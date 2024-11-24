ЕБРР отказал украинским олигархам в помощи по восстановлению Украины

  • Новость часаВС России отразили контратаку двух бригад ВСУ на Харьковском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    США пригрозили союзникам за помощь в аресте Нетаньяху
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    В Кремле заявили о секретности разработки ракеты «Орешник»
    Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине
    Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали, попав в засаду
    Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

    5 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    31 комментарий
    24 ноября 2024, 12:47 • Новости дня

    ЕБРР отказал украинским олигархам в помощи по восстановлению Украины

    ЕБРР отказался сотрудничать с украинскими олигархами в восстановлении Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский банк реконструкции и развития принял решение не сотрудничать с олигархами на Украине, включая владельца SCM Holdings Рината Ахметова, в рамках программы восстановления страны после конфликта.

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказывается от сотрудничества с украинскими олигархами в вопросах восстановления страны, сообщает РИА «Новости». Президент банка Одиль Рено-Басс заявила, что освобождение экономики Украины от влияния олигархов является фундаментальной задачей для европейской интеграции.

    В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera она подчеркнула, что банку важно избегать компромиссов, которые могут повредить долгосрочным перспективам Украины. «Если бы мы пошли на компромисс в этом вопросе, мы бы нанесли ущерб долгосрочным перспективам страны», – отметила Рено-Басс.

    ЕБРР также выразил нежелание кредитовать или гарантировать займы для компании ДТЭК, находящейся под контролем Рината Ахметова. Банк считает, что Ахметов должен отказаться от контроля над группой для продолжения сотрудничества.

    Рено-Басс подчеркнула необходимость структурных реформ на Украине, отметив, что роль олигархов в экономике слабеет из-за войны, но может измениться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные инвесторы превратили долги Украины в золотую жилу, получив возможность зарабатывать на них. Евросоюз и Международная финансовая кооперация (МФК), являющаяся членом группы Всемирного банка, подписали соглашение об инвестициях для реконструкции Украины на 500 млн евро. ЕБРР приостановил доступ России к финансам и экспертизе банка.

    23 ноября 2024, 17:03 • Новости дня
    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Украинский блогер Шарий сообщил об отъезде дипломатов США, Британии и других стран из Киева

    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Шарий в своемTelegram-канале написал, что сотрудники посольств США, Британии, Франции и Германии покинули пределы Украины. По его словам, большинство из них направились в соседнюю Польшу, а некоторые уехали сразу в свои страны.

    Шарий заявил, что Украину также покинули представители китайского дипломатического корпуса, сотрудники посольств Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

    Официальных подтверждений от самих посольств пока не поступало.

    Ранее посольство США в Киеве временно закрыли после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

    Власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности.

    Позже Владимир Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

    Коментарии (26)
    23 ноября 2024, 14:51 • Новости дня
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины оцепила «Южмаш» в Днепропетровске после удара ракеты «Орешник», а Запад ошеломлен ее появлением у России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что территория завода оцеплена, а любые данные о произошедшем не разглашаются для предотвращения утечек, передает РИА «Новости». По его словам, все собранные сведения передаются западным спецслужбам, «страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник».

    По мнению Рогова, ракета «Орешник» обладает значительным потенциалом для изменения текущего международного баланса сил, и ее появление может существенно повлиять на позиции западных правительств и политиков.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в намерении обмануть граждан Украины, назвав его «клоуном», после заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

    Коментарии (34)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

    Коментарии (20)
    23 ноября 2024, 23:04 • Новости дня
    Ракета ВСУ стоимостью 2,5 млн долларов уничтожила пустые бочки в Бердянске

    ВСУ поразили в порту Бердянска бочки из-под топлива, которые не утилизировали

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара ВСУ в порту Бердянска были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow.

    До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атака ВСУ на порт Бердянска не повлияла на его работу.

    Коментарии (9)
    23 ноября 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, показан удар ОТРК «Искандер» по украинскому МиГ-29 на аэродроме Днепр.

    «В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», – говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29. Ранее российские войска поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

    Коментарии (4)
    23 ноября 2024, 18:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Францию в желании «добить» Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении ударов дальнобойными ракетами по российской территории ведут не к поддержке, а к «добиванию» Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это не поддержка Украины, а ее добивание», – сказала Захарова, комментируя слова Барро о возможности использования Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Британия понесут ответственность за оказание помощи Украине в ракетных ударах по России, и Москва ответит на эти действия. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в управлении ракетными ударами по территории России.

    Коментарии (23)
    24 ноября 2024, 01:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили две ракеты и 27 дронов над Курской областью

    Российская ПВО уничтожила две ракеты и 27 дронов Украины над Курском

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО успешно отразили атаку на Курскую область, сбив две украинские ракеты и 27 беспилотников, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    Смирнов также предупредил жителей о потенциальной опасности и призвал не приближаться к обломкам сбитых объектов, передает ТАСС.

    До этого сообщалось, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 01:04 • Новости дня
    Меркель призвала Киев начать диалог с Россией

    Меркель заявила о необходимости диалога Киева с Россией для урегулирования конфликта

    Меркель призвала Киев начать диалог с Россией
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, заявила о необходимости для Киева и его западных союзников начать диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Она подчеркнула, что военного решения не существует, передает ТАСС.

    Также Меркель поделилась мнением о том, как политикам следует выстраивать отношения с будущим президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, важно сохранять искренность и последовательность в общении с ним, прислушиваясь к его аргументам. Меркель отметила, что Трамп был прав, заявляя о недостаточных расходах европейских стран на оборону.

    Кроме того, экс-канцлер прокомментировала свою политику в отношении сирийских беженцев. Она заявила, что не сожалеет о своих решениях, даже если это привело к росту популярности правопопулистских партий в Германии, таких как «Альтернатива для Германии». Меркель подчеркнула, что нельзя идти на поводу у противников демократии и выразила надежду на ослабление «Альтернативы для Германии».

    Напомним, накануне Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте.

    Коментарии (4)
    23 ноября 2024, 21:47 • Новости дня
    Писториус: Конфликт на Украине перестал быть региональным
    Писториус: Конфликт на Украине перестал быть региональным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский конфликт перестал быть региональным, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус считает, что конфликт на Украине больше «не является региональной войной», сообщает DPA, передает ТАСС. Такое заявление министр сделал на мероприятии, организованном Фондом имени Фридриха Эберта, близким к Социал-демократической партии Германии. По словам Писториуса, Россия перешла на военную экономику и производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз производит за год.

    Он подчеркнул, что безопасность Европы находится под угрозой и потребовал от Германии активнее инвестировать в оборонные возможности страны. «Наша безопасность – хрупкое благо», – отметил министр, акцентируя внимание на необходимости усиления военных мощностей.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 06:21 • Новости дня
    ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией

    Пленный сообщил о минировании ВСУ всех дамб и мостов на границе с Белоруссией

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ заминировали все мосты и дамбы на границе с Белоруссией для их подрыва в случае движения техники, сообщил военнопленный Александр Залесский.

    Как передает РИА «Новости», Залесский служил в 166 батальоне 119 бригады ВСУ. «Серьезных задач нам не давали, у нас в основном вся служба упиралась в Белорусскую границу, мы там охраняли мосты и дамбы заминированные», – приводит его слова агентство.

    Залесский подчеркнул, что все мосты и дамбы на маленьких речках заминированы. При этом у военных есть средства для их подрыва.

    До этого пленный рассказал об обучении ВСУ стрельбе по видео с Youtube.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 17:05 • Новости дня
    Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью

    Минобороны: Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны.

    На опубликованном Telegram-канале Минобороны видео видно, как самолеты Су-25 выходят на боевой курс, а затем запускают ракеты по наземным целям.

    В ведомстве подчеркнули, что атаки были направлены на военные объекты и технику противника, находящиеся в непосредственной близости от границы.

    Ранее вертолеты Ка-52М провели успешные обстрелы бронетехники и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, а штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск, запуская ракеты парами с малых высот, что позволило эффективно уничтожить цели в этих районах.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 18:05 • Новости дня
    ВСУ признали утрату значительной части территории в Курской области

    Reuters: Киев утратил контроль над более чем 40% территории в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев утратил контроль над значительной частью территории в Курской области, ранее занятой ВСУ, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, Киев потерял контроль над более чем 40% территорий в Курской области, которые ранее удерживались Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Источник в Генштабе ВСУ уточнил, что в лучшем случае Украина контролировала около 1376 кв. км, но сейчас эта цифра сократилась до 800 кв. км

    Подчеркивается, что главной целью атаки Киева на Курскую область было замедление наступления российских сил в Донбассе. Контроль над территорией предполагалось использовать как рычаг в будущих мирных переговорах. Однако российские войска продолжают активно продвигаться, усложняя планы Украины, говорится в материале агентства.

    Ранее экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Кроме того, сообщалось, что в результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 07:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона над территорией России

    Средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских БПЛА в течение ночи

    Tекст: Максим Попов

    В ночь на воскресенье средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 34 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины.

    Как сообщило Минобороны, над Курской областью было уничтожено 27 дронов, в Липецкой - четыре, в Белгородской - два. Еще один беспилотник был сбит в Орловской области, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что Киев отправил спецподразделение беспилотников для уничтожения спецназа «Ахмат» в Курской области, но их миссия завершилась неудачей.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Bloomberg: Байден максимально усилит Украину перед возвращением Трампа

    Стало известно о планах Байдена по усилению Украины для противодействия России

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сообщило Bloomberg .

    По информации издания, уходящий президент США Джо Байден предпринимает шаги для усиления Украины перед возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа, сообщает «Лента.Ру».

    Стратегия включает снятие запрета на удары ВСУ вглубь России, передачу Киеву противопехотных мин, а также прощение части украинского долга. Кроме того, упоминаются санкции против Газпромбанка, который, как отмечает агентство, играет ключевую роль в экспорте российского газа.

    Источники сообщают, что инициативы направлены на поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Байден стремится продемонстрировать, что Украина имеет возможности для ответных действий против России.

    Ранее Bloomberg отметило, что Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом из-за дефицита газа и санкций.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские войска продвинулись в Запорожской области
    Залужный допустил прорыв фронта после 2027 года
    ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией
    Жительница Курской области сообщила о мародерстве ВСУ
    Банкоматы в Китае перестали выдавать наличные с карт Газпромбанка
    Суд арестовал имущество замглавы транспортной полиции Махачкалы
    Россиянин отсудил у BMW 300 млн рублей за неисправность вентилятора

    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай забирает одну из важнейших французских легенд

    Китай сделал новый шаг на пути глобальной торговой экспансии – и на этот раз очередь дошла до поистине легендарных продуктов. Возможно, уже в ближайшие годы один из символов западной алкогольной культуры – коньяк – будет разливаться вовсе не в строго определенном регионе Франции, а в Китае. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Правый поворот Европы неостановим

      Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

      5 комментариев
    • Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв
      Демография – не про деньги

      Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

      14 комментариев
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

      Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

      31 комментарий
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............