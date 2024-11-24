ЕБРР отказал украинским олигархам в помощи по восстановлению Украины

ЕБРР отказался сотрудничать с украинскими олигархами в восстановлении Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказывается от сотрудничества с украинскими олигархами в вопросах восстановления страны, сообщает РИА «Новости». Президент банка Одиль Рено-Басс заявила, что освобождение экономики Украины от влияния олигархов является фундаментальной задачей для европейской интеграции.

В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera она подчеркнула, что банку важно избегать компромиссов, которые могут повредить долгосрочным перспективам Украины. «Если бы мы пошли на компромисс в этом вопросе, мы бы нанесли ущерб долгосрочным перспективам страны», – отметила Рено-Басс.

ЕБРР также выразил нежелание кредитовать или гарантировать займы для компании ДТЭК, находящейся под контролем Рината Ахметова. Банк считает, что Ахметов должен отказаться от контроля над группой для продолжения сотрудничества.

Рено-Басс подчеркнула необходимость структурных реформ на Украине, отметив, что роль олигархов в экономике слабеет из-за войны, но может измениться в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные инвесторы превратили долги Украины в золотую жилу, получив возможность зарабатывать на них. Евросоюз и Международная финансовая кооперация (МФК), являющаяся членом группы Всемирного банка, подписали соглашение об инвестициях для реконструкции Украины на 500 млн евро. ЕБРР приостановил доступ России к финансам и экспертизе банка.