В США обвинили Россию в «краже» украинского флота

Украина потеряла большую часть своих кораблей в 2014 году при возвращении Крыма в состав России, пишет американский журналист Себастьен Роблин в статье для National Interest.

По его словам, у Украины «украли» флот в 2014 году. Она потеряла полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Также около 75% служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности или перешли на сторону России, в том числе командующий ВМС, передает РИА «Новости».

Позже Киев получил часть судов обратно, однако завершить этот процесс помешало ухудшение отношений с Москвой из-за ситуации в Донбассе, отмечает журналист. В результате сейчас у Украины из крупных кораблей остался только один фрегат «Гетман Сагайдачный». А украинские базы ВМС есть лишь в западной части страны, в Одессе и Николаеве.

Роблин пишет, что страны НАТО периодически помогают Киеву в создании «москитного флота», состоящего преимущественно из небольших и быстрых кораблей. Часть из них поставляются на Украину в рамках программы военной помощи, в частности, от США, другие же достаются бесплатно, поскольку их уже вывели из эксплуатации.

При этом траты на восстановление украинского флота многие считают бесполезным занятием, поскольку Россия доминирует в Черном море.

Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот, причем за непропорционально огромные деньги.