Эксперты объяснили, почему военные корабли для Украины будет строить Турция В Госдуме ответили на заявление Зеленского о ракете против «российской агрессии» 4 июля 2021, 19:24

Угрозу для Украины представляет не «агрессия» со стороны России, а страны Запада, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о поступлении на вооружение в ВС комплекса «Нептун». «Нынешний Зеленский со своими заявлениями довольно сильно отличается от того Зеленского, который в свое время выиграл у Порошенко с большим отрывом выборы президента. Не этих заявлений, все более агрессивных, ждали от Зеленского те избиратели, которые за него голосовали. Они ждали как раз нормализации ситуации, решения целого ряда социальных проблем», – сказал Новиков RT. По словам депутата, угрозу для Украины представляет отнюдь не Россия. «Какой агрессии Зеленский со стороны России собирается противодействовать, не очень понятно, потому что если есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения ее в полигон для отработки разного рода технологий и задач интересов Запада. Ну и поскольку без наличия на то воли самого Киева это было бы невозможно, то это еще одна точка угрозы для украинского народа. Поэтому говорить об угрозах со стороны Москвы и конкретных видах оружия, которые необходимы были бы для того, чтобы эту угрозу отражать, на мой взгляд, не только бессмысленно, но и весьма смешно», – заключил парламентарий. Ранее Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей. Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Зеленский обещает «попортить нервы грандам мирового футбола» 4 июля 2021, 06:38

Текст: Антон Антонов

На чемпионате мира по футболу украинская сборная «попортит нервы многим грандам», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский заверил, что «ни одно поражение не сломает Украину». Он подчеркнул, что «боль пройдет, раны заживут». «Мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!» – заявил он в Facebook. Комментируя поражение в четвертьфинале Евро–2020, Зеленский заявил, что от этого «больно, но не стыдно», ведь сборная «завершает турнир в топ-8 сильнейших команд Европы», показав результат «лучший, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие». По его словам, у Украины есть «прекрасная молодая команда» и «прекрасный тренерский штаб», поэтому «главные победы – впереди». Зеленский верит, что сборная «пробьется на ЧМ–2022 и попортит там нервы многим грандам мирового футбола». «На всю Европу было слышно: «Украина, Украина!» – заявил президент страны. Он заявил, что эти слова звучали «в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и каждого уголка Украины». Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев со счетом 0:4. Сборная Украины с разгромным счетом проиграла команде Англии на Евро-2020 3 июля 2021, 23:59

Текст: Антон Антонов

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев, сообщают информационные агентства. Игра в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Англии. Голы забили Гарри Кейн (четвертая и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). 7 июля Англию ждет полуфинал против сборной Дании, днем ранее состоится полуфинальный мачтч между командами Италии и Испании. Решающая игра пройдет 11 июля, передает ТАСС. В плей-офф ЧЕ вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф. В матче 1/8 финала ЧЕ сборная Украины победила команду Швеции. После того, как Украина в 1/8 прошла, а Россия – нет, многие россияне болели за украинскую сборную. В США раскрыли уязвимые точки украинской армии 4 июля 2021, 09:51

Текст: Ксения Панькова

Аналитики исследовательской службы Конгресса США рассказали о проблемах в реализации военной реформы на Украине, указав на плохое состояние украинской военной техники. По мнению американских экспертов, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования, однако к настоящему времени ситуация «значительно улучшилась» благодаря помощи со стороны НАТО и США, сообщает RT. Тем не менее в службе указали на плохое состояние украинской военной техники. «Несмотря на крупный объем оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте», – пояснили они, отметив, что большая часть таких вооружений представляет собой доработанные версии старых систем. Американские аналитики также считают, что украинской армии пока не удалось создать прослойку профессионального младшего командного состава из-за кадровой текучки. «Низкие зарплаты, отсутствие образовательных возможностей и нехватка жилья (особенно для семей) могут способствовать большой текучке кадров и ограничивать продолжительность службы профессиональных солдат и младшего командного состава», – полагают аналитики исследовательской службы Конгресса США. Ранее опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze, сказали газете ВЗГЛЯД, что украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию. Песков назвал препятствия для встречи Путина и Зеленского 4 июля 2021, 14:46 Текст: Елена Мирошниченко

Подготовку к встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского затрудняют невыполнение Киевом минских договоренностей и давление на политических оппонентов внутри Украины, заявил в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что <...> затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», – передает его слова ТАСС. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Зеленский заявил о строительстве Турцией военного корабля для Украины 4 июля 2021, 12:28

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция начала строить для Киева военный корабль, который достроят к концу 2023 года. «Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на Украине до конца 2023-го», – цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина». Кроме того, он пообещал, что Украина получит знаменитые турецкие беспилотники Bayraktar, которые должны усилить морскую авиацию. По его словам, эти современные и эффективные беспилотные летательные аппараты будут получены в скором времени. Как уточнил Зеленский, украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции. В декабре прошлого года Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2. Эксперты объяснили, почему военные корабли для Украины будет строить Турция 4 июля 2021, 17:01

Текст: Михаил Мошкин

«Чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал обещание Владимира Зеленского, что Турция к 2023 году построит первый корвет для флота Украины. «О возможности строительства боевых кораблей на Украине не идет речи уже лет 25-30. Для реализации подобных планов надо располагать высокотехнологичной промышленностью, необходимо иметь соответствующие кадры. Даже если «призвать под знамена» пенсионеров, которые еще сохранили профессиональные навыки, то утрачены кооперационные связи, все то, что относится к промышленности», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. «Денег у Украины нет, и основное производственное оборудование «утрачено военно-морским способом». Кого надо, российское судостроение приглашало еще до 2014 года на работу вахтенным методом. В частности, известно о работе украинских специалистов на Дальнем Востоке», – в свою очередь указал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Шеповаленко. По мнению Ненашева, о том, в каком состоянии находятся украинское кораблестроение и судоремонт, можно судить по такому показателю, как строительство катеров – что «немногим сложнее сборки автомобилей». «Для них составляет проблему построить, вооружить и укомплектовать техническими средствами даже такие, небольшие по водоизмещению корабли. Они закупают катера «из секонд-хэнда» для своих таможенников и пограничников у США, у Британии», – отметил собеседник. Неудивительно, что сборку своего первого корвета ВМС Украины решил доверить туркам, добавил собеседник. Турция начала строить для Украины современный корвет, который будет достроен (причем уже на территории Украины) к концу 2023 года, заявил Владимир Зеленский, выступая в воскресенье в Одессе по случаю Дня ВМС Украины. Заявление Зеленского прозвучало после того, как официально обанкротился Николаевский судостроительный завод, который некогда был одним из флагманов советского военного кораблестроения, констатировал Ненашев. Достаточно сказать, что именно здесь были собраны многоцелевые ракетные крейсера проекта «Атлант»: «Червона Украина» (ныне «Варяг»), «Маршал Устинов» и «Слава» (ныне «Москва»), которые сейчас находятся в составе российских Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. О масштабах работы Николаевского завода в 2000-х годах можно судить по сообщению о «достижениях» – получении заказа на ремонт четырех испанских сухогрузов в 2006 году и о ремонте катера в 2015-м. В 2020 году Николаевский завод был официально объявлен банкротом из-за долгов по зарплате. Двумя годами раньше, в 2018-м, де-юре обанкротился Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза, включая ныне «служащий» на российском флоте ТАВКР «Адмирал Кузнецов». После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников. Еще при Викторе Януковиче Украина могла анонсировать программу строительства собственных корветов – что сейчас решили перепоручить Турции. В 2011 году на ЧСЗ было начато сооружение головного корабля «Владимир Великий» нового проекта 58250. Но после Майдана, в августе 2014-го, строительство было остановлено ради экономии бюджетных средств. А в июне 2018 года командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко сообщил: строительство остановлено, так как в бюджете страны не осталось денег на реализацию проекта. «Для того, чтобы представить будущее Украины, надо посмотреть на Болгарию – у них если и есть один-два кораблика, то они либо стоят у причала, либо используются для имитации активности. То же мы будем наблюдать и в случае с Украиной, – резюмировал Ненашев. – Для таможенных и пограничных задач они, возможно, и смогут использовать флот, но не более». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина приняла на вооружение ракету для «противодействия российской агрессии» 4 июля 2021, 16:08

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей, текст его речи опубликован на официальном сайте главы Украины. Также он рассказал о поставках турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украину и про обновление флота. По его словам, первый корпус корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года. В июле 2020 года экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить Крымский мост. Напомним, Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. В Сети обсудили «пьяного» Порошенко после провала украинской сборной на Евро-2020 4 июля 2021, 15:44 Текст: Елизавета Булкина

Экс-президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеозапись после поражения украинской сборной на Евро-2020, пользователи Сети обратили внимание на состояние бывшего главы государства и предположили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Видеозапись Порошенко опубликовал в своем Facebook. «Мы любим нашу сборную. Потому что мы любим Украину. (…) Мы благодарим наших ребят», – написал он. Однако комментаторы отметили, что экс-президент ведет себя странно на видео, появились предположения, что он пьян. «Подвыпивший Петр Порошенко с поддержкой жены высказал свое мнение», – написала Людмила Авершина. «Сколько он принял?» – задался вопросом Alex Sadovoy. «Петр Алексеевич, а пивка сколько ушло? Глаза у вас покосились», – отметил пользователь Vasyl Samsin. «Ну может и выпил на эмоциях! Ну и что? А мы тут с вами что клуб трезвости? Выходной день! Эмоции!» – поддержал экс-президента Oleg Yevtushenko. При этом многие украинцы в комментариях поблагодарили Порошенко за поддержку национальной сборной. «Вот это президент, который не спал ночь, переживал вместе народом за нашу сборную», – написала Мария Максимчук. Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев. Игра в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Англии. Украинцы выступили за общение на русском языке 4 июля 2021, 11:24 Текст: Елена Мирошниченко

Жители Киева считают, что применение русского языка не является изменой, свидетельствует опрос издания Страна.ua. «Кому как удобно. Кто-то говорит на украинском, кто-то – на русском. Может, кто-то не знает украинский», – приводит слова одной из опрошенных женщин РИА «Новости». Другие респонденты назвали подобную критику «хайпом». По мнению одного из жителей украинской столицы, сложившаяся в стране ситуация не должна оказывать влияние на использование языка. «Пусть критикуют те, кто не по-украински нормально говорить не могут, не по-русски. Вот они и критикуют. Всю жизнь говорили на русском, никто не умирал», – высказалась одна из опрошенных. Другой киевлянин назвал россиян братьями и добавил, что они «так и остались близкими ему по крови людьми». Еще один украинец заявил, что не осуждает футболистов за использование русского языка и не считает это «зрадой» (изменой), так как ему самому проще говорить на нем. Ранее футболисты сборной Украины подверглись жесткой критике из-за использования русского языка на пресс-конференции после матча со Швецией на Евро-2020. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто запрещает украинским футболистам говорить на русском языке и почему даже победы сборной плохо помогают создать единую гражданскую нацию на Украине. Напомним, Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень. Гагаузы посетовали на спешку Киева при выборе «коренных народов» Украины 4 июля 2021, 03:57 Текст: Антон Антонов

Закон «О коренных народах Украины» киевские власти принимали «очень быстро», поэтому гагаузов не признали коренным народом, заявил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло. Он выразил радость «за крымчаков, крымских татар и караимов», объявленных «коренными», но подчеркнул, что гагаузы – «тоже коренной народ», который «живет здесь уже более 250 лет». Димчогло отметил, что его народ «полностью подпадает под определение коренного, не имея своего государственного образования где-либо в мире», пишет «Страна.ua». «Мы подавали поправки к закону, предлагая признать гагаузов тоже коренным народом Украины. Но закон принимали очень быстро. И наши поправки не успели внести в закон», – сказал он, добавив, что гагаузам обещали «внести в закон поправки о признании коренным народом осенью». Гагаузы – это тюркоязычный народ, который проживает преимущественно в Бессарабии (юг Молдавии и Одесская область Украины). Напомним, Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень. Суть закона в том, что всех граждан страны, представляющих различные этносы, делят на три категории – титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, и все остальные. Коренными народами объявлены крымские татары, крымчаки и караимы. Президент России Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии. Украинские власти рассказали о скончавшемся после прививки Pfizer мужчине 4 июля 2021, 10:35 Текст: Ксения Панькова

Мужчина, который скончался на Украине спустя пару часов после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer, не имел хронических заболеваний, сообщила пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации. «По данным электронной амбулаторной карты пациента – хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы – причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», – говорится в сообщении департамента, передает РИА «Новости». Отмечается, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у умершего мужчины не зафиксировано, расследование продолжается. Мужчина 47 лет умер в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса 2 июля. Напомним, в апреле жительницу Киева парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Ранее в том же месяце на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки Covishield. Кроме того, в апреле в Эстонии мужчина умер после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech. Меладзе потребовали не допускать на украинский фестиваль 4 июля 2021, 07:45

Текст: Антон Антонов

Украинские общественные организации потребовали отменить участие российского певца Валерия Меладзе в украинском фестивале Atlas Weekend, сообщает организация «Детектор медиа». Организаторам фестиваля было направлено письмо, в котором утверждается, что выступление Меладзе навредит репутации мероприятия и всей страны. Партнеров фестиваля призвали следить за реакцией организаторов и учитывать «репутационные риски», пишет «Московский комсомолец». Как сообщает «Детектор медиа», Меладзе поставили в вину то, что он выступил перед сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко. Утверждается, что «режим Лукашенко уничтожает и бросает в тюрьмы белорусских граждан», занимается авиационным терроризмом, репрессиями против гражданского общества и независимых СМИ. В 2021 году на Украине выступит рекордное число российских артистов, в том числе Меладзе, Face, «Мумий Тролль», Фараон, Артур Пирожков, Jah Khalib, Noize MC, Jony, Hammali&Navai, Скриптонит, T-Fest. Меладзе даст два концерта в июле – на фестивале Atlas Weekend и в Queen Country Club. Также у него запланировано два больших выступления весной следующего года – в Киеве и Херсоне. Глава офиса Зеленского обсудил с Нуланд участие США в переговорах по Донбассу 4 июля 2021, 15:37 Текст: Елена Мирошниченко

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд участие Вашингтона в процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. «США являются членами ОБСЕ, значит, они имеют право войти в этот формат. Это техническая возможность. Вопрос, скорее, идет вот о чем: будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас между политическим советником президента Зеленского Андреем Ермаком, который также возглавляет офис президента, идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по вопросам Украины и урегулирования конфликта с РФ. Кроме того, насколько я знаю из открытых источников, Нуланд очень интенсивно общается с Козаком (Дмитрий Козак – заместитель главы администрации президента России)», - сказал Арестович в эфире телеканала «Дом», передает РИА «Новости». Он уточнил, что результаты переговоров станут известны после визита Зеленского в Вашингтон в конце июля. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии, если этого будет хотеть в том числе и Россия. В Кремле указали на попытки Украины представить Россию участницей конфликта в Донбассе 4 июля 2021, 14:33 Текст: Елизавета Булкина

Попытки Украины размыть Минские договоренности и представить Россию участницей конфликта в Донбассе являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». «Главная проблема – это то, что Украина не хочет выполнять Минские договоренности (…) [и] последовательно пытается размывать важность Минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти Минские договоренности», – передает его слова ТАСС. Песков отметил, что у Украины есть убежденная позиция попытаться представить Россию участницей конфликта в Донбассе, «что совершенно не соответствует действительности». «Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников [нормандской] «четверки», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Между тем Москва не намерена закрывать глаза «на гуманитарные проблемы нескольких миллионов человек, отторгнутых своим государством и взятым своим государством в страшную блокаду». Россия оказывала гуманитарную помощь Донбассу и будет продолжать это делать. «Москва, Париж и Берлин делают все возможное, чтобы все-таки обеспечить реализацию минского Комплекса мер, ибо только через реализацию этого Комплекса мер лежит путь к урегулированию [ситуации в Донбассе]», – подчеркнул Песков. Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Россия сознательно разрушает минские договоренности путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Украина вышла из еще одного соглашения со странами СНГ 4 июля 2021, 14:23 Текст: Елена Мирошниченко

Украина официально вышла из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ), которое призвано регулировать защиту прав потребителей. «Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в городе Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года», – говорится в постановлении, опубликованном в газете «Голос Украины», закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее сообщалось, что Украина выходит из двух соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ) об авиации и воздушном пространстве, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.