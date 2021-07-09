Талибы пообещали Москве не переходить границ

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9 июля, пятница  |  Последнее обновление — 23:32  |  vz.ru
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Рынок нефти напугали повторением 2020 года

Мир пока избежал повторения исторического обвала нефти REUTERS/Sergei Karpukhin
Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть. В прошлом году похожая ситуация обернулась обвалом мировых котировок и стоимость барреля в какой-то момент была отрицательной. Сейчас рынок испугался повторения сценария 2020 года. Насколько это реально?  Подробности...
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Предвыборные списки партий наполнили люди-смыслы и спонсоры

На думских выборах самые высокие шансы эксперты обещают либо новым, либо обновленным старым партиям Кирилл Каллиников/РИА Новости
Все 14 партий, имеющих право идти на выборы без сбора подписей, представили в ЦИК списки своих кандидатов. Какие партии и почему имеют теперь наибольшие шансы пройти в Госдуму? Кто сумел значительно обновить ряды своих кандидатов в депутаты и привлек под свои знамена лидеров общественного мнения, а кто предпочел спонсоров?  Подробности...
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Кого можно назвать главной феминисткой России

Общее количество фемактива в России не подсчитано, но оно растет буквально на глазах Сергей Фадеичев/ТАСС
Вскоре после революции в Советской России были созданы женсоветы, задачей которых была трансформация общества для достижения гендерного равенства. Лидерами этой феминистской по сути сети стали Инесса Арманд и Александра Коллонтай – женщины без оговорок выдающиеся. Есть ли такие среди современных российских феминисток? Подробности...
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Среди польской элиты ищут «пророссийских врагов народа»

Януш Онышкевич и Адам Ротфельд – польские политики, подвергшиеся жесткой критике за желание диалога с Россией REUTERS/Peter Andrews PA/CVI
Некоторые бывшие государственные чиновники открыто называются в Польше предателями – а все из-за того, что они посмели лишь немного усомниться в оголтело русофобской политике польского руководства. Чтобы поддержать накал антироссийских настроений в ход идут откровенные фальшивки и бездоказательные обвинения. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Лжегерои среди нас

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Время идет, и молодым проходимцам надо соответствовать какой-то войне. Ну, значит, Афганской, Чеченской, боевым действиям в Дагестане, а сейчас, наверное, уже выдают себя за ветеранов боевых действий в Сирии. Подробности...
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Украинский народ разделен по социальному положению

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Культурное пространство между Россией и Украиной до сих пор является в известной степени общим, что прослеживается даже в новом поколении украинцев. Подробности...
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России не нужен хаос в Афганистане

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Туркмено-афганская граница – одна из самых уязвимых. Ходят слухи, что там туркменским военным не выдают оружие, потому что его отбирают боевики. В любом случае, даже если Ашхабад также попросит Москву о помощи, военное присутствие России в регионе не является панацеей от радикализма. Подробности...
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Коронавирус с нами навсегда

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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

  • «Москва слезам не верит»

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    В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане?

    Талибы пообещали Москве не переходить границ

    Новое поколение «талибов» оказалось способно договариваться с Москвой    9 июля 2021, 23:30
    Фото: Allauddin Khan/AP/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Наталья Макарова

    Талибы с боем вошли в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Развивают они наступление и в других провинциях. В таком темпе уже через полгода под их контролем окажется вся страна. Одновременно «Талибан» прислал делегацию на переговоры в Москву. Стоит ли искать с ними общий язык и о чем нам вообще договариваться?

    В пятницу стало известно о том, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кандагар, второй по значимости город страны, а также взяли под свой контроль около десятка районов вокруг Кандагара. Как пишет Anna-news, боевики проникли в город через пригород Мирбазар и, судя по видеозаписям с места событий, прошли его без боя. Далее исламисты выдвинулись к городской тюрьме, вероятнее всего, целью их рейда было освобождение заключенных. Боевики отправили парламентеров к администрации тюрьмы и предложили сдаться. После этого в городе начались уличные бои. Нападавшим удалось захватить два блокпоста правительственных сил. Появились и жертвы среди местного населения.

    Поначалу власти провинции заявили, что боевики уже отступили под натиском правительственных сил. Однако к вечеру стало известно, что силам безопасности удалось всего лишь остановить продвижение «талибов» вглубь города. Об этом сообщил телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на местные власти. По словам начальника полиции Кандагара Салема Эхсаса, правительственные войска проводят перегруппировку, чтобы подготовиться к отражению новых атак и последующему вытеснению боевиков из города. Сообщается, что в Кандагар прибыло подкрепление регулярных войск.

    Тем временем бои продолжались в других уголках страны. Так, на северо-западе Афганистана талибы всего за сутки захватили еще восемь районов города Герат, центра одноименной провинции, граничащей с Ираном и Туркменией, а также таможенный пункт и погранпереход Ислам-Кала, сообщает тот же «Толо ньюс». После этого отряд афганских пограничников был вынужден отступить на территорию Ирана. Правительство Афганистана уже начало переговоры с Тегераном о возвращении афганцев в страну – авиарейсом в Кабул.

    Бои продолжались в других провинциях, в том числе в Баглане, Герате, Газни, в районах, граничащих с Таджикистаном, Ираном, Пакистаном. Представитель «Талибана» сообщил, что уже «85% территории Афганистана перешло под управление «Исламского эмирата». Правда, правительственные войска отступают не везде. Так, армии удалось отбить у «Исламского эмирата» город Али-Абад в провинции Кундуз, сообщили в Минобороны.

    Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич напомнил, что Кандагар всегда был ключевым центром для Юга страны, и именно там еще в 90-е базировались лидеры моджахедов. «С тех пор бунтарский дух Кандагара никуда не делся. И сегодня, судя по всему, морально-психологический настрой силовиков в самом городе, и во всей республике сильно пошатнулся», – считает Клинцевич.

    По оценке военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, и в Кандагаре, и по всей республике постепенно «большинство жителей переходит на сторону талибов». Собеседник считает вполне реалистичными обещания «Талибана» к концу года захватить все административные центры страны и восстановить свою власть повсеместно.

    Неожиданные гости в Москве

    Пока в Кандагаре шли уличные бои, делегация политического офиса «Талибана» вела переговоры в Москве, куда она прибыла еще в четверг. На встрече с директором второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставителем президента по Афганистану Замиром Кабуловым, талибы пообещали не вторгаться в соседние государства, а внутри страны – не нападать на дипломатические миссии. Кроме того, они заверили Кабулова в своем намерении бороться с ИГИЛ* и другими террористами, а также искоренить производство наркотиков.

    По итогам переговоров делегация провела пресс-конференцию в центре Москвы – в отеле Radisson Collection Hotel (гостиница «Украина»). «Что касается границ в целом, то мы заверяем всех, что с нашей стороны проблем нет. Мы заверяем всех наших соседей, чтобы были спокойны относительно безопасности на наших границах. Мы также просим их не вмешиваться в наши внутренние дела. Мы никому этого не позволяем. Мы хотим решать любые проблемы путем диалога и понимания», – заявил один из членов делегации Мухаммад Наим. По его словам, цель «Талибана» – построение «свободной исламской государственной системы».

    Как пишет РИА Новости, Наим особо подчеркнул, что права женщин на образование и работу будут гарантированы. Как известно, в 90-е годы, когда талибы первый раз пришли к власти, они по сути отказывали женщинам в основных правах и свободах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин знает о визите талибов и их переговорах с МИД, и что «контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане». В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров сделал программное заявление. По его словам, Москва не будет предпринимать никаких действий по Афганистану, пока ситуация развивается только в пределах республики. Он подчеркнул, что эскалация в Афганистане беспокоит Россию в плане возможного «перелива неприятностей» на территорию союзников Москвы. Союзниками России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются, в частности, Киргизия и Таджикистан.

    Политологи не исключают, что в ходе визита талибы сумели найти общий язык с российскими дипломатами. Как заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, теперь сближение Москвы с лидерами «Талибана» возможно.

    «Если взглянуть на контакты России с талибами, то мы увидим совпадающие тактические цели двух сторон.

    Москве «Талибан» был нужен для оказания влияния на афганский мирный процесс. Талибы в то же время использовали свои контакты с РФ как элемент давления на США», – напомнил эксперт. По мнению аналитика, теперь все зависит от того, насколько стороны и далее будут нужны друг другу.

    Заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев не верит в то, что Москва и «Талибан» могут заключить сепаратную сделку за спиной у Кабула. «Участие Москвы касается только межафганского диалога. В «Талибане» не с кем договариваться – движение состоит из нескольких разрозненных группировок, которые подчиняются разным заграничным кураторам. Такая децентрализация не предполагает возможности ведения диалога», – указал эксперт.

    Евсеев не верит обещаниям талибов оставить в покое Таджикистан или Узбекистан. По его мнению, «Исламский эмират» лишь пытается усыпить бдительность Москвы. «Если мы будем сидеть и ждать, пока талибы придут к власти в странах центральной Азии, то потом решать проблему будет гораздо труднее. Речь не идет о том, что мы должны вводить войска на афганскую территорию. Но надо формировать «Северный альянс-2» с участием Таджикистана и Узбекистана», – уверен аналитик.

    На ваш взгляд

     
    В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?



    Впрочем, в Совете безопасности России вообще сомневаются, что талибы сумеют взять под контроль всю территорию Афганистана, не говоря уже об их скором появлении на постсоветском пространстве. «Мы получаем информацию о росте влияния талибов, о захвате тех или иных уездов», – подтвердил замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов. Однако, добавил он, «сейчас в республике ведутся активные действия» и гарантии захвата талибами всей страны нет, сообщает ТАСС.

    А первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что России в афганском вопросе следует опасаться больше не талибов, а Турции. Депутат уверен, что президент Турции Эрдоган не просто так согласился на просьбу США взять под охрану аэропорт в Кабуле. «Турки намерены использовать его для создания своей военной базы и дальнейшей экспансии в соседнюю Среднюю Азию. Это, по прогнозам парламентария, может привести к прямому столкновению России и Турции в этом регионе. «Столкновение наших интересов с турками уже происходит, но пока разрешается бескровно. А что там будет дальше – вопрос открытый», – резюмировал депутат.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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