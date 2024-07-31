Пугачева объяснила свой отказ выступать на сцене

США заявили о работе над «разрывом» отношений Армении с Россией

Помощник главы Госдепа О'Брайен подтвердил вовлеченность США в процесс «разрыва» Арменией отношений с Россией

Tекст: Антон Антонов

На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам О'Брайен выразил поддержку «храбрым шагам» Пашиняна по «разрыву с Россией». По его словам, в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха «значительная часть населения Армении хочет дистанцироваться от России», а США «создают условия для того, чтобы это произошло», передает ТАСС.

Он рассказал, что Западом создана «новая платформа для помощи Армении в снижении зависимости от России». О'Брайен признал, что Армения «почти полностью зависит от России в экономическом и энергетическом плане», поэтому требуется «диверсификация».

По версии О'Брайена, Россия якобы добивается того, чтобы урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном «развивалось на условиях» Москвы. О'Брайен утверждает, что это «вызывает раздражение» как у Еревана, так и у Баку. Заинтересованность США О'Брайен объяснил тем, что «невероятно богатые страны Центральной Азии» имеют сейчас возможность «выхода на мировые рынки лишь через Россию или Китай», а Вашингтон хочет «открыть путь, пролегающий через Азербайджан и Армению».

По его словам, США наблюдают в ряде стран «от Каспия до Адриатики» желание иметь меньше связей с Россией и быть ближе к членству в ЕС и НАТО или укреплять отношения с этими объединениями. При этом О'Брайен сказал, что последние два года в этом регионе наблюдалось «желание быть дальше от России», но сейчас начались «некоторые откаты, иногда подпитываемые Россией, иногда – местными элитами». «И мы ведем работу в каждом из этих мест, у каждого из них есть свои особенности, но мы работаем везде, чтобы попытаться укрепить платформу, которую мы построили», – сказал он.

Напомним, турецкие СМИ заявили, что Соединенные Штаты рассматривают возможность открытия «южного фронта» против России, используя для этого Армению.