Боррель назвал ситуацию в Афганистане катастрофой доверия к Западу

Последние события в Афганистане стали катастрофой для доверия к Западу в мире, западные разведки не могли этого предвидеть, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Выступая на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития, он заявил, что развитие ситуации стало неожиданным и для пришедшего к власти радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

«Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже «Талибан» не мог этого предвидеть», – заявил он, передает ТАСС.

При этом Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю установить контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.

В свою очередь глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе заявил, что до 18 млн человек нуждаются в помощи в Афганистане, 4 млн стали беженцами. «В результате засух, пандемии COVID-19 и боевых действий в Афганистане почти половина населения этой страны – 18 млн человек – нуждается в срочной гуманитарной помощи, почти 4 млн стали внутренними перемещенными лицами», – отметил он.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.

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