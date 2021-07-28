Украина разучилась строить военные корабли

Легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. По крайней мере, такие выводы напрашиваются при изучении военной кораблестроительной программы страны. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот, причем за несопоставимо огромные деньги.

На вооружении ВМС Украины через пару лет могут появиться два корвета – соглашение об их строительстве Украина подписала с Турцией. По словам генконсула Украины в Стамбуле Александра Амана, на проект выделено 3,8 млрд гривен (10,4 млрд рублей). Любопытно, что новость прозвучала в эфире телеканала «ДОМ», вещающего на Крым и неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. В Киеве решили, что дончан и крымчан эта новость воодушевит?

Откуда корветы?

Новость, на деле, второй свежести. Сам контракт на постройку был подписан еще в декабре 2020 года. А публично заявили о нем как минимум в начале февраля. Любопытно, но или за это время концепция сильно поменялась, или «ДОМ» с консулом что-то напутали. В феврале командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа утверждал, что корветов будет пять. При этом головной корабль будет построен в Турции (на Istanbul Naval Shipyard), а еще четыре – на Украине. После аудита украинских возможностей турки остановились на николаевском судостроительном заводе «Океан».

Важно понимать, что корвет, как и любой другой военный корабль, – не вещь в себе. Страна, у которой есть военно-морской флот, имеет и его концепцию применения: перечень задач, которые этот самый флот должен решать, и способы их решения. И вот уже под эти условия строятся корабли.

Корветы Ada – это часть проекта MiLGEM (от тур. Milli Gemi – «национальный корабль»), то есть часть такой концепции. Помимо строительства корветов Ada проект предусматривает также постройку четырех многоцелевых фрегатов типа Istanbul, четырех фрегатов ПВО типа TF2000, а также корвета радиоэлектронной разведки ELINT. Согласно информации российских СМИ, весь проект MiLGEM стоит 3 млрд долларов. Запомним эту сумму.

Пестрый флот

Турецкие корветы – отнюдь не единственное, чем Украина собралась пополнить свой флот. Согласно подсчетам украинского военного пропагандиста Юрия Бутусова, весь 2020 год Украина активно заключала контракты и соглашения на покупку и строительство военных судов. Кроме Турции такие соглашения подписаны с минобороны США (16 скоростных катеров типа Mark VI), а также с Великобританией, которая дает Украине кредит в размере 1,25 млрд фунтов на строительство восьми ракетных катеров. Наконец, есть еще французская ОСЕА, которая строит на украинском судостроительно-судоремонтном заводе «Нибулон» 20 патрульных катеров. На нем же, по слухам, будет частично локализована и достройка британских ракетных катеров.

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Отметим впрочем, что катера Mark VI нередко описываются как «новейшие», однако это б/у техника. ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации.

А теперь – то, ради чего мы ранее просили запомнить стоимость MiLGEM. Вся эта сводная турецко-американско-британско-французская музыка из пяти корветов, восьми ракетных и 39 патрульных катеров (всего 52 судна) обойдется Украине в баснословные для ее бюджета 3,7 млрд долларов. Сегодня турки в основном строят себе военные корабли сами (ВМС Турции сегодня включает 16 фрегатов, десять корветов и 13 подводных лодок; из них восемь фрегатов и шесть корветов – бывшие американские и французские военные корабли), а MiLGEM изначально и задумывался как способ снизить эту зависимость от иностранных держав. Тогда как украинский военный флот в скором времени практически полностью будет состоять из судов производства как минимум пяти стран. Причем украинские суда будут в явном меньшинстве.

Промотанное наследие

Это несоответствие особенно заметно накануне очередной годовщины украинской независимости. Вместе с ней Украина получила и часть Черноморского флота ВМФ СССР. Переговоры по этому поводу были непростыми и длились с конца 1991-го по май 1997 года. В итоге за Украиной остались «43 боевых корабля, 132 судов и катеров, 12 самолетов, 30 вертолетов, 227 береговых объектов, значительное количество техники, вооружения, боеприпасов и иного имущества». Причем среди этих судов были фрегат, корвет, ракетный и артиллерийский катера, а также жемчужина – ТАВКР «Варяг», известный сегодня как авианосец «Ляонин» в составе ВМС НОАК.

Впрочем, главное даже не это. Корабли имеют свойство стареть морально и физически. Большую часть этого наследства Украина распродала (тот же «Варяг») или же порезала на металлолом. Над этим можно потешаться, но не следует забывать, что Россия в те же годы тоже занималась сокращением избыточного числа военных кораблей и приведением их в соответствие с новой концепцией. Поэтому гораздо ценнее, что Украине достались заводы, строившие и обслуживавшие корабли Черноморского флота и Черноморского морского пароходства.

Один только «Океан», где турки теперь собираются строить корветы для Украины, в момент распада СССР насчитывал порядка 10 тыс. сотрудников. То есть примерно половину от числа всех судостроителей Турции (по состоянию на 2013 год судоверфи, входящие в Союз судостроителей Турции, насчитывали 23 тыс. человек). Вместе же с другими двумя судостроительными заводами – Черноморским и Николаевским – один только Николаев мог тягаться со всем турецким судостроением.

Для одной Украины такие объемы, разумеется, избыточны. Но даже после разрухи и сокращений 1990-х годов николаевские и прочие СЗ Украины строили и обслуживали десятки судов. Тот же «Океан» в 2000–2006 годах построил не менее 55 судов (балкеры, контейнеровозы, танкеры, буксиры и т. п.). Сохранив же нормальные отношения с Россией, украинские корабелы без проблем получили бы часть заказов ЧФ РФ. А бюджет Украины – деньги на постройку своих боевых кораблей.

Зачем Украине корабли на 4 млрд долларов

Но мы говорим об Украине, а здесь все работает не так. Никто не закупает суда, исходя из задач ВМС или оборонной стратегии. Единственной несменяемой целью руководства Украины за все эти 30 лет было «умелое распоряжение» советским наследством и госбюджетом. То же Черноморское морское пароходство в течение 1990-х лишилось по меньшей мере 150 судов, оцениваемых в 560 млн долларов. «Варяг» был продан китайцам под (якобы) плавучее казино за смешные для такого судна 20 млн долларов. Однако со временем настал момент, когда база для подобных махинаций сильно сократилась: предшественники постарались. Выходом стала война.

С ее помощью т. н. донецких оттерли от власти надолго, если не навсегда. Новая власть закрепила курс на вступление в НАТО, поэтому совсем не случайно все новые корабли для ВМС Украины поставляются членами этого военного блока. И даже если корветы турецкие, то ракетное вооружение на них – американское.

Иными словами, гигантская сумма в 3,7 млрд долларов за обновление флота – это в первую очередь, конечно же, взятка, вассальное подношение, усиливающее переговорную позицию Украины. Одно дело просить о вступлении в НАТО, другое – просить, купив у альянса вооружений на миллиарды долларов, которые (вооружения) к тому же станут частью инфраструктуры безопасности альянса в Черноморском регионе.

Ну и, конечно, какая-то копеечка с этих миллиардов упадет и в пенсионные фонды всех причастных к этим контрактам. И многочисленные антикоррупционные органы Украины этого, конечно же, не заметят. А главное, что население Украины в массе будет рукоплескать этому «возрождению украинского флота».

В качестве фона можно вспомнить еще об одном любопытном заказе Украины в Турции. К 30-летию независимости в офисе Зеленского задались целью поставить в каждой области здоровенный флагшток со здоровенным же флагом Украины. Так вот, флагштоки тоже из Турции. Конструкция явно проще катера, не говоря уж о фрегатах и авианесущих крейсерах. Но даже такие компетенции на Украине, похоже, утрачены.

Давайте больше так не делать

Впрочем, нет худа без добра. На примере этой ситуации можно констатировать сомнительность украинского направления российской политики в 1990-е. Многим известна фраза Бориса Ельцина: «Проснулся утром – подумай, что ты сделал для Украины». Дело в том, что это было сказано 28 мая 1997 года, как раз после подписания соглашения о разделе Черноморского флота. Спустя несколько дней был подписан также Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Но и до этого Россия подходила к отношениям Украины исключительно с позиции дружбы.

А надо было совсем иначе. Как Польша и Турция, как США и Великобритания. Доить украинские трудовые ресурсы, впаривать Украине то, что она и сама в силах построить (подмазав ответственных чиновников). Да и в целом – помогать украинским властям разворовывать и разваливать государство, независимость которого через месяц будут отмечать.