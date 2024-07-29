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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    5 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

    26 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    30 комментариев
    29 июля 2024, 21:57 • Новости дня

    Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом

    Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом
    @ Дмитрий Серебряков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минюст РФ не видит оснований, которые позволили бы сделать вывод о наличии обстоятельств для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом, следует из ответа министерства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева (партия «Родина»).

    В сообщении говорится, что в настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей. Отмечается, что в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента Минюстом будет рассмотрен вопрос о включении ее в соответствующий реестр, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом и лишить имущества за дискредитацию Российской армии.

    29 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин решил создать Морскую коллегию России

    Патрушев объявил о создании Путиным Морской коллегии России

    Путин решил создать Морскую коллегию России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял решение создать Морскую коллегию РФ, сообщил помощник российского лидера Николай Патрушев.

    Цель создания Морской коллегии России – повышение координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечение защиты национальных интересов России в Мировом океане, сообщил Патрушев, передает РИА «Новости».

    В ее составе будут сформированы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности страны.

    Персональный состав Морской коллегии будет определен и позже утвержден президентом, добавил Патрушев.

    Ранее Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития кораблестроительной отрасли для обеспечения обороны страны.

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    29 июля 2024, 05:21 • Новости дня
    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams

    Российские артиллеристы «Краснополем» уничтожили застрявший в грязи танк Abrams

    «Краснополь» уничтожил застрявший в грязи танк Abrams
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили застрявший в грязи американский танк Abrams вместе с экипажем на Авдеевском направлении СВО, сообщило Министерство обороны России.

    В сообщении ведомства говорится, что Abrams был уничтожен военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С», передает ТАСС.

    По словам командира САУ с позывным Восьмой, российские военные долго охотились за танком Abrams, нашли и уничтожили его в грязи, где он застрял вместе с экипажем.

    В Минобороны России добавили, что корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчеты беспилотников «Орлан-30».

    Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр».

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    29 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска

    Алаудинов: У Славянска – Краматорска первая линия укреплений ВСУ полностью утеряна

    Алаудинов рассказал о потере ВСУ первой линии обороны у Славянска
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    Как сказал Алаудинов в эфире Первого канала, отвечая на вопрос об укреплениях ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка, подразделения Минобороны продвигаются, первая линия их укрепов полностью для ВСУ утеряна, и сегодня российские войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно, передает ТАСС.

    Ранее Алаудинов рассказал, что в Волчанске первая линия высотных домов находится под контролем ВС России.

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    29 июля 2024, 08:58 • Новости дня
    Ученые впервые засняли на видео столкновение исполинской акулы с кораблем
    Ученые впервые засняли на видео столкновение исполинской акулы с кораблем
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Американским и ирландским ученым удалось зафиксировать на видео случай столкновения семиметровой исполинской акулы с судном у берегов Ирландии.

    Как сообщает издание IFLScience, случай столкновения исполинской акулы с судном впервые в истории удалось запечатлеть на камеру. нцидент произошел у берегов Ирландии, где исследователи проводили наблюдения за местной популяцией акул.

    Для сбора данных ученые оснастили одну из акул видеокамерой, которая автоматически отцепляется и всплывает на поверхность после нескольких часов работы. Полученные записи показали, что перед столкновением акула активно кормилась на мелководье. Однако при приближении судна она попыталась уклониться, но все же получила удар килем корабля.

    После столкновения акула резко изменила свое поведение: она покинула прибрежную зону и ушла на глубину, где провела следующие 7,5 часов. На видеозаписи видно, что акула периодически ложилась на дно, вероятно, для отдыха. Ученые пока не могут точно сказать, вернулась ли акула после этого на мелководье.

    Ранее китовую акулу – самую крупную рыбу в мире, заметили около побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море.

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    29 июля 2024, 14:43 • Новости дня
    В ФРГ призвали Бербок покинуть пост до выяснения обстоятельств визового скандала
    В ФРГ призвали Бербок покинуть пост до выяснения обстоятельств визового скандала
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо покинуть свой пост до выяснения обстоятельств скандала вокруг выдачи виз мигрантам, заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

    Вайдель на своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России) указала на расширение визового дела Бербок. Теперь, по ее словам, министерство иностранных дел «действовало как контрабандист, чтобы переправить в страну тысячи мигрантов без документов». Сейчас, уточнила лидер АдГ, прокуратура проводит расследование, поэтому Бербок должна оставить свой пост до выяснения обстоятельств, передает ТАСС.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на внешних границах Евросоюза на фоне визового скандала в Польше из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов.

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    28 июля 2024, 22:36 • Новости дня
    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль

    Эрдоган: Турция может войти в Израиль, как в Карабах и в Ливию

    Эрдоган допустил ввод турецких войск в Израиль
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию, ничего невозможного нет, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с Израилем то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», – приводит ТАСС слова Эрдогана.

    Телеканал Halk TV считает, что таким образом турецкий лидер заявил, что готов поддержать Палестину любыми способами и средствами.

    Эрдоган отметил успехи оборонной промышленности Турции, но заявил, что если бы они были еще значительнее, Израиль «не сделал бы с Палестиной то, что сделал», передает РИА «Новости».

    Местные СМИ напомнили, что в ноябре прошлого года миссия турецких вооруженных сил была продлена в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра.

    Также в ноябре 2023 года был продлен мандат на пребывание турецкого воинского контингента в Ливии.

    Ранее Эрдоган рассказал, что глава «Моссада» провел переговоры с представителями ХАМАС в Дохе. Переговоры принесли некоторые позитивные шаги.

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    29 июля 2024, 10:30 • Новости дня
    Группа «Вагнер» заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали

    Группа «Вагнер» заявила о потерях в ожесточенных боях с боевиками в Мали

    Группа «Вагнер» заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, есть потери среди бойцов, погиб командир штурмового отряда.

    Как говорится в заявлении группы в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера», с 22 по 27 июля военнослужащие FAMа и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» под руководством командира Сергея Шевченко (позывной «Пруд») в окрестностях Тин-Заутина вели ожесточенные бои с боевиками из «Координационного движения Азавад» (CMA) и «Аль-Каида* в Сахеле», передает РИА «Новости».

    Там добавили, что в первый день «группа Пруда» уничтожила большую часть исламистов, но наступившая песчаная буря позволила противнику перегруппироваться и нарастить численность до тысячи человек, в связи с чем командованием ЧВК «Вагнер» было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий.

    В заявлении отмечается, что 25 июля боевики вновь атаковали, но попытка нападения была отбита.

    «В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер» и солдат FAMa. Последняя радиограмма от «группы Пруда» поступила 27 июля в 17.10: «Остались втроем, продолжаем вести бой», – добавляется в заявлении.

    Подчеркивается, что командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко погиб в бою.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия нанесла удар в Африке по военному престижу США.

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    29 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    На крупнейшем химзаводе Германии произошел взрыв

    В Германии на химзаводе BASF произошел взрыв, 14 человек пострадали

    На крупнейшем химзаводе Германии произошел взрыв
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На самом крупном немецком химическом производстве в городе Людвигсхафен произошел взрыв, заводом владеет компания BASF.

    Взрыв произошел около 13.00 мск в понедельник, за взрывом последовало возгорание, пострадали 14 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Пожар удалось потушить, пострадавших доставили в заводскую поликлинику, у них легкие ранения. Власти Людвигсхафена предупредили жителей об опасности из-за выделения в воздух продуктов горения. Причины взрыва пока не сообщаются.

    В мае в Берлине на территории завода Diehl Metal Applications оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T, произошел пожар.

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    29 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции.

    Как цитирует Идальго France Bleu, огромные эмоции, от которых трудно прийти в себя, гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь на борт не только парижан, но и весь мир, передает RT.

    «Эта церемония сказала о нас все», – сказала Идальго.

    Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Олимпиада в Париже для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка.

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    29 июля 2024, 14:51 • Новости дня
    Журова оценила заявление Губерниева о «неспортивной» России
    Журова оценила заявление Губерниева о «неспортивной» России
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нужно развивать соревнования в России, заявила первый зампред думского комитета по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя высказывание спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что Россия не является спортивной державой.

    Губерниев, по ее мнению, «может быть крайне жесток» в своих оценках, сказала Журова «Ленте.ру».

    Она отметила, что не согласна с его утверждением о том, что Россия «неспортивна», в стране уделяется спорту большое внимание.

    По мнению парламентария, в США выстроена система спорта так, что внутренние соревнования, к примеру, по плаванию, бывают интереснее, чем чемпионат мира по плаванию, Журова предположила, что Губерниев указывал именно на это.

    С болельщиками в США работают так, что внутренние соревнования в стране считаются выше, чем мировые первенства.

    «Кто мешает и нам так сделать? Начать хотя бы с фигурного катания. Я уже целый год говорю, что нужно сделать лигу фигурного катания, лигу художественной гимнастики, где все будут видеть, что уровень выступлений здесь значительно выше, чем на любом мировом первенстве», – добавила собеседница.

    Ранее Губерниев называл отличной церемонию открытия Олимпиады в Париже. Говоря о загрязнении Сены, не позволившей триатлонистам перед выступлением потренироваться, комментатор призвал решать собственные проблемы внутри России.

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    29 июля 2024, 13:19 • Новости дня
    Стала известна причина смерти Шинейд О’Коннор

    The Guardian: Причиной смерти Шинейд О’Коннор стала болезнь легких и бронхиальная астма

    Стала известна причина смерти Шинейд О’Коннор
    @ Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма стали причиной смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, сообщила газета The Guardian со ссылкой на запись в свидетельстве о смерти певицы.

    Как пишет издание, первый муж и близкий друг О’Коннор Джон Рейнолдс оформил свидетельство о смерти в Лондоне 24 июля 2024 года, в котором говорится, что смерть наступила вследствие «обострения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей», передает ТАСС.

    Ранее британский коронер, который расследовал причину смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, подтвердил, что она наступила по естественным причинам.

    Напомним, О’Коннор умерла в июле 2023 года в возрасте 56 лет.

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    29 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Индекс РТС обвалился после публикации официального курса доллара

    Индекс РТС за минуту упал на 3,57% после роста официальных курсов доллара и евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский фондовый рынок отреагировал резким падением на решение Банка России повысить официальные курсы доллара и евро. Индекс РТС за несколько минут потерял более 3,5%, что стало одним из самых значительных снижений за последние недели, свидетельствуют данные Мосбиржи.

    По данным на 17:41 мск, индекс РТС снизился на 3,57% – до 1062,7 пункта. К 17:47 мск индекс РТС замедлил снижение и находился на уровне 1064,34 пункта (-3,42%), передает ТАСС.

    Отмечается, что причиной волатильности стало ежедневное обновление индикативного курса рубля, проводимое Московской биржей после публикации официальных курсов валют Центробанком.

    ЦБ установил официальный курс доллара на 30 июля на уровне 86,55 рубля, что на 99 копеек выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 87 копеек - до 94,13 рубля, юаня - на 13 копеек, до 11,85 рубля.

    Ранее сообщалось, что на фоне американских санкций акции Мосбиржи упали на 6,5%.

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    29 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Внук Пугачевой тайно вернулся из США в Россию

    Внук Пугачевой Никита Пресняков тайно вернулся из США в Россию

    Внук Пугачевой тайно вернулся из США в Россию
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбежавший в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вернулся в Россию вслед за супругой Аленой Красновой, сообщают СМИ.

    О том, что Пресняков вернулся в Россию, стало известно от его друга, опубликовавшего видео из московского аэропорта, пишет «Московский комсомолец».

    Перед этим на родину вернулась жена Преснякова. По возвращении на родину пара с размахом отметила семилетие со дня свадьбы в одном из ресторанов Ростова-на-Дону.

    Помимо празднования годовщины брака, Пресняков мог вернуться в Россию для продажи дачи-особняка на Истре, подаренной ему Пугачевой, пишет издание. Стоимость дома в течение года неоднократно менялась: с 225 млн рублей ценник упал до 125 млн рублей.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил уехавшим артистам о судьбе «белых эмигрантов».

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    29 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    Сына миллиардера Бажаева отправили под арест на два месяца
    Сына миллиардера Бажаева отправили под арест на два месяца
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын бизнесмена-миллиардера Мусы Бажаева Тимур помещен под стражу по решению Замоскворецкого суда Москвы, его обвиняют в нападении на полицейского.

    Бажаеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября, передает ТАСС.

    ГУ МВД по Москве сообщало, что Тимур Бажаев напал на правоохранителя, который запретил ему идти на закрытую территорию олимпийского комплекса «Лужники» в Москве.

    Коментарии (55)
    29 июля 2024, 04:00 • Новости дня
    Маск обвинил Харрис в желании устроить «холокост человечества»
    Маск обвинил Харрис в желании устроить «холокост человечества»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Философия вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    В соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России) Маск прокомментировал одно из заявлений Харрис в Пенсильвании в сентябре 2023 года. Вице-президент тогда обратила внимание на беспокойство молодых американцев по поводу изменения климата..

    «Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине – тревожность из-за климата» <...> Это страх перед будущим и неизвестностью – есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома», –приводит РИА «Новости» слова Харрис.

    Маск увидел в этих словах угрозу всем людям. По его словам, естественным продолжением философии Харрис стал бы фактический холокост всего человечества, его вымирание.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что победа вице-президента Камалы Харрис на выборах в ноябре приведет к втягиванию страны в третью мировую войну.

    Газета ВЗГЛЯД перечисляла пять слабых мест Камалы Харрис.

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      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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