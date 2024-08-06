Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.0 комментариев
Галкин отреагировал на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России
Галкин назвал выдумками сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России
Информация о том, что Алла Пугачева до конца этого года планирует выступить в России, не соответствует действительности, заявил супруг певицы Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ).
Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что Пугачева намерена дать большой сольный концерт в России, Галкин сказал: «Выдумки от начала до конца».
Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова сообщил о планах Пугачевой выступить в России и попытаться повлиять на то, чтобы с ее супруга сняли статус иноагента, передает РИА «Новости».
Ранее Пугачева заявила, что вооруженные конфликты не позволяют ей выступать на сцене.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом