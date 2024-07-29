Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.2 комментария
Внук Пугачевой тайно вернулся из США в Россию
Внук Пугачевой Никита Пресняков тайно вернулся из США в Россию
Сбежавший в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вернулся в Россию вслед за супругой Аленой Красновой, сообщают СМИ.
О том, что Пресняков вернулся в Россию, стало известно от его друга, опубликовавшего видео из московского аэропорта, пишет «Московский комсомолец».
Перед этим на родину вернулась жена Преснякова. По возвращении на родину пара с размахом отметила семилетие со дня свадьбы в одном из ресторанов Ростова-на-Дону.
Помимо празднования годовщины брака, Пресняков мог вернуться в Россию для продажи дачи-особняка на Истре, подаренной ему Пугачевой, пишет издание. Стоимость дома в течение года неоднократно менялась: с 225 млн рублей ценник упал до 125 млн рублей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил уехавшим артистам о судьбе «белых эмигрантов».