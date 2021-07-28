Взгляд
28 июля, среда  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
Разделы

США заставили расти цены по всему миру

США виновны в разгоне инфляции в мире Igor Golovniov/SOPA Images/Sipa/Reuters
В разгоне мировой инфляции виноваты США. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин. Вашингтон, чтобы сохранить экономику, во время пандемии запустил печатающий доллары станок на полную мощность. В итоге сейчас весь мир пожинает плоды беспрецедентной помощи США своим гражданам. Подробности...
Перейти в раздел…

Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией

Байден решил спустить собак на Россию REUTERS/Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден вновь обвинил Россию в нарушении суверенитета Штатов и пригрозил «смертельным соперничеством» в будущем. Все это, в первую очередь, его ответ на критику республиканцев, обвиняющих Белый дом в «подыгрывании Москве». Но обстановка в Америке сейчас такова, что кризис в отношениях двух держав действительно рискует обостриться. Подробности...
Перейти в раздел…

Как православие создало русскую нацию

Состоявшееся больше тысячи лет назад крещение продолжает оказывать влияние на судьбу России "Крещение Руси",Виктор Васнецов
Киевский князь Владимир Святославович 1033 года назад принял православие. Этот выбор в итоге оказался не только выбором веры, но и одним из важнейших событий в русской истории – особенно с точки зрения формирования самой русской нации. В этом смысле национальной трагедией России выглядят именно действия большевиков. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина разучилась строить военные корабли

Подобные корабли должны войти в состав ВМС Украины U.S. Navy
Легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. По крайней мере, такие выводы напрашиваются при изучении военной кораблестроительной программы страны. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот, причем за несопоставимо огромные деньги. Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко литовцам: хотели беженцев? Получите!

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
И тут на сцену выходит Батька: вы хотите белорусских беженцев? Вы их получите! И поскольку минский аэропорт простаивает, организует прямые рейсы Минск – Ирак. А там беженцев – море. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Истина веры и соблазн идеологий

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Крещение Руси – важнейшее событие нашей истории. Собственно, именно крещение и создало нас как нацию и одновременно вписало в мировой контекст. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Россиян пора учить тушить костры

Григорий Куксин
Григорий Куксин, Руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис"
Одного уголька достаточно для начала пожара. А дальше огонь разойдется по лесу, уйдет по лесным горючим материалам далеко от дороги, от ручья, превратится в огромный пожар, который будут тушить сотни людей, дым от которого придет в города и унесет чьи-то жизни. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Аутисты на детской площадке

Крыму не нужен Че Гевара

Обсуждение: 14 комментариев

Онлайн-букмекеры: вред и польза

Перейти в раздел…

Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...

Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
Подробности...

Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужна ли вам лично в паспорте графа национальность?
  • Да

  • Нет
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Да

  • Нет

  • Будет зависеть от их выступлений
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по &laquo;Северному потоку-2&raquo;?
  • Германия

  • Россия

  • США

  • Украина
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин объявил о переносе начала «школьных выплат»
    В Кремле ответили на заявления Байдена о российской экономике Зеленский заявил о готовности к переговорам в нормандском формате Политолог: Украине придется на коленях просить Россию о транзите газа В Киеве захотели «конкретных результатов» от визита Зеленского в США
    Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю В Польше заявили о смирении с запуском «Северного потока – 2» Депутат от КПРФ не признал Крым российским Журналист Ван дер Верфф рассказал о кампании против него в Нидерландах
    США объявили о «драматическом» запуске конкуренции в Арктике Саблисты США отказались выходить на матч со сборной России Эксперт оценил перспективы создания «тюркской армии» Турции и Азербайджана Пушкина оценила предложение запустить «женские» вагоны в метро

    1033-летие Крещения


    Зеленский заявил «дальним родственникам» о единоличном праве Украины на наследие Киевской Руси

    «могу и умереть»


    Теннисист Медведев резко ответил провокатору на ОИ

    «собирать мзду у дороги»


    Немцы предложили Украине научиться самой «зарабатывать на пропитание»

    Видео

    экспорт оружия


    Российские вооружения нанесли удар по монополии доллара

    «Георгий Победоносец»


    У главной золотой монеты России огромный потенциал

    многовекторная политика


    Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу

    жалоба в ЕСПЧ


    Россия представила Европе грехи Украины

    особый случай


    Какие уроки следует извлечь из дела автоинспектора с золотым унитазом

    Снос памятников


    Андрей Манчук: Украинская идеология годится только для концлагеря

    Этнос, народ и нация


    Валерий Коровин: Слово «национальность» – это совсем про другое

    агент германского генштаба


    Тимур Шерзад: Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой

    на ваш взгляд


    Нужна ли вам лично в паспорте графа «национальность»?

    Украина разучилась строить военные корабли

    Подобные корабли должны войти в состав ВМС Украины    28 июля 2021, 14:05
    Фото: U.S. Navy
    Текст: Николай Стороженко

    Легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. По крайней мере, такие выводы напрашиваются при изучении военной кораблестроительной программы страны. Сразу несколько стран построят Украине скромный прибрежный флот, причем за несопоставимо огромные деньги.

    На вооружении ВМС Украины через пару лет могут появиться два корвета – соглашение об их строительстве Украина подписала с Турцией. По словам генконсула Украины в Стамбуле Александра Амана, на проект выделено 3,8 млрд гривен (10,4 млрд рублей). Любопытно, что новость прозвучала в эфире телеканала «ДОМ», вещающего на Крым и неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. В Киеве решили, что дончан и крымчан эта новость воодушевит?

    Откуда корветы?

    Новость, на деле, второй свежести. Сам контракт на постройку был подписан еще в декабре 2020 года. А публично заявили о нем как минимум в начале февраля. Любопытно, но или за это время концепция сильно поменялась, или «ДОМ» с консулом что-то напутали. В феврале командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа утверждал, что корветов будет пять. При этом головной корабль будет построен в Турции (на Istanbul Naval Shipyard), а еще четыре – на Украине. После аудита украинских возможностей турки остановились на николаевском судостроительном заводе «Океан». 

    Важно понимать, что корвет, как и любой другой военный корабль, – не вещь в себе. Страна, у которой есть военно-морской флот, имеет и его концепцию применения: перечень задач, которые этот самый флот должен решать, и способы их решения. И вот уже под эти условия строятся корабли. 

    Корветы Ada – это часть проекта MiLGEM (от тур. Milli Gemi – «национальный корабль»), то есть часть такой концепции. Помимо строительства корветов Ada проект предусматривает также постройку четырех многоцелевых фрегатов типа Istanbul, четырех фрегатов ПВО типа TF2000, а также корвета радиоэлектронной разведки ELINT. Согласно информации российских СМИ, весь проект MiLGEM стоит 3 млрд долларов. Запомним эту сумму.

    Пестрый флот

    Турецкие корветы – отнюдь не единственное, чем Украина собралась пополнить свой флот. Согласно подсчетам украинского военного пропагандиста Юрия Бутусова, весь 2020 год Украина активно заключала контракты и соглашения на покупку и строительство военных судов. Кроме Турции такие соглашения подписаны с минобороны США (16 скоростных катеров типа Mark VI), а также с Великобританией, которая дает Украине кредит в размере 1,25 млрд фунтов на строительство восьми ракетных катеров. Наконец, есть еще французская ОСЕА, которая строит на украинском судостроительно-судоремонтном заводе «Нибулон» 20 патрульных катеров. На нем же, по слухам, будет частично локализована и достройка британских ракетных катеров.

    Отметим впрочем, что катера Mark VI нередко описываются как «новейшие», однако это б/у техника. ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации.

    А теперь – то, ради чего мы ранее просили запомнить стоимость MiLGEM. Вся эта сводная турецко-американско-британско-французская музыка из пяти корветов, восьми ракетных и 39 патрульных катеров (всего 52 судна) обойдется Украине в баснословные для ее бюджета 3,7 млрд долларов. Сегодня турки в основном строят себе военные корабли сами (ВМС Турции сегодня включает 16 фрегатов, десять корветов и 13 подводных лодок; из них восемь фрегатов и шесть корветов – бывшие американские и французские военные корабли), а MiLGEM изначально и задумывался как способ снизить эту зависимость от иностранных держав. Тогда как украинский военный флот в скором времени практически полностью будет состоять из судов производства как минимум пяти стран. Причем украинские суда будут в явном меньшинстве. 

    Промотанное наследие

    Это несоответствие особенно заметно накануне очередной годовщины украинской независимости. Вместе с ней Украина получила и часть Черноморского флота ВМФ СССР. Переговоры по этому поводу были непростыми и длились с конца 1991-го по май 1997 года. В итоге за Украиной остались «43 боевых корабля, 132 судов и катеров, 12 самолетов, 30 вертолетов, 227 береговых объектов, значительное количество техники, вооружения, боеприпасов и иного имущества». Причем среди этих судов были фрегат, корвет, ракетный и артиллерийский катера, а также жемчужина – ТАВКР «Варяг», известный сегодня как авианосец «Ляонин» в составе ВМС НОАК. 

    Впрочем, главное даже не это. Корабли имеют свойство стареть морально и физически. Большую часть этого наследства Украина распродала (тот же «Варяг») или же порезала на металлолом. Над этим можно потешаться, но не следует забывать, что Россия в те же годы тоже занималась сокращением избыточного числа военных кораблей и приведением их в соответствие с новой концепцией. Поэтому гораздо ценнее, что Украине достались заводы, строившие и обслуживавшие корабли Черноморского флота и Черноморского морского пароходства.

    Один только «Океан», где турки теперь собираются строить корветы для Украины, в момент распада СССР насчитывал порядка 10 тыс. сотрудников. То есть примерно половину от числа всех судостроителей Турции (по состоянию на 2013 год судоверфи, входящие в Союз судостроителей Турции, насчитывали 23 тыс. человек). Вместе же с другими двумя судостроительными заводами – Черноморским и Николаевским – один только Николаев мог тягаться со всем турецким судостроением.

    Для одной Украины такие объемы, разумеется, избыточны. Но даже после разрухи и сокращений 1990-х годов николаевские и прочие СЗ Украины строили и обслуживали десятки судов. Тот же «Океан» в 2000–2006 годах построил не менее 55 судов (балкеры, контейнеровозы, танкеры, буксиры и т. п.). Сохранив же нормальные отношения с Россией, украинские корабелы без проблем получили бы часть заказов ЧФ РФ. А бюджет Украины – деньги на постройку своих боевых кораблей. 

    Зачем Украине корабли на 4 млрд долларов

    Но мы говорим об Украине, а здесь все работает не так. Никто не закупает суда, исходя из задач ВМС или оборонной стратегии. Единственной несменяемой целью руководства Украины за все эти 30 лет было «умелое распоряжение» советским наследством и госбюджетом. То же Черноморское морское пароходство в течение 1990-х лишилось по меньшей мере 150 судов, оцениваемых в 560 млн долларов. «Варяг» был продан китайцам под (якобы) плавучее казино за смешные для такого судна 20 млн долларов. Однако со временем настал момент, когда база для подобных махинаций сильно сократилась: предшественники постарались. Выходом стала война. 

    С ее помощью т. н. донецких оттерли от власти надолго, если не навсегда. Новая власть закрепила курс на вступление в НАТО, поэтому совсем не случайно все новые корабли для ВМС Украины поставляются членами этого военного блока. И даже если корветы турецкие, то ракетное вооружение на них – американское.

    Иными словами, гигантская сумма в 3,7 млрд долларов за обновление флота – это в первую очередь, конечно же, взятка, вассальное подношение, усиливающее переговорную позицию Украины. Одно дело просить о вступлении в НАТО, другое – просить, купив у альянса вооружений на миллиарды долларов, которые (вооружения) к тому же станут частью инфраструктуры безопасности альянса в Черноморском регионе.

    Ну и, конечно, какая-то копеечка с этих миллиардов упадет и в пенсионные фонды всех причастных к этим контрактам. И многочисленные антикоррупционные органы Украины этого, конечно же, не заметят. А главное, что население Украины в массе будет рукоплескать этому «возрождению украинского флота».

    В качестве фона можно вспомнить еще об одном любопытном заказе Украины в Турции. К 30-летию независимости в офисе Зеленского задались целью поставить в каждой области здоровенный флагшток со здоровенным же флагом Украины. Так вот, флагштоки тоже из Турции. Конструкция явно проще катера, не говоря уж о фрегатах и авианесущих крейсерах. Но даже такие компетенции на Украине, похоже, утрачены. 

    Давайте больше так не делать

    Впрочем, нет худа без добра. На примере этой ситуации можно констатировать сомнительность украинского направления российской политики в 1990-е. Многим известна фраза Бориса Ельцина: «Проснулся утром – подумай, что ты сделал для Украины». Дело в том, что это было сказано 28 мая 1997 года, как раз после подписания соглашения о разделе Черноморского флота. Спустя несколько дней был подписан также Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Но и до этого Россия подходила к отношениям Украины исключительно с позиции дружбы. 

    А надо было совсем иначе. Как Польша и Турция, как США и Великобритания. Доить украинские трудовые ресурсы, впаривать Украине то, что она и сама в силах построить (подмазав ответственных чиновников). Да и в целом – помогать украинским властям разворовывать и разваливать государство, независимость которого через месяц будут отмечать.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •