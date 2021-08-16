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16 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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Как США взорвали мировые финансы

Золото и доллар – больше не близнецы-братья imago-images/Global Look Press
Пятьдесят лет назад произошло важнейшее событие в истории глобальных финансов послевоенного времени. Соединенные Штаты решили выйти из Бреттон-Вудской системы, то есть отказались платить за доллары золотом. Почему Вашингтон принял такое решение и какими последствиями мы расплачиваемся за это до сих пор?  Подробности...
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Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

Меркель хочет завершить долгую карьеру канцлера на волне успеха «Северного потока – 2» Markus Schreiber/Pool via REUTERS
Под занавес своего пребывания на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Россию и на Украину и встретится с лидерами обеих стран. Если о поездке в Киев сообщалось заранее, то намерение непосредственно перед этим посетить Москву стало сюрпризом. Какое значение этот двойной визит имеет для судьбы Донбасса и газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Мировые СМИ: Бегство американцев не радует русских

Быстрая победа талибов была неожиданностью для США, признают западные СМИ STRINGER/ЕРА/ТАСС
«Белый дом был явно не готов к скорости краха Афганистана и ошеломлен. Даже союзники Байдена не будут пытаться утверждать, что это хорошо сделанная работа», – пишет американское аналитическое издание Politico. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Появилась надежда на восстановление экономики Донбасса

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Как обеспечить сырьем металлургов, если они отрезаны от находящихся под боком украинских горно-обогатительных комбинатов? Как наладить производство, если предприятия вырваны из технологических цепочек? Куда продавать продукцию, если почти вся она – экспортная? Подробности...
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Не факт, что правда вас прокормит

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Получать деньги за правду очень приятно (неважно, что именно вы считаете правдой). Надо только найти, кто за эту правду будет платить. А голодать за правду вы готовы? Подробности...
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Если и быть командиром, то только таким

Человек в лампасах
Человек в лампасах ,
В девяностых он был одним из тех, кто вместе с Апакидзе спас корабельную авиацию для России, сохранил авианосец. Став Командиром, берёг и уберёг всех нас от несчастья, от беды, самое сложное и тяжелое брал на себя, не боялся ответственности и не перекладывал ни на кого никогда. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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    Мировые СМИ: Бегство американцев не радует русских

    Быстрая победа талибов была неожиданностью для США, признают западные СМИ    16 августа 2021, 14:58
    Фото: STRINGER/ЕРА/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    «Белый дом был явно не готов к скорости краха Афганистана и ошеломлен. Даже союзники Байдена не будут пытаться утверждать, что это хорошо сделанная работа», – пишет американское аналитическое издание Politico. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане.

    «Внезапное падение Кабула под натиском талибов положило конец эре присутствия США в Афганистане», – с таким заголовком на главной странице вышел номер The New York Times. «Захват всей страны был почти абсолютным, поскольку правительство рухнуло, а США начали в бешеном темпе эвакуировать своих граждан. Байден войдет в историю как президент, правивший в период унизительного заключительного акта долгой и запутанной американской главы в Афганистане», – отмечает издание.

    В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана, установив контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

    Парижская Le Figaro сообщает, что «итогом американской одиссеи в Афганистане стали 150 тысяч погибших и два триллиона долларов, пущенные на ветер». «Парадоксально, но беспорядочное бегство американцев отнюдь не радует их конкурентов или традиционных врагов, будь то персы, китайцы или русские. Все обеспокоены нестабильностью, которую может создать правительство талибов», – констатирует издание.

    «Спустя десятилетия эта ситуация станет ярким примером ограниченности мощи США, их неспособности эффективно вести современные войны или завершить их на благоприятных условиях», – приводит Washington Post слова эксперта по Афганистану из Центра Вильсона Майкла Кугельмана.

    «Американский эксперимент по формированию государственности в Афганистане оказался в руинах – подорванный ошибочной и зачастую противоречивой политикой США», – вторит ему The New York Times.

    Стремительный уход американцев из Кабула после победы «Талибана» был встречен острой критикой в Британии.

    «За что, черт возьми, они погибали?» –

    с таким кричащим заголовком вышла британская Daily Mail с фотографией похорон погибших военных при защите провинции Гильменд на главной странице. «Военные западной коалиции были свидетелями гибели 457 британцев и трат в размере 22 млрд фунтов, а повстанцы тем не менее взяли Кабул, разгромив афганские силы всего за неделю», – отметило издание.

    «Белый дом был явно не готов к скорости краха Афганистана и ошеломлен. Даже союзники Байдена не будут пытаться утверждать, что это хорошо сделанная работа, или говорить, что это именно то, что они планировали. В конце концов, никто бы не планировал эвакуацию в последнюю минуту», – сказал Брайан Клаас, политический аналитик, преподаватель Университетского колледжа Лондона. Слова эксперта приводит аналитическое издание Politico.

    Более того, The New York Times отмечает, что паническая эвакуация США из Кабула проявила существенный сбой в американском государственном управлении. «Экстренная эвакуация, по оценкам одного из чиновников министерства обороны, могла состоять из 20 тысяч американцев и неисчислимого числа афганцев и сумела отразить историю всей 20-летней войны: разрыв между докладами американских дипломатов и реальностью на земле», – сообщает издание.

    Многие СМИ указывают, что наибольшую тревогу для будущего вызывает близость талибов к «Аль-Каиде» (организация признана террористической и запрещена в России). «Аль-Каида» и «Талибан» рассматривают этот конфликт не как простое восстание, а как борьбу между радикальными сторонниками политического ислама, с одной стороны, и западной цивилизацией и ее союзниками, с другой. Для них победа талибов означает крах мифа о военном превосходстве Запада, а также его риторики, ценностей и авторитета», – приводит Le Monde слова Амруллы Салеха, который до воскресенья был первым вице-президентом Исламской республики Афганистан (которая, похоже, перестала существовать).

    Лейтмотивом большинства западных СМИ стало сравнение текущей ситуации с унизительным бегством американских военных из Сайгона в 1975 году.

    «Тем, кто имел право улететь, были вручены специальные браслеты, обозначающие их статус не участвующих в боях. Но для миллионов афганцев, включая десятки тысяч, которые годами помогали США в этой стране, браслетов не было. Их бросили умирать... Это были сцены, которых администрация Байдена надеялась избежать из опасения вызвать сравнения с отчаянными вертолетными перебросками американцев и вьетнамских союзников с крыш Сайгона, когда город пал перед войсками Северного Вьетнама в апреле 1975 года», – написала The New York Times.

    The Wall Street Journal охарактеризовал происходящее в кабульском аэропорту, как «Сайгон на стероидах», признав, что в Южном Вьетнаме не было таких инцидентов при эвакуации американцев. «Кабульский аэропорт погрузился в хаос, когда афганские мирные жители осаждали терминал, а западные страны пытались эвакуировать персонал. Это было головокружительным финалом для самой продолжительной войны Америки», – отметило издание.


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