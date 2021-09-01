Байден увязал вывод войск США из Афганистана с Россией и Китаем

Соединенные Штаты после вывода войск из Афганистана должны сосредоточиться на новых вызовах, которые представляют в том числе Китай и Россия, заявил президент Джо Байден.

«Я отказался продолжать войну [в Афганистане], которая уже не отвечала национальным интересам [Соединенных Штатов]», – приводит заявление Байдена ТАСС.

Он подчеркнул, что война в Афганистане обходилась США в среднем в 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет. Она затронула 800 тыс. американских военнослужащих, среди которых были как погибшие, так и получившие ранения или психологические травмы. «Я отказался посылать сыновей и дочерей Америки на войну, которая должна была давно закончиться», – заявил глава Белого дома.

Байден напомнил, что США начали операцию в Афганистане с целью уничтожить «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация) и ликвидировать ее лидера Усаму бен Ладена, но, по его словам, эти задачи давно выполнены. «Я верю, что это было правильное решение. Мудрое решение. Наилучшее решение для Америки», – сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты стояли перед выбором – вывести войска из Афганистана или отправить в эту страну дополнительные силы. «Следовать обязательствам прошлой администрации и уйти из Афганистана или [остаться и] ввести еще десятки тысяч военнослужащих, которые бы вновь вернулись на войну», – сказал 46-й президент США.

«Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы», – заявил Байден. При этом глава американской администрации выразил мнение, что США способны совмещать выполнение этих задач с борьбой с терроризмом.

«Важная вещь для понимания – мир меняется», – отметил Байден.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. Он также назвал приход талибов к власти в Афганистане «явным поражением Запада».

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