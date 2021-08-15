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15 августа, воскресенье | Последнее обновление — 08:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Началась эвакуация сотрудников посольства США из Афганистана
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Талибы взяли под контроль город Джелалабад на востоке Афганистана
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) взяло под контроль город Джелалабад – административный центр провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщило Reuters.
Как сообщил неназванный афганский чиновник, находящийся в захваченном городе, «в Джелалабаде сейчас не происходят столкновения, потому что губернатор сдался талибам». Чиновник отметил, что город был сдан, чтобы спасти жизни мирных жителей, передает ТАСС.
В субботу талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Глава Афганистана обратился к нации на фоне обострения обстановки
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Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.
«Проводятся срочные контакты, чтобы положить конец войне», – цитирует ТАСС Гани.
Как передал ранее телеканал «Аль-Хадас», спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал афганскому правительству и талибам «план по прекращению военной конфронтации». Этот документ был выработан по итогам расширенных консультаций по афганскому мирному урегулированию, которые проходили на этой неделе к Дохе.
Также Гани заявил, что его усилия как лидера страны сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшее насилие в стране и перемещение граждан.
«Я заверяю вас, что в качестве президента мои усилия сосредоточены на том, чтобы предотвратить нестабильность, насилие и перемещение людей», – приводит РИА «Новости» слова афганского президента. Он добавил, что на данный момент ремобилизация афганских сил безопасности и обороны представляет собой главный приоритет для властей.
«Ведутся консультации с международным сообществом, мы поделимся результатами», – добавил Гани.
Ранее талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика.
До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
ВВС США атаковали талибов в районе аэропорта Кандагара
Самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» (организация запрещена в России) в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана, сообщила телестанция Al Jazeera.
По данным агентства, среди талибов есть погибшие и раненые. Атака была совершена в поддержку правительственных сил Афганистана, передает ТАСС.
В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне обострения обстановки выступил с обращением к нации: он объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, должна ли Россия спасать афганский режим оружием.
Талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана
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Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) начали штурм города Мазари-Шариф – важнейшего населенного пункта на северо-западе Афганистана, заявил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.
Муджахид сообщил, что «тяжелые бои продолжаются вокруг города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх», боевики «начали точечные и быстрые операции по вражеским объектам со всех концов города», передает Ura.ru.
По его словам, «противник» понес потери, и талибы продвигаются вперед.
«Боевики также разрушили оборонительные линии города Шаран. В руки моджахедов попало большое количество оружия и снаряжения», – подытожил он.
Между тем пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщил, что боевая авиация афганской национальной армии нанесла удар по скоплению боевиков в провинции Балх на северо-западе страны, передает «Интерфакс».
Указывается, что «убиты 33 талиба, в том числе Кари Халил, он же Абу-Бейкер, ответственный за сбор налогов в уезде Шолгар».
Перед этим афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения.
Также активные боестолкновения продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх. Наиболее ожесточенные бои идут за города Маймана, центр провинции Фарьяб и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.
Кроме того, в ночь на субботу талибы установили контроль над уездом Сайед Карам в афганской провинции Пактия, передает ТАСС со ссылкой на Муджахида, который утверждает также, что на сторону радикалов якобы перешел глава местной полиции.
«Талибы и их союзники нанесли потери солдатам, захватили два танка и много оружия и боеприпасов», – отметил он.
По его сведениям, правительственные войска отступили.
Источники в Кабуле пока не сообщали о ситуации в провинции Пактия, которая населена пуштунами и граничит на востоке с Пакистаном. Захват района Сайед Карам позволит талибам перерезать провинцию пополам и облегчит продвижение к административному центру Гардез.
Ранее в ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана
Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана Мазари-Шариф, центр провинции Балх.
По словам местного парламентария, сперва сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы. Также мятежники захватили офис губернатора и другие объекты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Таким образом, под контролем правительства Афганистана из крупных городов остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.
Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана.
Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.
В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, накануне они уже обесточили город.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, должна ли Россия спасать афганский режим оружием.
Пушков констатировал крах стратегии США по Ближнему и Среднему Востоку
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Сенатор Алексей Пушков констатировал крах внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока, это иллюстрирует ситуация в Афганистане.
Пушков написал в Telegram, что «ввиду новостей, поступающих из Афганистана, поражают совсем недавние заявления администрации США о том, что победа талибов (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) отнюдь не предопределена, мол, еще посмотрим и прочая».
«Понятно, что американцам не остается ничего другого, кроме как пытаться оправдать свое поражение и стремительный уход из Афганистана. Но также очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии «экспорта демократии» – вот итог этого курса. События в Афганистане – очередное тому подтверждение», – указал он.
Ранее талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации на фоне обострения обстановки. В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Между тем США начали подготовку полной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход американцев из Афганистана и Вьетнама.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Талибы казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) казнили 15 представителей сопротивления после взятия одного из окраинных районов города Газни, убитые занимались обороной населенного пункта, сообщают СМИ.
Телеканал 1TV сообщил со ссылкой на источник, что казненные представители правительственных сил якобы сами сдались талибам, передает ТАСС.
Также The Associated Press сообщает со ссылкой на местные власти, что талибы взяли под свой контроль провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула.
Боевики установили контроль над всей провинцией, включая ее административный центр. Ближайшая к Кабулу точка этой провинции находится в 80 км от афганской столицы.
Ранее стало известно, что талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Британия решила срочно эвакуировать посла из Афганистана
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Посол Британии в Кабуле Лори Бристоу к вечеру 16 августа будет экстренно эвакуирован из Афганистана в связи с ухудшающейся обстановкой в стране на фоне продвижения боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) к столице республики, сообщили источники The Sunday Telegraph.
По имеющимся у источников издания сведениям, изначально предполагалось, что британское посольство в Афганистане в целях безопасности может быть перенесено на территорию аэропорта Кабула, однако из-за опасений о возможном взятии талибами воздушной гавани афганской столицы соответствующие планы были пересмотрены. Отмечается, что за последние дни число сотрудников дипмиссии Соединенного Королевства в Афганистане сократилось с 500 человек до «нескольких десятков», включая Бристоу, который только в июне вручил верительные грамоты президенту республики Ашрафу Гани, передает ТАСС.
Министр обороны Британии Бен Уоллес, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что «наблюдение за скатыванием страны к гражданской войне и продвижением талибов – болезненный опыт для всех». При этом он подчеркнул, что после заявления американского руководства о выводе войск из Афганистана Лондон «не мог действовать в одиночку».
«Односторонние силы очень скоро стали бы рассматриваться как оккупационные вне зависимости от того, насколько могущественна страна, которая посылает их. История показывает нам, что происходит с ними в таких случаях в Афганистане», – заявил глава британского оборонного ведомства в опубликованной изданием статье.
Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что в ближайшие несколько дней Лондон эвакуирует из Афганистана большую часть сотрудников британского посольства, а также ожидающих отправки в королевство афганских граждан, которые помогали британским военным, участвовавшим в миссии НАТО. Для подготовки эвакуации в Афганистан временно перебросили 600 британских военнослужащих.
Накануне талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.
В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. В пятницу США начали переброску дополнительных военных в Кабул для прикрытия эвакуации американских дипломатов из Афганистана. В четверг посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.
О решении вывезти своих дипломатов из Афганистана объявили также: Чехия, Испания, Норвегия, Дания. Кроме того, Британия и Германия призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан, а Франция или Индия уже совершили «репатриационные полеты».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) почти полностью захватило город Шаран (примерно в 200 км от Кабула) – столицу провинции Пактика на востоке Афганистана, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
Муджахид сообщил, что боевики «вошли в город Шарана – столицу провинции Пактика». По его словам, «все оборонительные системы противника захвачены, а административные и правительственные здания города осаждены», передает ТАСС.
Талибы призывают правительственные силы сложить оружие, утверждая, что для них в настоящий момент «это лучшая возможность (...) спасти свои жизни».
Ранее стало известно, что талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Чехия решила отозвать дипломатов из Афганистана
Чехия решила немедленно вывезти из Афганистана своих дипломатов, заявил глава МИД страны Якуб Колганек.
«Ситуация в Афганистане ухудшается. На основе рекомендации нашего посла в Кабуле и информации, которую мы получили от наших союзников, я был вынужден принять решение немедленном перемещении наших дипломатов в международный аэропорт в Кабуле», – цитирует ТАСС Кулганек.
Ранее источники сообщали, что власти Чехии рассматривают возможность эвакуации своих дипломатов из Афганистана в связи с обострением ситуации в стране.
Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.
В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Талибы захватили столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном
Боевики движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Асадабад, столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном, сообщил источник в местных властях.
Источник заявил, что «Асадабад, столица провинции Кунар, и тюрьма в Кунаре пали», передает РИА «Новости».
Ранее талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.
Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации на фоне обострения обстановки. В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Байден захотел развернуть в Афганистане 5 тыс. американских военных
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Для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из Афганистана Соединенные Штаты развернут в республике в целом 5 тыс. американских военнослужащих, сообщил президент США Джо Байден.
«Во-первых, исходя из рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных команд, я санкционировал развертывание около 5 тыс. военнослужащих США для обеспечения упорядоченного и безопасного вывода персонала США и наших других партнеров, безопасной эвакуации помогавших нашим военным афганцев, а также тех, кто находится под риском из-за продвижения «Талибана» (движение запрещено в России)», – приводит текст заявления ТАСС.
«Мы заявили представителям (запрещенной в России террористической организации) «Талибан» в Дохе через военного командующего, что любые действия с их стороны на земле в Афганистане, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию, получат быструю и сильную военную реакцию», – заявил Байден.
Вместе с тем, объясняя причину вывода контингента к концу августа, президент США указал, что встал выбор между уходом из страны или перспективой возобновления боевых действий. Байден также сообщил, что поручил Трейси Джейкобсон, которая возглавляет в Госдепартаменте рабочую группу по эвакуации помогавших США местных жителей, координировать усилия Вашингтона по «вывозу, перемещению обратившихся за специальной иммигрантской визой афганцев и других афганских союзников».
«Мы работаем над тем, чтобы эвакуировать тысячи тех, кто помогал нам, и членов их семей», – говорится в тексте.
В субботу талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.
В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. При этом в пятницу США начали перебрасывать дополнительные войска в Афганистан. Пентагон пообещал в ближайшие дни оправить в Кабул около 3 тыс. военных США для эвакуации американских дипломатов. Ранее посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике, отметив, что американские войска спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
США решили ускорить эвакуацию дипломатов из Афганистана
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Большинство сотрудников американского посольства в Афганистане будут эвакуированы в течение ближайших 72 часов, сообщили источники телеканала CBS в Кабуле и Вашингтоне.
По имеющимся у источников телеканала данным, в дипломатическом представительстве США в Афганистане, как ожидается, останется лишь небольшое число «ключевых сотрудников», включая посла и ряд других лиц высокого ранга, ответственных за принятие решений. Кроме того, в американском посольстве в Кабуле останутся сотрудники управления дипломатической безопасности США и инженеры, занимающиеся уничтожением жестких дисков с секретными данными и другими подобными вопросами технического характера, передает ТАСС.
Ранее Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула. В пятницу США начали переброску дополнительных военных в Кабул для прикрытия эвакуации американских дипломатов из Афганистана. В четверг посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Байден поддержал просьбу властей Афганистана о мирном урегулировании
Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддерживать власти Афганистана в стремлении к политическому урегулированию и наладить взаимодействие «с ключевыми заинтересованными сторонами в регионе», сообщается в письменном заявлении главы американской администрации.
«Я поручил госсекретарю [США Энтони Блинкену] поддерживать президента [Афганистана Ашрафа] Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования. Госсекретарь также будет взаимодействовать с ключевыми заинтересованными сторонами в регионе», – приводит текст заявления Байдена ТАСС.
В свою очередь пресс-служба Госдепартамента сообщила, что Блинкен в субботу провел телефонный разговор с Гани. «Они обсудили безотлагательность текущих дипломатических и политических усилий по снижению уровня насилия. Госсекретарь подчеркнул приверженность властей США прочным дипломатическим отношениям и отношениям в области безопасности с правительством Афганистана, а также нашу продолжающуюся поддержку народа Афганистана», – говорится в сообщении, распространенном Госдепом по итогам беседы.
Накануне талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии талибами границы с Узбекистаном и Таджикистаном.
В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. В пятницу США начали переброску дополнительных военных в Кабул для прикрытия эвакуации американских дипломатов из Афганистана. В четверг посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Талибы захватили столицу провинции Лагман на востоке Афганистана
Официальный представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан» Забихулла Муджахид объявил о взятии под контроль города Мехтарлам – административного центра провинции Лагман на востоке Афганистана.
«Под наш контроль перешел город Мехтарлам – столица провинции Лагман. Некоторое время назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба <…> и другие органы управления провинции были полностью захвачены», – приводит слова Муджахида ТАСС.
По его словам, правительственные силы Афганистана понесли большие потери, в итоге оставили свои позиции, оружие, снаряжение и боеприпасы и пустились в бегство.
Накануне талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии талибами границы с Узбекистаном и Таджикистаном.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
Всем гражданам Италии рекомендовали покинуть Афганистан
Италия начала вывоз граждан республики из Афганистана в связи с ситуацией в области безопасности, принимаются меры для возвращения на родину сотрудников посольства, сообщило Agenzia Nazionale Stampa Associata.
По данным издания Corriere della Sera, для эвакуации граждан республики 15 августа в Афганистан будет направлен самолет ВВС Италии. Всем зарегистрированным при посольстве в Кабуле итальянцам было направлено соответствующее письмо. При этом покинуть Афганистан рекомендовано всем гражданам Италии, передает ТАСС.
По данным ANSA, представительство дипломатической миссии Италии некоторое время назад переместилось в аэропорт Кабула.
Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».
Накануне талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана – Мазари-Шариф, центр провинции Балх, взяли под контроль столицу провинции Лагман на востоке Афганистана, а также объявили о захвате столицы восточной провинции Пактика. Днем ранее силы движения подошли к Кабулу, обесточив столицу Афганистана.
В субботу Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула, к вечеру США решили ускорить эвакуацию американских дипломатов из Афганистана. В пятницу США начали переброску дополнительных военных в Кабул для прикрытия эвакуации американских дипломатов из Афганистана. В четверг посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.
О решении вывезти своих дипломатов из Афганистана объявили также: Чехия, Испания, Норвегия, Дания. Кроме того, Британия и Германия призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан, а Франция или Индия уже совершили «репатриационные полеты».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
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