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Офицер ВСУ передал России данные для удара по командному пункту
Рогов: Офицер ВСУ на запорожском фронте сдался и передал России данные для удара
Офицер украинской армии добровольно сдался в плен и передал данные о командном пункте ВСУ, что позволило нанести по нему удар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, офицер украинской армии на запорожской линии фронта добровольно сдался в плен и перешел на сторону России, передает РИА «Новости». По словам Рогова, украинский офицер передал российской стороне данные о командном пункте и позициях ВСУ на Степногорском направлении.
«Показательный случай произошел на Степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Зеленского», – отметил Рогов. Он также добавил, что после передачи данных офицер указал точное место расположения командного пункта ВСУ, по которому впоследствии был нанесен удар.
Рогов подчеркнул, что все больше украинцев начинают осознавать, что режим Зеленского является «смертоносным чужеродным телом» для Украины, от которого следует избавиться как можно скорее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боец «Айдара» Владимир Зайченко, сдавшийся в плен, выразил желание получить российское гражданство и служить в спецназе «Ахмат».
Украинская армия за последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 200 человек.