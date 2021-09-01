Боррель назвал случившееся в Афганистане «явным поражением Запада»

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России) «явным поражением Запада».

«Это точно не победа Запада, <...> это явное поражение Запада», – заявил Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero, подчеркнув, что кризис в Афганистане приведет к «значительному изменению международных отношений», передает ТАСС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам выразил мнение, что Европа должна «извлечь множество уроков из произошедшего», в частности, понять, каким образом следует выстраивать отношения «со своими союзниками, включая США», и «с той частью планеты, которая отказывается принимать наши (европейские) ценности».

Говоря о «Талибане» (движение запрещено в России), глава дипломатии ЕС исключил возможность его «институционального признания», отметив при этом, что Евросоюз как политический институт не обладает полномочиями по признанию третьих стран, и такие решения его государства-члены принимают самостоятельно. Боррель также выразил мнение, что случившееся является «трагедией и катастрофой» для народа Афганистана.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. При этом он признал необходимость начала диалога с «новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы». Вместе с этим Боррель уточнил, что «об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы».

Боррель также сравнил значимость событий в Афганистане с возвращением Крыма в состав России и назвал произошедшее в Афганистане катастрофой доверия к Западу в мире. При этом он призвал Евросоюз не позволить России и Китаю «взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула». В МИД России на это сказали: «Пусть попробуют». Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров выразил сожаление, что «такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

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