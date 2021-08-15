Талибы прибыли на переговоры в президентский дворец в Кабуле

Делегация боевиков движения «Талибан» (запрещена в РФ) прибыла в президентский дворец в Кабуле, где пройдут переговоры с правительством, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.

Как сообщает телеканал, президент Афганистана в ближайшие часы может сложить с себя полномочия и будет сформировано временное правительство, сообщает ТАСС.

Афганское агентство Khaama Press со ссылкой на источники передает, что главой переходного правительства страны будет назначен бывший глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали.

Между тем исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не будет атакован талибами, передача власти пройдет мирным путем, сообщил местный телеканал Tolo News, передает РИА «Новости».

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Между тем власти Афганистана заявили, что контролируют город, однако талибы замечены на улицах Кабула, в одном из районов города поднят их флаг. Агентство Associated Press со ссылкой на чиновников сообщило, что талибы взяли под контроль все погранпереходы страны. Дипломатов американского посольства в Кабуле эвакуировали вертолетами.

Ранее силы террористического движения «Талибан» захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика, взяли под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана и подошли к Кабулу.