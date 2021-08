Что означает победа «Талибана» в Афганистане Мировые СМИ: Бегство американцев не радует русских 16 августа 2021, 14:58

Фото: STRINGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

«Белый дом был явно не готов к скорости краха Афганистана и ошеломлен. Даже союзники Байдена не будут пытаться утверждать, что это хорошо сделанная работа», – пишет американское аналитическое издание Politico. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. «Внезапное падение Кабула под натиском талибов положило конец эре присутствия США в Афганистане», – с таким заголовком на главной странице вышел номер The New York Times. «Захват всей страны был почти абсолютным, поскольку правительство рухнуло, а США начали в бешеном темпе эвакуировать своих граждан. Байден войдет в историю как президент, правивший в период унизительного заключительного акта долгой и запутанной американской главы в Афганистане», – отмечает издание. В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана, установив контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру. Парижская Le Figaro сообщает, что «итогом американской одиссеи в Афганистане стали 150 тысяч погибших и два триллиона долларов, пущенные на ветер». «Парадоксально, но беспорядочное бегство американцев отнюдь не радует их конкурентов или традиционных врагов, будь то персы, китайцы или русские. Все обеспокоены нестабильностью, которую может создать правительство талибов», – констатирует издание. «Спустя десятилетия эта ситуация станет ярким примером ограниченности мощи США, их неспособности эффективно вести современные войны или завершить их на благоприятных условиях», – приводит Washington Post слова эксперта по Афганистану из Центра Вильсона Майкла Кугельмана. «Американский эксперимент по формированию государственности в Афганистане оказался в руинах – подорванный ошибочной и зачастую противоречивой политикой США», – вторит ему The New York Times. Стремительный уход американцев из Кабула после победы «Талибана» был встречен острой критикой в Британии. «За что, черт возьми, они погибали?» – с таким кричащим заголовком вышла британская Daily Mail с фотографией похорон погибших военных при защите провинции Гильменд на главной странице. «Военные западной коалиции были свидетелями гибели 457 британцев и трат в размере 22 млрд фунтов, а повстанцы тем не менее взяли Кабул, разгромив афганские силы всего за неделю», – отметило издание. «Белый дом был явно не готов к скорости краха Афганистана и ошеломлен. Даже союзники Байдена не будут пытаться утверждать, что это хорошо сделанная работа, или говорить, что это именно то, что они планировали. В конце концов, никто бы не планировал эвакуацию в последнюю минуту», – сказал Брайан Клаас, политический аналитик, преподаватель Университетского колледжа Лондона. Слова эксперта приводит аналитическое издание Politico. Более того, The New York Times отмечает, что паническая эвакуация США из Кабула проявила существенный сбой в американском государственном управлении. «Экстренная эвакуация, по оценкам одного из чиновников министерства обороны, могла состоять из 20 тысяч американцев и неисчислимого числа афганцев и сумела отразить историю всей 20-летней войны: разрыв между докладами американских дипломатов и реальностью на земле», – сообщает издание. Многие СМИ указывают, что наибольшую тревогу для будущего вызывает близость талибов к «Аль-Каиде» (организация признана террористической и запрещена в России). «Аль-Каида» и «Талибан» рассматривают этот конфликт не как простое восстание, а как борьбу между радикальными сторонниками политического ислама, с одной стороны, и западной цивилизацией и ее союзниками, с другой. Le Monde слова Амруллы Салеха, который до воскресенья был первым вице-президентом Исламской республики Афганистан (которая, похоже, перестала существовать). Лейтмотивом большинства западных СМИ стало сравнение текущей ситуации с унизительным бегством американских военных из Сайгона в 1975 году. На эту тему «Тем, кто имел право улететь, были вручены специальные браслеты, обозначающие их статус не участвующих в боях. Но для миллионов афганцев, включая десятки тысяч, которые годами помогали США в этой стране, браслетов не было. Их бросили умирать... Это были сцены, которых администрация Байдена надеялась избежать из опасения вызвать сравнения с отчаянными вертолетными перебросками американцев и вьетнамских союзников с крыш Сайгона, когда город пал перед войсками Северного Вьетнама в апреле 1975 года», – написала The New York Times The Wall Street Journal охарактеризовал происходящее в кабульском аэропорту, как «Сайгон на стероидах», признав, что в Южном Вьетнаме не было таких инцидентов при эвакуации американцев. «Кабульский аэропорт погрузился в хаос, когда афганские мирные жители осаждали терминал, а западные страны пытались эвакуировать персонал. Это было головокружительным финалом для самой продолжительной войны Америки», – отметило издание.