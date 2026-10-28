У фигурантов нового реестра Минюста нашли имущество на 1,76 млрд рублей

Недвижимость фигурантов нового реестра Минюста оценили в 1,76 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

23 октября ведомство опубликовало список заочно осужденных лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры. В него вошли 12 находящихся за рубежом россиян, уклоняющихся от исполнения наказания. Закон, предусматривающий блокировку активов и ограничения на сделки с недвижимостью, действует с 4 августа, передает RT.

Самая дорогая недвижимость связана с семьей политолога Екатерины Шульман (внесена в реестр иностранных агентов и включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В ее собственности находятся два офисных здания на Бауманской и Электродной улицах в Москве, а также помещения на Рождественском бульваре общей стоимостью около 1 млрд рублей.

У проживающего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина (признан иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов) обнаружена половина квартиры на Большой Дорогомиловской улице за 23 млн рублей и, предположительно, таунхаус в Серебряном Бору стоимостью не менее 20 млн рублей.

У оппозиционера Владимира Милова (внесен в реестр иностранных агентов и включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) найдена квартира на Литовском бульваре за 23 млн рублей, а у бывшего адвоката Марка Фейгина (внесен в реестр иностранных агентов и включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) осталось машино-место на Остоженке за 8 млн рублей.

С экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским (внесен в реестр иностранных агентов и включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) связан участок в Жуковке оценочной стоимостью 108 млн рублей, который в 2025 году обратили в доход государства, и изъятый дом в «Яблоневом саду».

С семьей Бориса Зимина** (внесен в реестр иностранных агентов и включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) связаны дом и как минимум три земельных участка в подмосковном Новоглаголево, оформленные на его сына. Сейчас такие наделы могут стоить около 45 млн рублей.

Кроме того, под ограничительные меры могут подпасть участники проекта «СловоНово*» (организация внесена в реестр иностранных агентов) галериста Марата Гельмана** (внесен в реестр иностранных агентов и включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), чью недвижимость оценивали более чем в 2 млрд рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство юстиции России внесло первую группу из 12 человек в новый реестр уехавших из страны нарушителей закона.

А на сайте ведомства заработал публичный список попавших под временные ограничительные меры граждан.