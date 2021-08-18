В ЕС сравнили значимость событий в Афганистане с возвращением Крыма в состав России

Победа представителей движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) является самым важным геополитическим событием с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Radio Nacional de Espana.

«То, что произошло в Афганистане, является поражением для западного мира, и на это нужно смотреть прямо и иметь смелость признать это, проанализировать причины и последствия, которые, с геополитической точки зрения, будут очень важными, потому что то, что мы видим, – это самое важное геополитическое событие с момента присоединения Крыма Россией», – цитирует ТАСС главу дипломатии ЕС.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

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