыто выступила против закона о национальной безопасности Гонконга. Кроме того, китайское руководство было недовольно тем, что власти Австралии запретили компании Huawei в развитии сетей 5G. Во всех этих эпизодах прослеживалось следование австралийцев политическому курсу Вашингтона, что в нынешних условиях все менее приемлемо для Пекина.

    Китайский ответ Австралии продемонстрировал широкий спектр как формальных, так и неформальных мер, которые способен принимать Пекин. К первым из них относились различные регуляторные претензии и усложнение таможенных процедур для ввоза австралийских товаров, ко вторым – рекомендации китайским компаниям сократить их закупку.

    За этим последовали более серьезные точечные удары, направленные на те отрасли австралийской экономики, которые были наиболее сильно связаны с Китаем. Например, начатое в прошлом августе в КНР антидемпинговое расследование в отношении австралийских вин быстро увенчалось значительным повышением пошлин на их ввоз вплоть до, по сути, запретительных 212%. Как следствие, в последнем квартале прошлого года экспорт продукции австралийского виноделия в Китай обвалился на 98%, что нанесло серьезный удар по сектору, который треть внешних поставок направлял именно на китайский рынок.

    По данным Международной ассоциации винограда и вина, объем импорта вина в Китай в прошлом году упал по стоимости на 31%, а в Австралии его производство упало на 16% по сравнению со средним показателем за пять лет. На данный момент доля Австралии в китайском импорте вина упала до 6% – китайцам удалось успешно заменить его продукцией из Чили и Европы. Дискриминационные меры были применены и к австралийским лобстерам, экспорт которых почти полностью направлялся в Китай. В целом австралийский экспорт в прошлом году сократился на 8%, до 245 млрд долларов, а инвестиции КНР в Австралию упали на 61%.

    В этом году отношения между странами продолжили ухудшаться. Сначала австралийские власти аннулировали соглашения штата Виктория в рамках китайской интеграционной инициативы «Один пояс - один путь» как не соответствующие внешнеполитическим интересам страны. В ответ Пекин объявил о бессрочной приостановке всех мероприятий Китайско-австралийского стратегического экономического диалога.

    Австралийские эксперты оценивают ситуацию в весьма мрачных тонах. «На примере Австралии Китай показывает другим странам, к каким последствиям приведут их высказывания», – заявил недавно американскому каналу CNBC профессор международной безопасности Австралийского национального университета Джон Блэксленд. Такой подход, по его мнению, является некой новой нормальностью, а находить баланс между политической ориентацией на США и экономическим партнерством с Китаем австралийским властям уже не удается.


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