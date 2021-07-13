Сатановский: Эрдоган попытается ловить рыбу в мутной воде Афганистана

Радикальные исламисты готовы атаковать турецких военных в Афганистане, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя угрозы «Талибана» в адрес Турции –если ее военные вступят на афганскую землю.

«Талибы готовы на самые неожиданные действия, тем более что движение «Талибан» (запрещенное в России) – это разрозненные группировки со своим руководством. Мало ли, что учудит какой-нибудь полевой командир. Кто-то будет с турками дружить, а кто-то будет их резать и брать в заложники», – пояснил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Во вторник талибы распространили заявление, в котором обвинили Турцию в нарушении суверенитета и территориальной целостности Афганистана. Так представители «Талибана» отреагировали на сообщение турецкого министра обороны Хулуси Акара, прозвучавшее на прошлой неделе. Тогда Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых турками условий. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Вашингтон уже согласовали планы защиты аэропорта.«В ходе обсуждений с США и НАТО мы решили, каков будет масштаб нашей миссии в Афганистане»,– уточнил президент Турции. Вашингтон приветствовал «обязательство» Анкары играть ведущую роль в обеспечении безопасности воздушной гавани.

Талибы в ответ предупредили Анкару, что если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление, и ответственность за последствия будет на плечах «тех, кто вмешивается во внутренние дела» страны.

По мнению Сатановского, Турцию не остановят такие угрозы, поскольку Анкара давно вынашивает планы закрепиться в Афганистане, чтобы расширить свое внешнеполитическое влияние и осуществить экспансию на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Внутри же самой Турции Эрдогану афганская кампания ничем не грозит, добавил Сатановский. «Эрдоган подмял под себя всех своих соперников и переписал конституцию. Народ приветствует консолидацию вокруг лидера и поддерживает его идеи», – пояснил аналитик.

«Турки много лет присутствуют на афганской земле, опираясь, в первую очередь, на местных тюрков – узбеков и туркмен, в меньшей степени – на другие народы, например, на таджиков. Также Эрдоган продолжает патронировать уйгуров в китайском Синьцзяне, – указал эксперт.

В случае закрепления в Афганистане, Турция усилит свое влияние на региональные государства, спрогнозировал политолог. «Турки будут обещать азиатским странам прикрытие, защиту, новые договоренности. Кроме того, Турция будет вредить нам. Поэтому, отчего бы Эрдогану не попытаться ловить рыбу в мутной воде Афганистана?», – резюмировал эксперт.

Кабульский аэропорт, который турки готовы взять под свой контроль – основная воздушная гавань Афганистана для западных дипломатов и гуманитарных работников. Беспокойство Запада вызывает то, что после ухода коалиции аэропорт может попасть в руки талибов, поэтому НАТО стремится быстро найти решение проблемы. Президент США Джо Байден, напомним, заявил, что выход американских войск из Афганистана завершится 31 августа.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. На прошлой неделе силам безопасности Афганистана удалось остановить талибов в Кандагаре.

9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах.

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