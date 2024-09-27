Суд в Москве взыскал с Никиты Преснякова долг по оплате коммунальных услуг

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе Мещанского суда, артист накопил долг за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, в котором проживает. Точная сумма задолженности не уточняется. Судебный приказ, обязывающий Преснякова погасить долг, уже вступил в законную силу, передает ТАСС.

Напомним, в июле сбежавший в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вернулся в Россию вслед за супругой Аленой Красновой. По возвращении на родину пара с размахом отметила семилетие со дня свадьбы в одном из ресторанов Ростова.

Помимо празднования годовщины брака, Пресняков мог вернуться в Россию для продажи дачи-особняка на Истре, подаренной ему Пугачевой, пишет издание. Стоимость дома в течение года неоднократно менялась: с 225 млн рублей ценник упал до 125 млн рублей.