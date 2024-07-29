Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом
Минюст РФ не видит оснований, которые позволили бы сделать вывод о наличии обстоятельств для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом, следует из ответа министерства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева (партия «Родина»).
В сообщении говорится, что в настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей. Отмечается, что в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иностранного агента Минюстом будет рассмотрен вопрос о включении ее в соответствующий реестр, передает РИА «Новости».
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом и лишить имущества за дискредитацию Российской армии.