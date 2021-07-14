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14 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Почему Россия не может побороть бедность

По-прежнему не менее 12% россиян можно назвать бедными Павел Лисицын/РИА «Новости»
Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности – опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему не приближаемся к уровню Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок? Подробности...
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Чем закончится борьба талибов с Турцией

«Талибан» пригрозил турецким «оккупантам» сопротивлением Stringer Afghanistan/Reuters
Турция намерена взять под контроль аэропорт в Кабуле после вывода оттуда войск США. В ответ талибы обвинили Анкару в нарушении суверенитета Афганистана и пообещали оказать оккупантам сопротивление. Какие цели преследует Турция на афганской земле и чем усиление влияния Анкары в Средней Азии может обернуться для России? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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России пора выйти из Совета Европы

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Как Румыния вытесняет Россию из Молдавии

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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
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    В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане?

    Чем закончится борьба талибов с Турцией

    «Талибан» пригрозил турецким «оккупантам» сопротивлением    14 июля 2021, 12:58
    Фото: Stringer Afghanistan/Reuters
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов,

    Турция намерена взять под контроль аэропорт в Кабуле после вывода оттуда войск США. В ответ талибы обвинили Анкару в нарушении суверенитета Афганистана и пообещали оказать оккупантам сопротивление. Какие цели преследует Турция на афганской земле и чем усиление влияния Анкары в Средней Азии может обернуться для России?

    В среду спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что активные боевые действия в стране могут продлиться еще два месяца, в течение которых «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в состоянии взять под контроль еще несколько провинций. Но это, по его словам, не будет означать полновластия талибов в Афганистане.

    Он также отметил, что талибы взяли под контроль до половины уездов в стране из более чем 400, но не в силах захватить и удерживать административные центры провинций. «Да, талибы в состоянии с военно-технической точки зрения совершать налеты, набеги, врываться в городах, но удержать – у них пока нет для этого сил», – добавил высокопоставленный российский дипломат.

    Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. На прошлой неделе силам безопасности Афганистана удалось остановить талибов в Кандагаре.

    9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. 

    Кроме того, во вторник источник в военных кругах сообщил, что под контроль «Талибана» перешел стратегический пункт Спин-Болдак на границе с Пакистаном, имеющий важнейшее торгово-экономическое значение.

    На этом фоне все большую активность в регионе проявляет Турция. Появились сообщения о предложении Анкары обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Вашингтон уже согласовали планы защиты аэропорта. Вашингтон, в свою очередь, приветствовал «обязательство» Анкары играть ведущую роль в обеспечении безопасности воздушной гавани.

    В то же время талибы обвинили Турцию в нарушении суверенитета и территориальной целостности Афганистана. Они также предупредили Анкару: если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление, и ответственность за последствия будет на плечах «тех, кто вмешивается во внутренние дела» страны.

    Отметим, что кабульский аэропорт – основная воздушная гавань Афганистана для дипломатов и гуманитарных работников. Беспокойство Запада вызывает то, что после ухода коалиции аэропорт может попасть в руки талибов, поэтому НАТО стремится быстро найти решение проблемы.

    Риск столкновений между талибами и турками в Афганистане возрастает, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. «Талибы готовы на самые неожиданные действия, тем более что движение «Талибан» – это разрозненные группировки со своим руководством. Мало ли, что учудит какой-нибудь полевой командир. Кто-то будет с турками дружить, а кто-то будет их резать и брать в заложники», – пояснил он.

    На ваш взгляд

     
    В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?



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    Но Турцию угрозы не остановят, поскольку Анкара давно вынашивает планы закрепиться в Афганистане, чтобы расширить свое внешнеполитическое влияние и осуществить экспансию в Центральной Азии. При этом внутри самой Турции Эрдогану афганская кампания ничем не грозит, добавил эксперт. «Эрдоган подмял под себя всех своих соперников и переписал конституцию. Народ приветствует консолидацию вокруг лидера и поддерживает его идеи», – пояснил аналитик.

    «Турки много лет присутствуют на афганской земле, опираясь, в первую очередь, на местных тюрков – узбеков и туркмен, в меньшей степени – на другие народы, например, на таджиков. Также Эрдоган продолжает патронировать уйгуров», – указал эксперт.

    По его мнению, в случае закрепления в Афганистане, Турция усилит свое влияние на регион. «Турки будут обещать азиатским странам прикрытие, защиту, новые договоренности. Кроме того, Турция будет вредить нам. Поэтому, отчего бы Эрдогану не попытаться ловить рыбу в мутной воде Афганистана?», – риторически отметил Сатановский.

    В свою очередь востоковед Вячеслав Матузов видит две причины в стремлении Турции обосноваться в Афганистане. С одной стороны, «Турция – проводник американской внешней политики в Афганистане», считает эксперт. С другой стороны, Турция здесь преследует свои собственные интересы.

    «Кто такой Эрдоган и его «Партия справедливости и развития»? Это по сути запрещенная в России организация «Братья-мусульмане». Эрдоган одной рукой стремится распространить в разных регионах исламскую идеологию с примесью неоосманизма. Отсюда – попытки усиления влияния Турции в Ливии, Ираке, Египте, Сирии, Пакистане и Афганистане», – отметил собеседник.

    А вторая рука Эрдогана «протянута на север – к границам России». «В этот ареал входит не только Азербайджан. Речь в том числе идет и о туранской теории, которую они развивают для того, чтобы «поковыряться» у нас в Поволжье, Татарстане, Туве и других регионах. Я уже не говорю про Казахстан. Там у них вообще великолепные позиции», – пояснил он.

    Матузов подчеркнул, что США используют «неоосманские и туранские интересы Эрдогана», всячески его поощряя. «К примеру, укрепление Турции в Средней Азии приведет в этот регион не китайцев или русских, а американцев. Турция – одно из ведущих государств НАТО. Забывать об этом нельзя», – убежден эксперт. При этом востоковед полагает, что

    Турции не удастся обосноваться в Афганистане,

    потому что движение «Талибан», «которое наверняка будет руководящей властью в стране», четко заявило о том, что не потерпит никакого иностранного военного присутствия. «Американцы, которые хотят вместо себя пристроить в Кабуле турецких союзников, получат по носу», – уверен собеседник. Он также напомнил, что «американцы не справились с талибами за 20 лет». «У Турции шансов еще меньше», – прогнозирует Матузов.

    Вместе с тем, несмотря на заверения талибов о том, соседям Афганистана не стоит переживать о безопасности на своих границах, большинство игроков региона стремятся купировать растущие угрозы. Данной проблематике посвящен саммит министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 13-14 июля в Душанбе. В рамках саммита Сергей Лавров уже провел переговоры со своим афганским коллегой, где обсуждалось двустороннее взаимодействие, в том числе в контртеррористической и торгово-экономической областях.

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