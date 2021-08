Талибы казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни Талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика 14 августа 2021, 12:44 Текст: Наталья Ануфриева

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) почти полностью захватило город Шаран (примерно в 200 км от Кабула) – столицу провинции Пактика на востоке Афганистана, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид. Муджахид сообщил, что боевики «вошли в город Шарана – столицу провинции Пактика». По его словам, «все оборонительные системы противника захвачены, а административные и правительственные здания города осаждены», передает ТАСС. Талибы призывают правительственные силы сложить оружие, утверждая, что для них в настоящий момент «это лучшая возможность (...) спасти свои жизни». Ранее стало известно, что талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни. В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.

Талибы обесточили Кабул 13 августа 2021, 15:12

Фото: Abdullah Sahil/AP/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Талибы (террористическое движение «Талибан» запрещено в России) находятся в 50 километрах от Кабула, они уже обесточили город, заявил президент работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea Лука Ло Прести. Ло Прести сообщил, что в Кабуле остаются 22 сотрудника организации, которые помогают «тысячам местных жителей», в основном женщинам и детям. Поддержка касается медицины, микрокредитования и детского образования, передает РИА «Новости». «Мы очень волнуемся, потому что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции», – сказал он. По его словам, работники НПО остаются без возможности подзарядить телефон, поэтому масштабы отключения пока неясны. В данный момент Ло Прести, находящийся в Италии, пытается найти способы обеспечить безопасность своего персонала и понять, как можно будет продолжить работу по поддержке населения. «Афганистан мы не оставим. Последнее, что мы от них получили утром, перед тем, как телефоны разрядились, что они хотят продолжить работу», – сказал глава Pangea. Он считает взятие Кабула неминуемым, поскольку наступление «Талибана», по его мнению, «невозможно затормозить». «Мир прячется за позором военного поражения», – сказал он, добавив, что намерен обсудить с правительством Италии вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению Афганистана. Между тем представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сообщил, что боевики захватили город Фирузкух – столицу афганской провинции Гор в центральной части Афганистана. Под контроль талибов перешли, в частности, губернаторский дворец, полицейский участок и другие государственные учреждения. Глава провинциального совета Фазел Хак Эхзан заявил The Associated Press, что боевики вошли в Фирузкух, в городе идут бои. Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что ситуация в Афганистане становится все более непредсказуемой и имеет все признаки гуманитарной катастрофы, но худшее еще впереди и «самая большая волна голода быстро приближается». «Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Конфликт начал разворачиваться быстрее, чем мы предполагали», – добавил он. В данный момент, по его словам, каждый третий житель Афганистана не знает, что будет есть завтра, а 2 млн детей необходимо дополнительное питание. При этом после второй волны засухи за год урожай прогнозируется меньше обычного. В этой связи Программа в два раза увеличила свой план по Афганистану и рассчитывает к декабрю предоставлять продовольственную помощь 9 млн человек. Для этого Программа призывает доноров выделить дополнительно 200 млн долларов. Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации. Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство. Эксперт сравнил позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона 13 августа 2021, 14:54

Фото: af.usembassy.gov

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«То, что американцам приходится вывозить коллаборантов и перебрасывать спецназ для эвакуации своего персонала – это такое же позорное бегство, которое США испытали в 1975 году во Вьетнаме», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Вашингтон сообщил об отправке в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации своего посольства из Афганистана. «Стоит учесть, что выводом воинского контингента из Афганистана занималось министерство обороны. Пентагон настоял на том, чтобы войска, побросав оружие и технику, быстро вышли из страны. У Госдепа были свои планы на сотрудников посольства в Кабуле. Они собирались вывести их позже или, в случае спокойного развития ситуации, вообще не выводить. Но поскольку события в Афганистане развиваются быстро, Госдеп свою позицию изменил и призвал военных помочь с эвакуацией», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «При этом США прекрасно понимали, что их уход из Афганистана приведет к обвальному падению сил безопасности, которые они создавали за миллиарды долларов. Мне кажется, к такой ситуации привела несогласованность между ведомствами, каждое из которых решало собственные задачи. Такое часто бывает в США, несмотря на предостережения разведок», – отметил политолог. «Но запрещенный в России «Талибан» вряд ли пойдет с боем на охраняемый американцами аэропорт Кабула. Уверен, для эвакуации сотрудников посольства Штаты перебросят квалифицированных военных с хорошим техническим оснащением. Наверное, у них будет и поддержка с воздуха, и артиллерия, и разведка. В таких условиях талибы не будут наступать, потому что овчинка не стоит выделки. Но если они все-таки пойдут в атаку – бойня будет большая», – подчеркнул эксперт. «При этом части правительственных сил не станут помогать американцам. Они разбегутся. В Афганистане нет регулярной армии, которая из-за мощного наступления танковых клиньев сдает города. Все происходит иначе: когда подходит толпа талибов, одни разбегаются, а другие прикрывают свои пожитки и заключают с талибами сделки. В это же время мирные жители просто остаются на месте и ждут, когда власть переменится», – указал Дробницкий. «Впрочем, среди тех, кому американцы пообещают эвакуацию, и тех, кому грозят репрессии, наверняка могут найтись те, кто согласится пострелять в талибов», – допустил американист. «Саму же эвакуацию можно сравнивать с операцией «Порывистый ветер», когда Вашингтон в 1975 году эвакуировал американских граждан из Сайгона во время вьетнамской войны. То, что американцам приходится вывозить коллаборантов и перебрасывать спецназ для охраны наиболее важных пунктов при эвакуации своего персонала – это такое же поражение и позорное бегство. Конечно, специалисты по военной истории могут найти множество различий, но администрация Байдена не сможет избежать таких сравнений», – резюмировал Дробницкий. Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул – столицу Афганистана. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена. В то же время глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство. Пентагон заявил о попытках талибов изолировать Кабул 13 августа 2021, 21:50

Фото: JALIL REZAYEE/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Боевики «Талибана» (признанное в России террористическим и запрещенное движение) хотят изолировать Кабул, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Кабул сейчас не в состоянии непосредственной угрозы... Но мы видим попытки его изолировать», – цитирует Кирби РИА «Новости». Он добавил, что Пентагон продолжит поддерживать Афганистан, однако «это не всегда будет возможно». «Мы никогда не заявляли, что наши авиаудары с воздуха поменяют ситуацию на местах», – указал пресс-секретарь. «Но мы говорим, что у афганцев есть такая возможность, мы по-прежнему считаем, что они могут изменить ситуацию на местах. Мы будем делать, что мы можем сделать с воздуха, но у них есть преимущество, больше сил, ВВС, современное оружие. Местные силы могут изменить ситуацию на местах», – пояснил представитель американского военного ведомства. Также он отметил, что боевики продвигаются по стране с большой скоростью, Пентагон также беспокоит отсутствие сопротивления им. Напомним, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции. В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу. Сбежавший от талибов летчик Шарпатов рассказал об их планах присоединить бывшие республики СССР 13 августа 2021, 17:14 Текст: Алексей Дегтярев

Побывавший в плену у движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Герой России командир Ил-76 Владимир Шарпатов заявил, что текущая ситуация в Афганистане представляет реальную опасность России. «То, что происходит в Афганистане, меня очень волнует, и я постоянно слежу, с самого первого дня, как на свободе оказался. Особенно в последнее время, когда американцы там хозяйничали. Сейчас мне мои друзья присылают из интернета эпизоды, как талибы начинают по-новой хозяйничать там», – заявил Шарпатов РИА «Новости». Он пояснил, что ему тяжело смотреть видеозаписи, где талибы жестоко себя ведут в отношении противников и местного населения. «Я после этого ночами не сплю», – признался герой. Пилот отметил, талибы рассказывали о своих планах, когда он был у них в плену. «Они говорили: «К нам присоединятся наши бывшие азиатские республики». А я говорю: «Ну, не все же с вами согласятся». «А мы их заставим, они никуда не денутся», – сказал Шарпатов. Герой отметил, что сообщал об этом после плена спецслужбам, те заверяли, что в курсе, но их «не слышат». «Это реальная угроза нашему государству», – подчеркнул Шарпатов. Ил-76 авиакомпании «Аэростан» под управлением Шарпатова захватили в Кандагаре в августе 1995 года. Борт летел из Тираны (Албания) в Баграм (Северный Афганистан). Экипаж состоял из семи человек под руководством Шарпатова. В небе над Афганистаном борт перехватил талибский истребитель МиГ-21, он принудил совершить посадку в районе Кандагара. Всех членов экипажа арестовали, они 378 дней находились в плену в очень тяжелых условиях, мучались от жары, нехватки воды и плохой пищи. В августе 1996 года они смогли завести Ил-76 в ходе техобслуживания и поднять его в воздух. Самолет приземлился в ОАЭ, после чего был доставлен на родину. В августе указом президента России за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из плена в Афганистане, командиру Владимиру Шарпатову присвоили звание Героя Российской Федерации и вручили медаль «Золотая Звезда». В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу. В пятницу же талибы подобрались на расстояние в 50 километров к афганской столице – Кабулу, они обесточили город. Талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана 14 августа 2021, 10:28

Фото: NAWID TANHA/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) начали штурм города Мазари-Шариф – важнейшего населенного пункта на северо-западе Афганистана, заявил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид. Муджахид сообщил, что «тяжелые бои продолжаются вокруг города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх», боевики «начали точечные и быстрые операции по вражеским объектам со всех концов города», передает Ura.ru. По его словам, «противник» понес потери, и талибы продвигаются вперед. «Боевики также разрушили оборонительные линии города Шаран. В руки моджахедов попало большое количество оружия и снаряжения», – подытожил он. Между тем пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщил, что боевая авиация афганской национальной армии нанесла удар по скоплению боевиков в провинции Балх на северо-западе страны, передает «Интерфакс». Указывается, что «убиты 33 талиба, в том числе Кари Халил, он же Абу-Бейкер, ответственный за сбор налогов в уезде Шолгар». Перед этим афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения. Также активные боестолкновения продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх. Наиболее ожесточенные бои идут за города Маймана, центр провинции Фарьяб и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх. Кроме того, в ночь на субботу талибы установили контроль над уездом Сайед Карам в афганской провинции Пактия, передает ТАСС со ссылкой на Муджахида, который утверждает также, что на сторону радикалов якобы перешел глава местной полиции. «Талибы и их союзники нанесли потери солдатам, захватили два танка и много оружия и боеприпасов», – отметил он. По его сведениям, правительственные войска отступили. Источники в Кабуле пока не сообщали о ситуации в провинции Пактия, которая населена пуштунами и граничит на востоке с Пакистаном. Захват района Сайед Карам позволит талибам перерезать провинцию пополам и облегчит продвижение к административному центру Гардез. Ранее в ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город. Норвегия объявила о закрытии посольства в Кабуле 13 августа 2021, 18:10

Фото: Sayed Mominzadah

/XinHua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Посольство Норвегии в афганской столице будет закрыто, заявила министр иностранных дел страны Ине Мари Эриксен Серейде. Посольство в Кабуле закроют на неопределенный срок, сказала глава норвежского МИДа, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Между тем глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия намерена сократить число сотрудников своего посольства в этой стране. Немецкое правительство решило сократить штат посольства до «абсолютного минимума», цитирует Мааса РИА «Новости». Ранее в пятницу Дания объявила об эвакуации персонала своего посольства в Кабуле и временном закрытии диппредставительства. До этого сообщалось, что США отправляют в Кабул три тысячи военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием». Напомним, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции. В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу. Дания эвакуирует персонал из посольства в Кабуле 13 августа 2021, 17:26

Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press

Текст: Дарья Григоренко

Дания эвакуирует персонал своего посольства в Кабуле и временно закрывает свое диппредставительство, сообщает местный телеканал TV2. «Все сотрудники посольства Дании в столице Афганистана Кабуле будут эвакуированы, а посольство будет временно закрыто в ближайшее время», – пояснил глава МИД Дании Йеппе Кофода, передает РИА «Новости». Напомним, что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции. Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации. Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство. Британские военные начали развертывание в Афганистане 13 августа 2021, 22:58 Текст: Антон Антонов

В Афганистане проводится развертывание британских сил, прибывших в страну для поддержки эвакуации граждан, сообщило минобороны Великобритании. Британское правительство одобрило использование военной поддержки. В частности, при необходимости будут использованы самолеты Королевских ВВС. Операцией будет руководить постоянный объединённый штаб в Нортвуде (штаб-квартира британских вооруженных сил в пригороде Лондона). 600 военных уже «начали развертывание, а члены 16-й воздушно-десантной бригады покинут страну в эти выходные», говорится в сообщении. Минобороны Великобритании заявило, что «в течение следующих нескольких недель» сделает «все возможное, чтобы поддержать афганское правительство и тех, кто работал» с британцами «более 20 лет», передает РИА «Новости». Напомним, вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщал, что Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан. США пригрозили жестким ответом в случае нападения на их военных в Афганистане 13 августа 2021, 23:46 Текст: Антон Антонов

Если военные США в Афганистане подвергнутся нападению, Вашингтон даст жесткий ответ, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он подчеркнул, что в случае нападения американские «командиры имеют и всегда имели право и обязанность обороняться». В случае «какой-либо атаки» на силы США американцы «дадут жесткий и уместный ответ», передает ТАСС. Кроме того, ранее Кирби подчеркивал, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Он заявлял, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) видят приход к власти возможным «лишь посредством насилия». Напомним, Соединенные Штаты приступили к переброске дополнительных войск в Афганистан. США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием». В Кабул направили британский и канадский спецназ 13 августа 2021, 13:55 Текст: Наталья Ануфриева

Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана. Официальный Лондон призвал своих граждан при первой возможности покинуть Афганистан, в котором «из-за растущего насилия стремительно ухудшается ситуация с безопасностью», передает Deutsche Welle. На территории страны в данный момент находятся порядка 4 тыс. британцев. Спецподразделения призваны помочь в эвакуации также и местным жителям, работавшим по контракту с силами международной антитеррористической коалиции. Между тем в Совете Безопасности ООН внесен подготовленный Эстонией и Норвегией проект заявления, в котором радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) осуждается за нападения на города и поселки, приводящие к большому числу жертв среди гражданского населения. В документе, который цитируют международные СМИ со ссылкой на дипломатов, отмечается, что ООН «не поддерживает и не будет поддерживать создание какого-либо правительства в Афганистане, навязанного военной силой». Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты. Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что такой запрос поступил, но предметные переговоры пока не ведутся. Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство. США начали переброску дополнительных военных в Кабул 13 августа 2021, 21:37 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты приступили к переброске дополнительных войск в Афганистан, сообщило американское военное ведомство. Войска перебросят в Кабул, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Пентагона. Ранее сообщалось, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием». Дания в пятницу объявила об эвакуации персонала своего посольства в Кабуле и временном закрытии диппредставительства. В ФРГ решили сократить штат своего посольства в афганской столице «до абсолютного минимума», Норвегия же сообщила, что закроет посольство на неопределенный срок. Напомним, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции. В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу. США начали подготовку полной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле 14 августа 2021, 04:59 Текст: Антон Антонов

Центральное командование вооруженных сил США считает неизбежной полную эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле, сообщают СМИ. Источники Politico заявили, что Пентагон уже готовит соответствующий план. Издание смогло ознакомиться со служебной запиской для сотрудников посольства, в которой им велели приступить к уничтожению важной документации и оборудования, передает ТАСС. Кроме того, им велено избавиться от «предметов с логотипом посольства или ведомств» США с «изображением американского флага или же предметов, которые могут быть использованы не должным образом в пропагандистских целях». Все вещи, которые попадают под описание, необходимо «сжигать или утилизировать иным образом». Национальное общественное радио США также сообщало, что персонал обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры. Отмечалось, что в дипмиссии работает много афганцев, неизвестно, будут ли они эвакуированы. Напомним, Соединенные Штаты приступили к переброске дополнительных войск в Афганистан. США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое, как сейчас заявляют в Вашингтоне, будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием». Испания собралась вывезти персонал посольства из Афганистана 13 августа 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

Начинается эвакуация испанцев, которые находятся в Афганистане, сообщил МИД Испании. Ведомство сообщило, что его глава Хосе Мануэль Альбарес обеспокоен ситуацией в Афганистане. Он объявил о «начале репатриации сотрудников посольства, испанцев, остающихся в стране, и тех афганцев и их семей, которые работали бок о бок» с ними, передает РИА «Новости». МИД заверил, что «Испания готова к любым непредвиденным обстоятельствам, включая эвакуацию посольства в случае необходимости, никого не оставят». Мадрид, комментируя наступление сил «Талибана» (движение запрещено в России) заявил, что «не признает правительство» Афганистана, «навязанное силой». Испания заявила, что координирует с членами ЕС и НАТО «ответ, который будет гарантировать защиту интересов» союзников «на благо афганскому народу». В Афганистане остается небольшое число граждан Испании – помимо сотрудников посольства это лишь шесть испанских граждан, пятеро находятся в Кабуле, еще один за его пределами – сотрудник международной организации. Если в Афганистане есть граждане Испании, о которых МИД не знает, они тоже могут рассчитывать на эвакуацию, заявило ведомство. Испания разрабатывает план эвакуации афганских переводчиков, которые сотрудничали с испанцами. Напомним, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции. Ряд западных стран объявили об эвакуации посольств. Су-25 вернулись на базу в Киргизии после учений на границе с Афганистаном 13 августа 2021, 15:46 Текст: Алексей Дегтярев

Российские Су-25 вернулись на базу в Киргизии после учения на полигоне в Таджикистане у афганской границы, сообщила пресс-служба Центрального военного округа. «Звено самолетов Су-25 перебазировано с аэродрома Гиссар на российскую военную базу в Киргизии после завершения совместного учения, которое состоялось в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон Республики Таджикистан», – цитирует сообщение ЦВО РИА «Новости». В ходе учений Су-25 провели задачи по поиску замаскированных баз условного противника, провели авиаудары по мишеням и отработали приемы выхода из-под ударов переносных ЗРК. Также штурмовики обеспечили огневую поддержку с воздуха мотострелковым и танковым подразделениям во время уничтожений незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. В учениях задействовали свыше 2,5 тыс. военных и порядка 500 единиц вооружения от России, Узбекистана и Таджикистана. Ранее в ходе учений на границе с Афганистаном применили «вертолетную карусель». Талибы казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни 14 августа 2021, 11:11 Текст: Наталья Ануфриева

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) казнили 15 представителей сопротивления после взятия одного из окраинных районов города Газни, убитые занимались обороной населенного пункта, сообщают СМИ. Телеканал 1TV сообщил со ссылкой на источник, что казненные представители правительственных сил якобы сами сдались талибам, передает ТАСС. Также The Associated Press сообщает со ссылкой на местные власти, что талибы взяли под свой контроль провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула. Боевики установили контроль над всей провинцией, включая ее административный центр. Ближайшая к Кабулу точка этой провинции находится в 80 км от афганской столицы. Ранее стало известно, что талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.