Падение Америки только добавляет России проблем

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16 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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Как США взорвали мировые финансы

Золото и доллар – больше не близнецы-братья imago-images/Global Look Press
Пятьдесят лет назад произошло важнейшее событие в истории глобальных финансов послевоенного времени. Соединенные Штаты решили выйти из Бреттон-Вудской системы, то есть отказались платить за доллары золотом. Почему Вашингтон принял такое решение и какими последствиями мы расплачиваемся за это до сих пор?  Подробности...
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Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

Меркель хочет завершить долгую карьеру канцлера на волне успеха «Северного потока – 2» Markus Schreiber/Pool via REUTERS
Под занавес своего пребывания на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Россию и на Украину и встретится с лидерами обеих стран. Если о поездке в Киев сообщалось заранее, то намерение непосредственно перед этим посетить Москву стало сюрпризом. Какое значение этот двойной визит имеет для судьбы Донбасса и газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Мировые СМИ: Бегство американцев не радует русских

Быстрая победа талибов была неожиданностью для США, признают западные СМИ STRINGER/ЕРА/ТАСС
«Белый дом был явно не готов к скорости краха Афганистана и ошеломлен. Даже союзники Байдена не будут пытаться утверждать, что это хорошо сделанная работа», – пишет американское аналитическое издание Politico. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Падение Америки только добавляет России проблем

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодняшний крах США как сверхдержавы является следствием крупнейшей геополитической катастрофы второй половины XX века, развала СССР. Америка получила под свой контроль весь мир. И начала с нелепым энтузиазмом его «осваивать». Но Америка надорвалась. Подробности...

Появилась надежда на восстановление экономики Донбасса

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Как обеспечить сырьем металлургов, если они отрезаны от находящихся под боком украинских горно-обогатительных комбинатов? Как наладить производство, если предприятия вырваны из технологических цепочек? Куда продавать продукцию, если почти вся она – экспортная? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Не факт, что правда вас прокормит

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Получать деньги за правду очень приятно (неважно, что именно вы считаете правдой). Надо только найти, кто за эту правду будет платить. А голодать за правду вы готовы? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
  • Да, безусловно

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  • В любом случае нет
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Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
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    Как агент Запада разрушил СССР

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    Почему в России возник дефицит бензина

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    США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну

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    наступающая реальность


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    на ваш взгляд


    Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
    Герман Садулаев

    Падение Америки только добавляет России проблем

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		16 августа 2021, 18:25

    Голливуд умеет любые поражения США превращать в победы. Возьмём, например, гениальный фильм Ридли Скотта «Чёрный ястреб», снятый в 2001 году. В основе сюжета сокрушительный провал американских спецслужб и воинских подразделений в Сомали в 1993-м. Потеряв два вертолёта, спецназовцы США вынуждены бежать и прятаться в лагере войск ООН. Но снято так круто, что зритель плачет и хочет стать американцем, даже если он сам сомалийский бандит.

    И это правильно. Так и надо делать. Жаль, что наш, российский кинематограф часто делает наоборот: даже очевидные победы превращает в поражения (трупами закидали, заградотряды, комиссары фанатики, командиры бездарности, одна винтовка на троих и прочая чушь). Так делать не надо.

    А мы ждём нового голливудского фильма о том, как бравые морпехи героически эвакуировали из Кабула американское посольство и «актив» коллаборационистского правительства. О том, как «пассив» расстреливали на взлётной полосе, как беженцы цеплялись за шасси транспортных самолётов, а потом падали с высоты на город, в фильме, наверное, рассказано не будет. А может и будет. Ведь трагедия подчёркивает героизм. Но нам злорадствовать по поводу падения «чёрного ястреба» Америки не стоит. России это только добавляет проблем.

    Есть такая почти фантастическая, но именно в силу фантастичности весьма правдоподобная версия, что в 1980-х годах США были на грани полного краха. В Америке думали над тем, как сдаваться Советскому Союзу. Соревнование не выдержал именно Вашингтон, Москва была норм. Тогда в Кремле собрали экспертов СВР, ГРУ, КГБ, МИД и прочих, чтобы обсудить: каков будет однополярный мир после катастрофы американской политики. И пришли к выводу, что мир будет не очень устойчив. Так или иначе, США поддерживают порядок на половине планеты. У СССР нет ресурсов брать на себя ответственность за весь мир. Поэтому, пусть Америка остаётся.

    Решили даже пойти на сближение, чтобы поддержать шатающуюся Америку. Закончилось это тем, чего никто не ожидал, а менее всего ожидали США: сам Советский Союз сдался. Американцы, можно сказать, готовили парламентёров с белым флагом. Но Советы их опередили, сдались первыми.

    Фото: кадр из видео

    Тогда Америка очень обрадовалась. Но радость эта была глупой и преждевременной. Не хватило у них ума на то, чтобы собрать свой совет экспертов и понять: нет-нет, нельзя позволять Союзу рухнуть, Союз худо-бедно поддерживает порядок на своей половине планеты, если Советы уйдут, всё это безобразие свалится на США и у нас пупок развяжется.

    Сегодняшний крах США как сверхдержавы является следствием крупнейшей геополитической катастрофы второй половины XX века, развала СССР. Америка получила под свой контроль весь мир. И начала с нелепым энтузиазмом его «осваивать». Но нет такой страны, которая в одиночку могла бы контролировать всю планету. И США не исключение. Америка надорвалась. Трамп попытался то ли восстановить её величие, то ли, наоборот, урезать имперские амбиции, но не получилось ни то, ни другое. Байден вынужден уходить из Афганистана и много ещё откуда уйдёт.

    Мир не может быть однополярным. Но, мне кажется, многополярным быть он тоже не может. Многополярность – это такая гуманистическая фраза, риторика, иногда демагогия. Полюсов всегда только два: плюс и минус, Северный полюс и Южный полюс. В этом смысл слова «полюс». Это дуалистическая система. Не плюралистическая. Если мы говорим о «многополярности», то это значит, что никаких полюсов не останется. Таков смысл. Но это вряд ли в ближайшем будущем произойдёт. Хотя идея понятная и сама по себе неплохая.

    Два десятилетия, когда США были по факту единственной сверхдержавой на Земле, в Вашингтоне должны были использовать для того, чтобы сформировать для самих себя удобный баланс и противовес. Вполне можно было оставить в этой роли Россию. Россия постоянно предлагала себя в этой роли. Таков был смысл нашего настойчивого желания сотрудничества, партнёрства с Западом. Но Запад не признавал нашего значения в мировой политике, определил нас как «региональную державу», и даже в нашем собственном регионе постоянно к нам лез.

    Зачем Америка полезла в Грузию? Вот на черта ей сдалась Грузия? Это наш фамильный домен. Мы же не лезем в Мексику! США полезли в Грузию, зачем-то спровоцировали войну 2008 года, где грузины получили по носу. И тогда Вашингтон снова начал активничать на Украине. Господи, ну что они забыли на Украине? Это всё равно, что мы начнём проводить какую-то свою враждебную Америке политику в штате Техас.

    Надо было признать за Россией право влияния в её собственном регионе, в хартланде Евразии, на территории бывшего СССР. Надо было признать зоной интересов России всю Восточную Европу, а не размещать там базы НАТО. Отдать нам Иран, раз самой Америке он не нужен, Сирию, Египет, пару африканских квадратиков и хотя бы одну страну в Южной Америке, например, Венесуэлу. И всё. И жить дальше спокойно. Сохранять свой статус сверхдержавы и контроль над половиной, нет, над двумя третями планеты. И Китай тогда не был бы таким наглым.

    Надо было. А теперь поздно. Америка уже не субъект, а объект переговоров. О будущем неизбежном разделе мира Москва будет договариваться не с Вашингтоном, а с Пекином.

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