Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.8 комментариев
Пугачева объяснила свой отказ выступать на сцене
Вооруженные конфликты не позволяют мне выступать на сцене, заявила народная артистка СССР Алла Пугачева в интервью корреспонденту эстонского издания Lifestyle Baltic на музыкальном фестивале Laima Rendezvous в Юрмале.
«Пока где-то слышны выстрелы – птицы молчат. Я не могу это преодолеть... этот барьер не дает мне покоя», – отметила Пугачева, добавив, что уже 15 лет не проводит гастроли, пишет «Фонтанка».
Она отметила, что петь все так же может и с удовольствием приедет, когда появится желание и вдохновение». В завершение артистка исполнила фрагмент из антивоенной песни 1960-х «Пусть всегда будет солнце».
Ранее Минюст сообщил, что не нашел оснований для включения Аллы Пугачевой в реестр иностранных агентов.