Галкин отреагировал на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России

Галкин назвал выдумками сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Пугачева намерена дать большой сольный концерт в России, Галкин сказал: «Выдумки от начала до конца».

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил о планах Пугачевой выступить в России и попытаться повлиять на то, чтобы с ее супруга сняли статус иноагента, передает РИА «Новости».

Ранее Пугачева заявила, что вооруженные конфликты не позволяют ей выступать на сцене.