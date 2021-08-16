Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой

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16 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 20:50  |  vz.ru
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Как США взорвали мировые финансы

Золото и доллар – больше не близнецы-братья imago-images/Global Look Press
Пятьдесят лет назад произошло важнейшее событие в истории глобальных финансов послевоенного времени. Соединенные Штаты решили выйти из Бреттон-Вудской системы, то есть отказались платить за доллары золотом. Почему Вашингтон принял такое решение и какими последствиями мы расплачиваемся за это до сих пор?  Подробности...
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Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

Меркель хочет завершить долгую карьеру канцлера на волне успеха «Северного потока – 2» Markus Schreiber/Pool via REUTERS
Под занавес своего пребывания на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Россию и на Украину и встретится с лидерами обеих стран. Если о поездке в Киев сообщалось заранее, то намерение непосредственно перед этим посетить Москву стало сюрпризом. Какое значение этот двойной визит имеет для судьбы Донбасса и газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Мировые СМИ: Бегство американцев не радует русских

Быстрая победа талибов была неожиданностью для США, признают западные СМИ STRINGER/ЕРА/ТАСС
«Белый дом был явно не готов к скорости краха Афганистана и ошеломлен. Даже союзники Байдена не будут пытаться утверждать, что это хорошо сделанная работа», – пишет американское аналитическое издание Politico. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Падение Америки только добавляет России проблем

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодняшний крах США как сверхдержавы является следствием крупнейшей геополитической катастрофы второй половины XX века, развала СССР. Америка получила под свой контроль весь мир. И начала с нелепым энтузиазмом его «осваивать». Но Америка надорвалась. Подробности...
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Появилась надежда на восстановление экономики Донбасса

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Как обеспечить сырьем металлургов, если они отрезаны от находящихся под боком украинских горно-обогатительных комбинатов? Как наладить производство, если предприятия вырваны из технологических цепочек? Куда продавать продукцию, если почти вся она – экспортная? Подробности...
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Не факт, что правда вас прокормит

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Получать деньги за правду очень приятно (неважно, что именно вы считаете правдой). Надо только найти, кто за эту правду будет платить. А голодать за правду вы готовы? Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

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Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
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    Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой

    Советская армия уходила из Афганистана с развернутыми знаменами    16 августа 2021, 20:01
    Фото: Виктор Будан,Роберт Нетелев/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Талибам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Однако после ухода советских войск в 1989 году правительство Наджибулы продержалось у власти целых 3 года. Почему советский способ работы с афганской армией оказался более эффективен? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал бывший командующий 40-й армией ВС СССР Борис Громов.

    Прежде всего, стоит отметить, что движение «Талибан» (организация, признанная в РФ террористической) добилось в Афганистане столь стремительного успеха по захвату территорий не за счёт мастерства и даже не за счёт трофейной американской техники. Правительственная армия хотя и оказывала сопротивление в ряде провинций, но на уровне рядового состава не просто втыкала штыки в землю, но и переходила на сторону талибов и записывалась в ряды этого движения. Сражались большей частью офицеры и те, кто активно сотрудничал с американцами – отступать им было некуда, разве что в Таджикистан и Узбекистан.

    То есть афганская армия, в своём большинстве, все эти двадцать лет не видела в американцах ни союзников, ни тем более единоверцев. Довольствовалась подачками и откровенно ненавидела их, вспоминая уже добрым словом советских «оккупантов», которые если воевали – то воевали, если помогали – то оказывали реальную помощь не только правительственной армии, но и мирному населению.

    «Афганская армия всегда обладала особым подходом к своей службе и отношением к остальным жителям страны, – говорит газете ВЗГЛЯД бывший командующий 40-й армией Борис Громов. – Во-первых, они мусульмане и живут по Корану. Во-вторых, это для них своя общая страна. В-третьих, у каждого из них, и сорбозов (солдат), и моджахедов, в данном случае талибов, есть своя семья со множеством жён и кучей детей. И, в-четвёртых, активная пропаганда с противоположной стороны на афганскую армию, когда там понимали, что если тебя засекут на службе, на участии в боевых действиях, то несдобровать и тебе, и твоей семье в последующем. И во время нашей службы в Афганистане отмечались неоднократные случаи дезертирства из правительственной армии в ряды моджахедов. Впрочем, бывало и наоборот.

    Когда мы уходили из Афганистана, то делали это в несколько этапов, планомерно – вначале из южных провинций, потом из северных, и уже накануне выхода в феврале 1989 года из самого Кабула. «Выжженную землю» после себя не оставляли, активность боевых действий была сведена к необходимому минимуму, что в итоге уменьшило потери с двух сторон. Опять же, активно вооружали афганскую армию, оставили им много техники, боеприпасы. Оставили им оснащенные военные городки, где даже застелили новое постельное бельё на кроватях.

    Однако и это не самое главное – пропаганда и идеология тоже имели большое значение, плюс дружеские отношения между афганскими и советскими военнослужащими, когда и в гости к друг к другу приезжали, и в совместных боевых действиях на равных участвовали. Многие афганские офицеры прошли обучение в Советском Союзе, мы даже сержантов им готовили. То есть после нашего ухода у Наджибуллы была мощная прослойка сторонников, которые его поддерживали.

    США такую работу не проводили ни с армией Афганистана, ни с её гражданами. Держались исключительно на штыках, заперлись на своих базах и проводили либо боевые операции спецназа, либо бомбометания. Неудивительно, что после спешного покидания этой страны с такой же поспешностью талибы захватили оставленные территории».

    Есть, однако, разница и в том, как две армии – советская и американская – действовали не во время отхода, а собственно во время выполнения своих задач в Афганистане.

    «Если сравнивать с нашим присутствием в Афганистане, то однозначно никакого поражения не было. – говорит генерал Громов. – Армия изначально не получала задачу завоевывать Афганистан, а лишь выполнила все поставленные перед ней задачи. Мы там не отступали и не бежали. Когда поступил приказ – достойно ушли. Это не победа, в сравнении с Великой Отечественной, это финальная точка, логичная и закономерная. Политики принимали решение о вводе и выводе войск, мы лишь выполнили приказ.

    Судите сами – 140-тысячная группировка вышла из Афганистана с минимальными потерями, с развернутыми знаменами. Это редко кому удавалось прежде, тем же англичанам. Тут американцы, которые в Кабуле задержались на двадцать лет, как-то интересовались у меня, как у консультанта, знаете о чем? Как вывести войска из Афганистана! Это непростая задача и сложные последствия».

    Советская армия в Афганистане не была, естественно, чем-то вроде декорации – с душманами и моджахедами сражалась постоянно, чем подорвала противостоящие Кабулу силы. За десять лет войны в Афганистане были проведены десятки крупных военных операций.

    Первой войсковой операцией в Афганистане можно считать подавление антиправительственного выступления 4-го артиллерийского полка ВС ДРА в январе 1980 года. Для усмирения мятежников были направлены мотострелковый батальон 186-го полка, усиленный танковой ротой, артиллерийским дивизионом, мотострелковой ротой с танковым взводом и минометной батареей. К наиболее известным операциям в Афганистане можно отнести так называемые Панджшерские операции, которые продолжались на протяжении практически всех десяти лет пребывания ОКСВА в Афганистане.

    Особое внимание можно уделить и Кунарским операциям, которых за время боевых действий было четыре – в 1980-м, 81-м, 83-м и 85-м годах. Этот район на границе с Пакистаном считался перевалочной базой и местом подготовки моджахедов. Последняя операция в этом районе была самой масштабной, а возглавил ее начальник оперативной группы управления Минобороны СССР генерал армии Валентин Варенников. В результате провинция была полностью разблокирована, а путь к ней уже контролировали советские заставы и блокпосты.

    Общевойсковая операция «Маневр» проводилась в июне 1986 года в провинциях Кундуз, Тахар и Бадахшан. Несмотря на короткий срок, действия войск были разбиты на три этапа. И если первый и третий заключались в проводке и сопровождении колонн с военными и гражданскими грузами по маршруту Кундуз – Талукан – Файзабад (по старой кундузской дороге никто не рисковал ездить вплоть до вывода войск), то второй был связан с высадкой тактического воздушного десанта в горном массиве.

    Операция «Магистраль» считается одной из самых успешных за время боевых действий ОКСВА. Вскоре после ее проведения командующему 40-й армии генерал-лейтенанту Борису Громову и командиру 103-й ВДД генерал-майору Павлу Грачеву были присвоены звания Героев Советского Союза.

    В списке известных военных операций в Афганистане можно назвать и «Западню», которая проводилась в конце августа 1986 года в зоне афгано-иранской границы. В результате совместный действий частей ОКСВА и ДРА, афганских сил МГБ и МВД были захвачены опорные пункты и перевалочные базы в районе Кокари-Шаршари провинции Герат.

    Мармольские операции – серия крупномасштабных общевойсковых операций по захвату укрепрайонов и перевалочных баз в северной провинции Балх. Проводились в период с 1980 по 1985 год. Помимо 201-й МСД в них принимали участие мото-маневренные и десантно-штурмовые группы Пограничных войск КГБ СССР.

    Последней крупномасштабной плановой общевойсковой операцией ОКСВА стал «Тайфун», проводившийся с 23 по 26 января 1989 года – накануне завершения вывода войск из Афганистана. «Зачистке» были подвержены центральные и северные провинции страны – обеспечивался «коридор» для прохода советских колонн с боевой техникой и имуществом.

    «Разница в присутствии советских и американских войск в Афганистане большая, – продолжает генерал-афганец Борис Громов. – США ввели войска, как они первоначально говорили, для того, чтобы найти там Бен Ладена и всю эту ораву – «Талибан», «Аль-Каиду», и всех там разгромить. Американцы не достигли этой цели, с чем сами и соглашаются.

    Ещё одно основное отличие заключается в том, что мы были фактически на всей территории Афганистана и все свои действия обеспечивали сами. В основном по суше, через перевал Саланг, колоннами возили боеприпасы, продовольствие, ГСМ и всё необходимое. Американцы и союзники располагались на нескольких авиабазах – Баграм, Кандагар, Джелалабад, Кундуз, Мазари-Шариф. И сидели там, постреливая вокруг.

    Мне трудно сказать, с кем они воевали, но первой целью представлялось создание в Афганистане некоего подобия непотопляемого авианосца. И для этого поддерживали и тех же талибов, можно сказать содержали, а те в ответ американцев особо не трогали, за исключением каких-то терактов. И вот теперь США ушли, а их место заняла не правительственная армия, а вскормленные талибы».


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