Как защитить ВМФ России от новой украинской ракеты

Президент Украины объявил о принятии на вооружение средства для «противодействия российской агрессии» – противокорабельной крылатой ракеты «Нептун». Каким образом Киеву удалось создать такое оружие, какую угрозу оно может представлять для кораблей ВМФ РФ и что Россия могла бы ей противопоставить?

Украинская оборонка до 2014 года жила только за счет российского рынка. Продажи новой украинской военной техники были в основном невелики, за вычетом бронетанковой тематики – Украина продала несколько десятков танков в Таиланд. Кроме них получилось пристроить бронетранспортеры украинской разработки и танковые двигатели 6ТД. Украина продолжает продавать оружие, но не сильно большими партиями, и выручка падает.

Особенно ярко «привязка» Украины к России была в ракетных технологиях и газотурбинных двигателях для кораблей и авиации. В 2014 году все это рухнуло, и с одной стороны, украинским оборонщикам пришлось искать себе новые рынки, с другой – нельзя не признать, что у Украины в этот момент еще оставался очень хороший потенциал по турбореактивным и газотурбинным двигателям для авиации. Для понимания: России пришлось немало помучиться, чтобы отказаться от украинского хай-тека типа вертолетных двигателей или корабельных редукторов. Определенный потенциал Украина сохраняет и в военной электронике.

Именно этот потенциал сделал возможным создание Киевом противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) Р-360 «Нептун». Эта ракета – «творческая переработка» советской (российской) ПКР Х-35, она же (во флоте) 3М24. У Украины была документация, были возможности произвести электронику, был доступ к западным комплектующим, был «Мотор-Сич», который до сих пор остается одним из мировых лидеров в производстве короткоживущих турбореактивных двигателей для крылатых ракет. Таким образом, создание своей версии такой ракеты для Киева было чисто организационным вопросом.

И вот ее создали. Что мы можем сказать про эту ракету? Она должна быть хуже, чем Х-35, это явным образом следует из того, что Украина и опыта производства этих ракет не имеет, и сама находится в упадке. Украинцы повторили нашу ошибку с Х-35У – «ужав» массу боевой части до 150 кг (в РФ – 145 кг), они «добрали» освободившуюся массу топливом и, если им верить, получили дальность полета 280 километров (у нас Х-35У имеет 260 км). Но 145-150 килограммов – это очень мало. У самой Х-35, при всех ее достоинствах, именно масса БЧ была и остается главным проблемным местом. Для корабля-цели намного опаснее одна мощная ракета, чем несколько слабых, об этом говорят и результаты стрельб по мишеням, и реальный боевой опыт тех же американцев.

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На этом фоне особенно смешны бредни разных украинских клоунов типа Турчинова о том, что с помощью «Нептуна» якобы можно уничтожить Керченский мост. Навестись на мост эта ракета, видимо, сможет. А вот чтобы вывести его из строя хотя бы на короткое время, таких ракет нужны будут сотни, да еще и чтобы попали в пролет, а не в опору.

Тем не менее для маленького корабля или катера взрыв 150 кг боевой части, особенно если ракета будет иметь неизрасходованный запас топлива, которое образует на пораженном корабле очаг пожара, может оказаться смертельным. То есть если Украина применит эти ракеты, то отмахнуться от этой угрозы нам нельзя. С некоторыми оговорками.

Через тернии к береговой обороне

Как сказал однажды маршал Джан-Джакомо Тривульцио (не Наполеон, нет), для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Добавим, в современном обществе нужно еще уметь правильно их потратить – нужна организация. У Украины проблемы и с первым, и со вторым. Опыт всех войн говорит нам, что новое оружие тогда дает значимый эффект, когда применяется массированно, то есть пусковых установок надо много. Это деньги, это серийное производство, контроль качества, массовые пуски для освоения нового оружия. А потом понадобятся новые воинские части, инженеры в войсках, специалисты по проведению ракетных стрельб и еще много чего. Эти части надо будет финансировать. В способности Украины все это сделать есть определенные сомнения.

Второй важный момент – ввязавшись в ракетную стрельбу «за горизонт», украинцы столкнутся с пресловутой проблемой целеуказания. Чтобы поразить цель, нужно знать, где она будет в момент подлета к ней ракеты. Цель должна оказаться в секторе, который «видит» система самонаведения ракеты, а не где-то в стороне.

Могучий советский флот решал эту проблему невероятно дорогими и одновременно очень ненадежными способами. Современный ВМФ России не осиливает и это, нашим ракетам некому показать цель. Американцы с их финансами и технологиями до недавнего времени даже не пытались замахиваться на такое, и лишь в последней десятилетке попытались создать ракету, которая, выйдя в район предположительного расположения цели, будет искать ее сама за счет собственных «мозгов». То есть обеспечить надежные данные для стрельбы на большое расстояние они даже пытаться не стали – возложили окончательный поиск цели на машину. Результат получился неоднозначным.

И тут в этот клуб вступает Украина. Ну не смешно? Пока украинцы показали полет самой ракеты и пусковую установку. Но говорить о том, что у них есть боеспособный противокорабельный комплекс, можно будет только после того, как они покажут стрельбу по морской цели по данным входящего в состав ракетного комплекса радиолокатора, способного определить те самые пресловутые координаты, курс и скорость цели для выработки целеуказания. Это минимум. А максимум им надо как-то отфильтровывать гражданские цели – Черное море ни разу не пустое. На экране любой радиолокационной станции будут десятки или сотни разных отметок, и какая из них ракетный катер ВМФ России, а какая – румынский сухогруз, РЛС комплекса определить не сможет. Нужны беспилотники, чтобы опознать цель, и не хваленые «Байрактары», а специальные – для морской войны.

Ничего этого у Украины нет. Проблем на пути этой ракеты у Украины много, некоторые из них нерешаемые. Значит ли это, что ВМФ России не о чем беспокоиться? Нет, не значит.

Проблема корабельной противовоздушной обороны

Нельзя исключать, что какое-то количество ракетных комплексов Украина все-таки развернет. И тогда перед кораблями ВМФ РФ вплотную встанет вопрос: а можем ли мы сбивать такие цели?

У обывателей бытует мнение о том, что если ракета дозвуковая, то сбить ее раз плюнуть. Это не так. И «Гарпун», и наша Х-35/3М24, и все остальные такие ракеты – это очень трудные цели. Они очень малы, и даже без специальных конструктивных мер по снижению радиолокационной заметности («стелс») их заметность в радиолокационном диапазоне невелика. Они летят на малой высоте, в считанных метрах над водой, и это сильно затрудняет наведение на них зенитных ракет и прицеливание зенитной артиллерии.

Кроме того. Если в ВМФ СССР к стрельбе по малоразмерным целям относились очень серьезно (например, стреляли даже по очень маленьким противотанковым ракетам, чтобы быть уверенными в возможности поразить любую цель), то в ВМФ России с этим огромные проблемы.

В частности, у нас нет безопасных для корабля ракет-мишеней. Вместо дешевых, легких и безопасных при ударе в корабль (при пропуске цели) ракет-мишеней, у нас используются те же противокорабельные ракеты с отключенной системой наведения и некоторыми доработками. В частности, имитатором украинской ракеты с ее малыми размерами может служить только ракета-мишень РМ-24, то есть та же самая ПКР 3М24, просто неспособная наводиться на корабль. Тренироваться на такой мишени крайне опасно – зенитная ракета может не уничтожить ее, а повредить и сбить с курса так, что она ударит в корабль, а это гарантированная авария с выходом корабля из строя, его возможным списанием и массовой гибелью людей. Отдельные фрагменты ракеты тоже могут убить и покалечить кого-то из экипажа. Примеры таких трагедий есть и в нашем флоте, и в других флотах. По этой причине ВМФ по этой ракете до недавних пор просто не стрелял – это слишком опасно, а нормальных мишеней нет и не предвидится.

За несколько десятков прошедших лет у нас были только одни стрельбы, на которых корабли отработали по реальной цели – РМ-24. Речь идет о стрельбах фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота по РМ-24 в мае этого года.

Фрегат отработал по цели успешно, и сегодня мы можем быть уверены, что именно этот корабль с украинской ракетой справиться может. А другие? Технически два других черноморских фрегата проекта 11356 идентичны «Григоровичу», но экипажи этих кораблей по РМ-24 не стреляли. А массированный удар таких ракет ни один корабль или отряд боевых кораблей вообще никогда не отрабатывал.

Есть и еще одна составляющая проблемы – Азовское море. Это море мелководно, и ракетным фрегатам там реально нечего делать. Россия в основном решает там свои задачи с помощью малых пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) и кораблей ВМФ с малым водоизмещением и осадкой, например, катеров. Такие корабли не имеют никаких систем ПВО, хотя бы теоретически способных сбить «Нептун», и такие системы на них не разместить даже при модернизации. Если Украина развернет свои ракеты именно на Азове, то там хоть отрабатывай задачи ПВО, хоть нет, но любой наш корабль – это мишень.

Наши действия

По всем этим причинам ВМФ России стоило бы заблаговременно предпринять необходимые меры.

Первое и самое главное – давно пора заняться корабельной ПВО. Флоту нужны легкие и безопасные малогабаритные ракеты-мишени, неспособные нанести кораблю серьезный вред при ударе в корпус. Они должны быть достаточно дешевыми, чтобы отрабатывать отражение массированных ракетных ударов. Они должны запускаться и с кораблей, и с земли, и с самолетов, чтобы флот мог реально готовиться к настоящим боям. Сейчас этой возможности нет, и флот вообще на реальных целях почти не тренируется (стрельбы «Григоровича» – это исключение из многолетней практики), стреляя по огромным и заметным советским ракетам-мишеням. Эту практику нельзя признать адекватной имеющимся угрозам.

Есть ли у России задел, позволяющий быстро и недорого создать такие мишени? Да, для ВКС создан удачный мишенный комплекс «Адъютант», его лишь необходимо адаптировать к работе над морем.

Второй важный момент – ГРУ должно получить информацию о работе системы самонаведения этой ракеты, которая позволила бы создать надежные комплексы помех. Создание систем постановки помех для украинской ракеты позволит нам защитить корабли в Азовском море.

Третье. Необходимо быть готовым отслеживать положение эти ракетных комплексов, заранее имея готовые для этого силы и средства. Если у Украины получится поставлять их в войска в значимых количествах, то готовность уничтожить большинство этих комплексов станет для флота необходимой. И, конечно, неплохо бы озадачиться саботажем производства этих ракет. Теоретически Украина может сделать эти ракеты проблемой для нашего ВМФ, и лучше не дать этой проблеме появиться.

В общем, скорее всего, эта ракета не станет для России проблемой. Но она способна ей стать, и к этому нужно подготовиться. А проблемы с корабельной ПВО и без Украины нужно решать как можно быстрее.