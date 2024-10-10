ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 200 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также потеряли три танка, боевую бронированную машину, миномет, станцию РЭБ и автомобиль, пятеро украинских боевиков сдались в плен, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.

Она отразила две атаки в сторону Любимовки и Камышевки. В зоне действия группировки ВСУ потеряли до 30 человек, танк и автомобиль.

Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17-й бригад нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны Дарьино, Колмакова, Леонидово, Любимовки, Мартыновки, Махновки, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Нижнего Клина, Новоивановки, Орловки, Плехово, Правды, Свердликово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

Также авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 78-го десантно-штурмового полка, а также 103-й, 112-й и 119-й бригад теробороны у Катериновки, Мирлог, Мирополья, Обод, Павловки, Речки, Степановки и Ястребиного.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 550 человек, 139 танков, 66 БМП, 98 БТР, 892 бронемашины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 установки РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.