Взгляд
15 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
Разделы

Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
Перейти в раздел…

Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

Меркель хочет завершить долгую карьеру канцлера на волне успеха «Северного потока – 2» Markus Schreiber/Pool via REUTERS
Под занавес своего пребывания на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Россию и на Украину и встретится с лидерами обеих стран. Если о поездке в Киев сообщалось заранее, то намерение непосредственно перед этим посетить Москву стало сюрпризом. Какое значение этот двойной визит имеет для судьбы Донбасса и газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
Перейти в раздел…

Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
Перейти в раздел…

Что означает победа «Талибана» в Афганистане

Боевики-талибы мирно вошли в сдавшийся им Кабул Hamed Sarfarazi/АР/ТАСС
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой «Талибана». В воскресенье боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Почему столь стремительно пали брошенные американцами местные власти и чего можно ожидать от нового правления «Талибана»? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
Перейти в раздел…

Если и быть командиром, то только таким

Военный летчик
Военный летчик,
В девяностых он был одним из тех, кто вместе с Апакидзе спас корабельную авиацию для России, сохранил авианосец. Став Командиром, берёг и уберёг всех нас от несчастья, от беды, самое сложное и тяжелое брал на себя, не боялся ответственности и не перекладывал ни на кого никогда. Подробности...

Как России заставить соседей себя уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Постсоветские страны не уважают Россию и не ценят то, что она дает. В экспертной среде разгорелась активная дискуссия на тему того, что с этим неуважением делать. И люди, соответственно, любят предлагать простые решения. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Сделать Донбасс украинским можно только избавившись от всех жителей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Донбасс, несмотря на «волны» украинизации, не потерял своей самобытности, которая базируется на русском языке и русской культуре. А значит, региону не нужно становиться русской землей. Он уже – русская земля. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
Подробности...

На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
Подробности...

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
  • Да

  • Нет
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия призвала Совбез ООН к экстренному заседанию по Афганистану
    Путин наградил погибших при крушении Бе-200 в Турции военных «Талибан» объявил о полном контроле Афганистана Польша пообещала Израилю ответ на отзыв посла Умер чемпион мира и Европы по футболу Герд Мюллер
    Названо число высланных из России в 2021 году мигрантов Дипломатов США в Кабуле эвакуировали вертолетами (видео) МИД предупредил о последствиях притеснения журналистов из России Десятки афганских военных нарушили границу Узбекистана
    Названо место, где мог находиться взрывоопасный предмет в воронежском автобусе Захарова назвала ситуацию в Афганистане результатом эксперимента США Грузинская оппозиция осудила сотрудничество спецслужб Тбилиси и Минска Власти Люксембурга отказали телеканалу RT в лицензии на вещание

    реальная угроза


    В Совфеде назвали главные задачи России после захвата Афганистана талибами

    «личная драка за власть»


    Лукашенко назвал двоих виновных в развале СССР

    конкурс красоты


    Названа «Миссис Россия – 2021»

    Видео

    гиперзвуковое оружие


    Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России

    подготовка к зиме


    России придется спасать Украину от замерзания

    рост цен


    Почему в России возник дефицит бензина

    утрата технологий


    США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

    исламский халифат


    Под боком у России создается террористическое государство

    наступающая реальность


    Тимофей Бордачёв: Когда России станут безразличны соседи

    волна языка


    Герман Садулаев: Русофобию надо пресекать яростно и жестко

    бремя белого


    Борис Толчинский: Как начались 500 лет западного господства

    на ваш взгляд


    Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?

    Что означает победа «Талибана» в Афганистане

    Боевики-талибы мирно вошли в сдавшийся им Кабул    15 августа 2021, 17:06
    Фото: Hamed Sarfarazi/АР/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой «Талибана». В воскресенье боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Почему столь стремительно пали брошенные американцами местные власти и чего можно ожидать от нового правления «Талибана»?

    В воскресенье боевики запрещенного в России движения «Талибан» со всех направлений окружили и вошли в столицу Афганистана Кабул, окончательно захватив власть в стране. Штурмом или взятием города это назвать было сложно. Если не считать нескольких перестрелок с верными правительству военными в северных и южных районах Кабула, падение законного режима президента Ашрафа Гани Ахмадзая (которого до недавнего времени поддерживали штыки американского контингента) произошло безболезненно.

    Делегация боевиков прибыла во дворец президента Гани и начала переговоры фактически о капитуляции кабульского правительства. Сдача власти движению «Талибан», которое в России и многих других странах признано террористическим, проходила под контролем американцев. Как сообщила иранская газета Tehran Times, американские военные сменили афганскую охрану президентского дворца в момент переговоров. У дворца стоят в ожидании три вертолета ВВС США – по всей видимости, на случай спешного бегства Гани из страны.

    Американских дипломатов и других сотрудников посольства США в Кабуле эвакуировали в последний момент при первых известиях о входе талибов в город. Сейчас в Афганистане и за его пределами с сарказмом вспоминают заявление, которое в июле сделал президент США Джо Байден: «Ни при каких обстоятельствах вы не станете свидетелями сцен, когда людей будут эвакуировать с крыши посольства Соединенных Штатов в Афганистане». Не прошло и нескольких недель – и американцев спасали как раз с крыши посольства вертолетами, как в 1975 году из Сайгона.

    Последний оплот западного присутствия в стране – аэропорт Кабула, где эвакуацию военных и гражданских прикрывает трехтысячный американский контингент. Как сообщил ТАСС, сюда успела бежать группа высокопоставленных чиновников режима Гани, в том числе советники президента. Войска талибов, которые ранее без боя заняли аэродром Баграм (бывшую базу советских, а затем американских ВВС), окружили гражданский аэропорт, но огонь ни по американцам, ни по скрывающимся «бывшим» не открывают.

    Обстановку в Кабуле, впрочем, не назовешь нормальной. При первых же известиях о приближении талибов в городе вспыхнула паника. Жители столицы осаждали офисы банков в надежде снять деньги. Панику подогрели перестрелки на окраинах, а затем известие о том, что талибы взяли штурмом главную городскую тюрьму Пули-Чархи и освободили тысячи единомышленников. На выезде из Кабула образовались колоссальные пробки из желающих бежать из столицы.

    К воскресенью все границы страны оказались под контролем «Талибана» и единственным «окном» остается все тот же кабульский аэропорт. «Ситуацию усугубляет то, что Кабул наводнили беженцы из провинций, которые заняли талибы. Гостиницы, частные дома, даже школы переполнены беглецами. Все это в совокупности заставило правительство идти на переговоры с талибами», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель российского Центра по изучению современного Афганистана Омар Нессар.

    Тем временем из президентского дворца пришла новость: главой переходного правительства страны объявлен экс-руководитель МВД Ахмад Джалали. Но в Кабуле ожидают, что даже де-юре руководить Афганистаном ему останется недолго. Как отмечает ТАСС, поползли слухи о том, что из Катара на родину прилетел глава политического крыла «Талибана» мулла Абдель Гани Барадар – ему прочат титул правителя возрожденного «Исламского эмирата Афганистан». Так называлась страна во времена режима талибов 1996-2001 годов.

    Талибы, впрочем, опровергают сообщения о возвращении муллы Барадара, обещают создать «инклюзивное правительство» – и вообще, как отмечают наблюдатели, пока что победители ведут себя намного сдержаннее, чем во время первого триумфа в середине 1990-х. Символом первого взятия Кабула талибами в 1996 году стала расправа над экс-лидером просоветского режима Мохаммадом Наджибуллой – боевики ворвались в миссию ООН, где тот скрывался, и публично казнили.

    Сейчас  от имени «Исламского эмирата Афганистан» всем желающим бежать из страны гарантируют коридор безопасности до аэропорта. Оставшимся чиновникам бывшего режима придется присягнуть на верность эмирату. Талибы заверяют в том, что обеспечат безопасность иностранных дипломатов, в частности посольства России в Кабуле. В нашем диппредставительстве подтвердили, что сотрудники вне опасности, эвакуация не требуется. Хотя обстановка в городе остается напряженной, добавили в посольстве.

    Талибы уверяют, что больницы и школы продолжат нормальную работу. Более того, в отличие от времен первого режима «Талибана», женщинам даже разрешат получать образование, при условии если те будут закрывать лицо. При этом признаки перемены власти налицо – как сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок, в Кабуле начали закрашивать «харам»  – греховные изображения женщин с открытыми лицами.

    «Жесткий захват Кабула мог бы спровоцировать немедленную конфронтацию с США, а талибам это не нужно. Со своей стороны, американцы опасаются, что Гани может разделить трагическую судьбу Наджибуллы», – полагает Нессар.

    В любом случае, вопреки заявлениям американских президентов, начиная с Джорджа Буша-младшего, операция США и их партнеров по НАТО 2001-14 годов, и последующая военная поддержка кабульского режима завершилась не разгромом «Талибана», а его победой. «В принципе, после стремительного отступления США и союзников из этой страны, к которому более применим термин «бегство», иного развития ситуации вряд ли можно было ожидать. Удивляет разве что стремительность происходящего», – отметил в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    Действительно, после того, как в мае было объявлено об окончательном выводе войск США из страны, наступление талибов на районы, удерживавшиеся правительством (в основном, столицы провинций и их ближайшие окрестности) приняло обвальный характер. Только за последние сутки «Талибан» взял под контроль оставшиеся не занятыми центры провинций Балх, Лагман, Пактика и Джелалабад, после чего и взяли Кабул в кольцо.

    О том, что дела афганского правительства безнадежны, можно было судить еще раньше, когда в Узбекистан бежал Рашид Дустум – единственный маршал в Афганистане, и фактический хозяин северо-западных и северных регионов страны, отметил полковник в отставке, участник боевых действий в Афганистане Анатолий Матвийчук. «Этнический узбек Дустум и его войска были главной ударной силой «Северного альянса» – противника талибов в 1990-х и начале 2000-х, – напомнил собеседник. – Другой лидер северных народов Ахмад-Шах Масуд давно мертв, ничего подобного «Северному альянсу» нет, и уже некоторое время назад можно было констатировать полное господство «Талибана» над страной».

    Матвийчук предполагает – теперь  талибы, наученные горьким опытом прошлого правления, попытаются укрепить свою власть, армию, наладить дипломатические отношения с окружающими странами.

    «По крайней мере, я не прогнозирую открытого наступления на территории центральноазиатских республик. Но влияние «Талибана» в регионе очень сильно окрепнет»,

    – отметил военный эксперт.

    Одной из первых задач «Талибана» после занятия Кабула будет выстраивание отношений этого, в большинстве своем пуштунского, движения – с теми народами, которые в свое время составляли основу «Северного альянса»: таджиками, узбеками, хазарейцами и другими этносами севера страны, полагает Матвийчук. «Удастся ли это, пока непонятно. Можно прогнозировать как воссоздание централизованного государства, так и новую гражданскую войну. В любом случае, в местах проживания таджиков и узбеков возможны стычки», – отметил собеседник.

    Также не следует забывать, что «Талибан» – неоднородная сила, указал востоковед Нессар. «Есть серьезные различия между политическим крылом, которое представляет катарский политофис движения, и полевыми командирами на местах», – отметил эксперт. По мнению собеседника, политическое руководство «Талибана» действительно может пойти на создание «инклюзивного» или коалиционного правительства, и при этом группы талибов могут остаться не у дел. «Если часть этих радикалов останется недовольной, то повышается риск того, что те, кто остался за бортом, могут присоединится  к запрещенным «Исламскому государству*» или «Аль-Каиде», – отметил Нессар.

    Напомним, что в середине 2000-х талибы, укрепившиеся в регионе Вазиристан на границе Афганистана и Пакистана, взаимодействовали со скрывавшимися там же ячейками «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России).

    Замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью «Интерфаксу» в минувший четверг констатировал: в Афганистане активен региональный филиал ИГ* – «Вилайят Хорасан» численностью от 1 тыс. до 1,5 тыс. боевиков. По словам замминистра, руководство этой группировки рассматривает территорию Афганистана в качестве отправной точки для распространения своего влияния на центральноазиатский регион. «В случае, если  какие-то группы талибов начнут сотрудничество с террористами, не исключено начало новой американской операции в стране», – полагает Нессар.

    По мнению сенатора Косачева, России в новой ситуации следует, во-первых, наращивать дипломатические усилия. «Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков – Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане», – указал парламентарий.

    Второе направление работы – укрепление взаимодействия в рамках блока ОДКБ, подчеркнул Косачев. «Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов», – добавил Косачев. В-третьих, необходимо усилить взаимодействие с США по линии антитеррористической борьбы. Президент Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана, напомнил сенатор Косачев. «Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой», – констатировал парламентарий.

    Но главное, по словам Косачева, «возвращать в эту историю ООН». «Формально силы международной коалиции (читай – американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН, – напомнил сенатор. – Но... американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть».

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •